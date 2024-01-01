About Cookies on This Site

LG 34" UltraGear™ 240 Hz WQHD gaming-skærm | med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
LG 34" UltraGear™ 240 Hz WQHD gaming-skærm | med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

LG 34" UltraGear™ 240 Hz WQHD gaming-skærm | med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

34G630A-B
vist forfra
vinklet frontvisning fra venstre
vinklet frontvisning fra højre
set fra højre side med hældningsjustering
visning forfra med højdejustering
vist fra højre side
set fra højre side med hældningsjustering
vist ovenfra
set fra oven med højre drejning
set fra oven med venstre drejning
vist bagfra
set bagfra til venstre
nærbillede af standermonteringen set bagfra
nærbillede af porte bagpå
nærbillede af porte og vesa-beslag bagpå
Nøglefunktioner

  • 34" WQHD (3440x1440)
  • 1ms (GtG) reaktionstid
  • DisplayHDR™ 400 med DCI-P3 95 %
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Virtuelt grænseløst design
  • L-stander uden rod
Mere
LG UltraGear™ G6-logo.

LG UltraGear™ G6-logo.



34" 240 Hz WQHD
gaming-skærm

Frontbillede af gaming-skærmen i et futuristisk og neonoplyst lokale.

Frontbillede af gaming-skærmen i et futuristisk og neonoplyst lokale.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Overblik over spilskærm, der fremhæver: 21:9 WQHD IPS 3440x1440 opløsning, DCI-P3 95 % farveskala, VESA DisplayHDR 400, 240 Hz opdateringshastighed, 1ms (GtG) reaktionstidAdaptive Sync med understøttelse af AMD FreeSync Premium.

Overblik over spilskærm, der fremhæver: 21:9 WQHD IPS 3440x1440 opløsning, DCI-P3 95 % farveskala, VESA DisplayHDR 400, 240 Hz opdateringshastighed, 1ms (GtG) reaktionstidAdaptive Sync med understøttelse af AMD FreeSync Premium.

Skærm

Skærm

Med klarhed bevarer du kontrollen på en 34" skærm

UltraGear kan med sin vidtstrakte og bredere 34" UltraWide WQHD-skærm (3440x1440) hjælpe med at forbedre visuel klarhed og detaljer. WQHD bidrager til skarpere billeder og ekstra skærmareal, hvilket giver en mere engagerende oplevelse for dem, der sætter pris på både størrelse og opløsning.

En 34" 21:9 WQHD-skærm viser en futuristisk kampscene med enorme robotmaskiner i en science fiction-by.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Mere bredde. Intet mindre.
21:9 UltraWide er perfekt til gaming

Den kurvede 21:9 WQHD-skærm giver en fordybende og fængslende oplevelse i både spil og forskellig underholdning takket være det balancerede og optimerede billedformat.

21:9 UltraWide WQHD kurvet skærm (3440x1440) viser en skyline i en futuristisk by med et rumfartøj, der flyver over oplyste tårne.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet

Vores gamingskærm understøtter et bredt farvespektrum, 95 % (typ.) af DCI-P3-farveskalaen, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR™ 400, hvorved opnås en realistisk spiloplevelse.

En skærm viser en kampscene i en futuristisk by med soldater i rustninger, der svinger glødende energivåben under neonlys.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

HASTIGHED

HASTIGHED

En skærm viser et motorcykelløb i høj hastighed på neonoplyste gader i en by, hvilket fremhæver de glatte bevægelser med en opdateringshastighed på 240 Hz.

Flydende bevægelser i spil med en opdateringshastighed på 240 Hz

For at give dig en opdateringshastighed på 240 Hz med flydende, krystalklare billeder, mens bevægelsessløring mindskes.

Dyk ned i mere fordybende spil for hvert billede.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Overvældende hastighed, dyk ned i spillet

Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG),der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid,lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms responstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

TEKNOLOGI

TEKNOLOGI

Jævn bevægelse,
spil uden ende

Få mindre forvrængning og forsinkelse med AMD FreeSync™ Premium-teknologi på en WHQD gaming-skærm. Oplev betydeligt reduceret skærmforvrængning og -hakken, så du får jævnt, krystalklart spil.

En scene fra et racerspil viser en lysegrøn sportsvogn i førerpositionen med flere biler, der følger efter, under AMD FreeSync Premium-funktionen.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Dynamic Action Sync

Ved hjælp af reduktion af signalforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

Sigtekorn

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

FPS-tæller

FPS-tælleren lader dig se, hvor godt det hele kører. Uanset om du redigerer, spiller spil eller ser en film, er hver eneste frame vigtig, og med FPS-tælleren får du data i realtid.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Ryddeligt, elegant design

Oplev vores design, der er næsten uden kanter, sammen med en fod, som er fuldt justerbar for svingning, hældning, højde og drejning.Den ryddelige L-formede fod er skabt til at spare skrivebordsplads og eliminere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv.

Ikon for justerbar hældning.

Hældning

-5° ~ 20°

Ikon for justerbar svingning.

Svingning

-30° ~ +30°

Ikon for justerbar højde.

Højde

120 mm

Ikon for vægmontering og justerbarhed.

Vægmonterbar

100x100

UltraGear™ 34G630A-gamingskærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene.

UltraGear™ 34G630A-gamingskærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene.

USB Type C-ikon.

USB-C (PD 15 W)

HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x2

Ikon for DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1

med DSC

Højttalerikon.

5 W x2 højttalere

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Key Feature

  • 34" WQHD (3440x1440)
  • 1ms (GtG) reaktionstid
  • DisplayHDR™ 400 med DCI-P3 95 %
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Virtuelt grænseløst design
  • L-stander uden rod
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    34

  • Display - Opløsning

    3440 x 1440

  • Display - Paneltype

    VA

  • Display - Billedformatforhold

    21:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Display - Krumning

    1500R

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    34

  • Billedformatforhold

    21:9

  • Paneltype

    VA

  • Opløsning

    3440 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    0.2317 x 0.2317mm

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    4000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Krumning

    1500R

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    3200:1

  • Størrelse [cm]

    86.4

FORBINDELSE

  • Lyd in

    -

  • D-Sub

    -

  • Indbygget KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    JA (1Op / 2Ned)

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Line out

    -

  • Mikrofon ind

    -

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    -

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB-opstrømsport

    JA(1ea/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (Strømforsyning)

    15W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatisk lysstyrke

    -

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • PIP

    JA

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Hw-kalibrering

    -

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • Super Resolution+

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED-teknologi

    -

  • Nano IPS™-teknologi

    -

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    -

  • Overclocking

    -

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Maxx Audio

    -

  • Rich Bass

    -

  • Højttaler

    5W x 2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    980 x 475 x 170mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    808 x 512,47 x 235 mm (op)/808 x 392,47 x 235 mm (nede)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11mm

  • Vægt i emballage [kg]

    10.5kg

  • Vægt med stand [kg]

    7.3kg

  • Vægt uden stand [kg]

    5.3kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjernbetjening

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A til B

    -

  • USB-C

    JA (1Op / 2Ned)

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    -

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

Det siger folk

