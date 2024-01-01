We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 34" UltraGear™ 240 Hz WQHD gaming-skærm | med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Med klarhed bevarer du kontrollen på en 34" skærm
UltraGear kan med sin vidtstrakte og bredere 34" UltraWide WQHD-skærm (3440x1440) hjælpe med at forbedre visuel klarhed og detaljer. WQHD bidrager til skarpere billeder og ekstra skærmareal, hvilket giver en mere engagerende oplevelse for dem, der sætter pris på både størrelse og opløsning.
En 34" 21:9 WQHD-skærm viser en futuristisk kampscene med enorme robotmaskiner i en science fiction-by.
Mere bredde. Intet mindre.
21:9 UltraWide er perfekt til gaming
Den kurvede 21:9 WQHD-skærm giver en fordybende og fængslende oplevelse i både spil og forskellig underholdning takket være det balancerede og optimerede billedformat.
21:9 UltraWide WQHD kurvet skærm (3440x1440) viser en skyline i en futuristisk by med et rumfartøj, der flyver over oplyste tårne.
Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet
Vores gamingskærm understøtter et bredt farvespektrum, 95 % (typ.) af DCI-P3-farveskalaen, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR™ 400, hvorved opnås en realistisk spiloplevelse.
En skærm viser en kampscene i en futuristisk by med soldater i rustninger, der svinger glødende energivåben under neonlys.
Overvældende hastighed, dyk ned i spillet
Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG),der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid,lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms responstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Jævn bevægelse,
spil uden ende
Få mindre forvrængning og forsinkelse med AMD FreeSync™ Premium-teknologi på en WHQD gaming-skærm. Oplev betydeligt reduceret skærmforvrængning og -hakken, så du får jævnt, krystalklart spil.
En scene fra et racerspil viser en lysegrøn sportsvogn i førerpositionen med flere biler, der følger efter, under AMD FreeSync Premium-funktionen.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Dynamic Action Sync
Ved hjælp af reduktion af signalforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
Ryddeligt, elegant design
Oplev vores design, der er næsten uden kanter, sammen med en fod, som er fuldt justerbar for svingning, hældning, højde og drejning.Den ryddelige L-formede fod er skabt til at spare skrivebordsplads og eliminere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv.
Key Feature
- 34" WQHD (3440x1440)
- 1ms (GtG) reaktionstid
- DisplayHDR™ 400 med DCI-P3 95 %
- AMD FreeSync™ Premium
- Virtuelt grænseløst design
- L-stander uden rod
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
34
Display - Opløsning
3440 x 1440
Display - Paneltype
VA
Display - Billedformatforhold
21:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Display - Krumning
1500R
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
34
Billedformatforhold
21:9
Paneltype
VA
Opløsning
3440 x 1440
Pixelafstand [mm]
0.2317 x 0.2317mm
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
4000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Krumning
1500R
Farverum (min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastforhold (min.)
3200:1
Størrelse [cm]
86.4
FORBINDELSE
Lyd in
-
D-Sub
-
Indbygget KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
JA (1Op / 2Ned)
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
LAN (RJ-45)
-
Line out
-
Mikrofon ind
-
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
-
Thunderbolt (Strømforsyning)
-
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.2 Gen1)
USB-opstrømsport
JA(1ea/ver3.2 Gen1)
USB-C (Strømforsyning)
15W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatisk lysstyrke
-
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
PIP
JA
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync™
-
Hw-kalibrering
-
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
Super Resolution+
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED-teknologi
-
Nano IPS™-teknologi
-
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
-
Overclocking
-
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
LYD
Maxx Audio
-
Rich Bass
-
Højttaler
5W x 2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
980 x 475 x 170mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
808 x 512,47 x 235 mm (op)/808 x 392,47 x 235 mm (nede)
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
808 x 363.92 x 107.11mm
Vægt i emballage [kg]
10.5kg
Vægt med stand [kg]
7.3kg
Vægt uden stand [kg]
5.3kg
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjernbetjening
-
Thunderbolt
-
USB A til B
-
USB-C
JA (1Op / 2Ned)
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
-
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
