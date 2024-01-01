We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 39" OLED 240 Hz WQHD kurvet gaming-skærm | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) og HDMI 2.1
Nøglefunktioner
- 39" WQHD (3440x1440) OLED-skærm
- 21:9 UltraWide er perfekt til gaming
- 240 Hz opdateringshastighed/ 0,03 ms (GtG) reaktionstid
- DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5 %
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Design med elegant L-formet fod, der forhindrer kabelrod
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
SKÆRM
39" WQHD OLED
21:9 UltraWide 800R
DisplayHDR True Black 400
og DCI-P3 98,5 %
HASTIGHED
0,03 ms (GtG) reaktionstid
og 240 Hz opdateringshastighed
USB-C (PD 65 W) og HDMI 2.1
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
TEKNOLOGI
DTS HeadPhone:X
LG-kontakt
OnScreen Display
UltraWide med dybsort OLED
Den 39” store WQHD (3440x1440) skærm giver et 34 % bredere udsyn end 16:9 standardskærme, med skarp og klar grafik på hele skærmen. Denne WQHD OLED repræsenterer mørkere skygger, lysere lys og livlige farver i spil i ethvert miljø.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
**Blandt LG OLED-gaming-skærme med MLA+, er SDR-lysstyrken 37,5 % kraftigere end på vores tidligere modeller (27GR95QE, 39GR95QE) baseret på offentliggjorte specifikationer.
Mere bredde. Intet mindre.
21:9 UltraWide er perfekt til gaming
Den kurvede 21:9 OLED-skærm giver en fordybende og fængslende oplevelse i både spil og forskellig underholdning takket være det balancerede og optimerede billedformat.
Den kurvede 21:9 OLED-skærm giver en fordybende og fængslende oplevelse med et balancerede og optimerede billedformat.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Den ideelle krumning 800R
Fordyb dig i 800R-kurven på et skrivebord, som er designet til at udfylde dit naturlige synsfelt på en ensartet måde, med dig i midten af dens krumning. Med en ensartet synsvinkel på 90 grader på tværs af hele skærmen leverer den levende grafik uden forvrængning, mens du udforsker spiluniverset.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Synsoplevelsen afhænger af afstanden til skærmen og brugerens kropsholdning.
Dybere sort,
realistisk farve
Oplev uovertruffen dybde og livagtig realisme med Vesa DisplayHDR True Black 400, der giver et detaljeret sort udtryk, selv i de mørkeste scener. Med et kontrastforhold på 1,5M sørger DCI-P3 98,5 % (typisk) farveskala for, at farverne vises med realistiske detaljer – sådan som det var intentionen.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*1,5M:1 er kontrastforholdet ved 25 % APL (gennemsnitligt billedniveau), som er opgivet i procent og angiver værdien mellem det sorte niveau og referenceniveauet for hvid.
Avancerede øjenkomfort-teknologier
med tre UL-verifikationer
Takket være sin overflade med anti-glare minimerer LG WOLED’s avancerede øjenkomfort-teknologier frustrerende refleksioner, så dine øjne ikke bliver trætte, mens du får knivskarp gaming-ydeevne med ensartet klarhed. Med UL-verifikationer på vigtige områder – begrænsning af udsættelse for skadeligt blåt lys og forhindring af forstyrrelser fra flimrende lys – fremmer disse teknologier visuel komfort og bidrager til en mere glat gaming-oplevelse, uanset om du spiller i lyse omgivelser eller rum, som er oplyst af LED-lys.
Kurvet spilskærm, der viser en robotspilfigur i futuristiske omgivelser, med UL-certificeringer underneden.
*Alle de viste billeder er simulerede og kun til illustrative formål.
*LG WOLED er verificeret af UL som flimmerfri, genskinsfri og med lavt blåt lys.
*Certifikatnummer: Flimmerfri skærm (OLED) – A196009, fri for ubehag fra genskin – V563481 (betingelser for UGR under 22), Platinum hardwareløsning med lavt blåt lys – V739051.
*Ovenstående funktioner kan afhænge af brugerens computermiljø eller -forhold.
*Begrænset garanti. Vilkår og betingelser kan være forskellige fra land til land.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Alt-i-en-USB-C for reaktionsdygtigt spil
Forbind din bærbare computer til skærmen med et USB-C-kabel, som leverer op til 65 W, så du ikke har brug for en separat strømforsyning. Få WQHD-opløsning og en 240 Hz opdateringshastighed via DP 1.4 eller HDMI 2.1, hvilket sikrer, at dit spil ikke afbrydes.
En 39” spilskærm er anbragt midt på et skrivebord med diverse IT-udstyr omkring sig.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*For at fungere korrekt skal USB-C-kablet bruges for at forbinde USB-C-porten til skærmen.
*Den understøtter QHD med en opdateringshastighed på 240 Hz. For at fungere korrekt skal der bruges et grafikkort, som understøtter DP 1.4- eller HDMI 2.1-kabel.
*Grafikkortet medfølger IKKE i pakken.
*USB-C, DP- og HDMI-kabler medfølger i pakken.
Jævn bevægelse,
spil uden ende
Vores skærm er certificeret med ClearMR 13000, og den præsterer bedre end kravene fra VESA-testen med en Clear Motion Ratio på over 12500. Den giver objekter de diskrete uskarpheder, som forekommer omkring kanterne på dem, når de er i bevægelse, og viser hurtig action med fine detaljer.
Billede af en grøn bil, der kører på en racerbane.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Vores skærm er en NVIDIA-testet og officielt godkendt G-SYNC®-kompatibel monitor, som kan give dig en god gaming-oplevelse med betydeligt reduceret rivning og hakken.
VESA certified AdaptiveSync
Med VESA AdaptiveSync Display-certificering, skabt til gaming med synligt højere opdateringshastigheder og lav forsinkelse. Nyd spil, der kører mere glat og uden skærmrivning samt videoer uden flimmer.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Med FreeSync™ Premium Pro-teknologi kan gamere opleve ubesværede, flydende bevægelser i hurtige spil med høj opløsning. Den reducerer betydeligt skærmrivning og hakken.
Avancerede spilfunktioner
•Lav latenstid reducerer signalforsinkelse for reaktion i realtid.
•Black Stabilizer oplyser mørke scener, hvilket hjælper spillere med at se fjender og detaljer.
•Sigtekorn forbedrer præcision for dødelig nøjagtighed.
•FPS-tæller viser din billedrate i realtid.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Sigtekornsfunktionen er ikke tilgængelig, når FPS-tælleren er aktiveret.
*FPS-tælleren kan vise en værdi, der overstiger skærmens maksimale opdateringshastighed.
*FPS (billeder per sekund)-tæller: Måler billeder per sekund.
Dyk ned i en verden med spil til pc og konsoller.
LG UltraGear™-skærme giver glat og reaktionsdygtigt gameplay til både pc og konsoller, uanset om du hopper ud i lynhurtig action eller udforsker store, åbne verdener. Med HDMI 2.1-understøttelse har de fleksibel kompatibilitet – fra tastaturer og mus til joysticks – sammen med flydende bevægelser, lav forsinkelse og livlige detaljer, som giver en optimeret gaming-oplevelse på tværs af flere forskellige genrer og platforme.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
**Billedformatunderstøttelse afhænger af konsollen. Juster dine skærmindstillinger for at sikre optimal gameplay-ydeevne.
*Headsets sælges separat.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.
Vejledning til LG Switch-appen
Juster let din skærmindstillinger med LG Switch-appen.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Besøg LG.com for at hente den seneste version af LG Switch-appen.
Beskyttelse af OLED via On-Screen Display
Gennem On-Screen Display kan du justere OLED-lysstyrke og aktivere beskyttelsesindstillinger for at forhindre efterbilleder eller fastbrændte billeder, så du kan nyde overlegen OLED-billedkvalitet i længere tid. Ydermere kan spillere også let tilpasse deres spilopsætning for optimal ydeevne.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Ryddeligt, elegant design
Den ryddelige L-fod og det elegante design er formet til at spare skrivebordsplads og minimere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv. Oplev sekskantet belysning og et design med fire sider, der er næsten uden kanter, sammen med en fuldt justerbar fod med justering for svingning, hældning og højde.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Nøglespecifikationer
Størrelse [tommer]
39
Opløsning
3440 x 1440
Paneltype
OLED
Krumning
800R
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Responstid
0.03ms (GTG)
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
39
Paneltype
OLED
Overfladebehandling
Anti-Glare, Low-Reflection of the front polarizer
Responstid
0.03ms (GTG)
Opløsning
3440 x 1440
Pixelafstand [mm]
0.266 x 0.266mm
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Betragtningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kontrastforhold (typ.)
1500000:1
Krumning
800R
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
250cd/㎡
Kontrastforhold (min.)
1200000:1
Farvebit
10bit
Størrelse [cm]
99.1
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4 (DSC)
USB-C
JA(1ea)
Hovedtelefonudgang
4-polet (lyd+mikrofon)
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-C (Datatransmission)
JA
USB-C (Maks. opløsning ved Hz)
3440x1440@240Hz
USB-C (Strømforsyning)
65W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
PIP
JA
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hw-kalibrering
HW Calibration Ready
Sort stabilisator
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Sort 400
RGB LED-belysning
Unity Hexagon Lighting
HDR-effekt
JA
LYD
Højttaler
7W x 2
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
DC-udgang
19.5V, 10.8A
TILBEHØR
Adapter
JA
Kalibreringsrapport (Papir)
JA
DisplayPort
JA
HDMI
JA (ver 2.1)
HDMI (Farve/Længde)
Sort / 1.8m
Strømkabel
JA
USB-C
JA
STANDARD
UL (cUL)
JA
CE
JA
KC (for Republikken Korea)
JA
