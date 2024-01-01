About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 29” UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS-skærm
29U511A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 29” UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS-skærm

29U511A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

LG 29” UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS-skærm

29U511A-B
Visning forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
Vist fra venstre side
Vist fra højre side
Vist ovenfra
Vist bagfra
Vist fra venstre side bagfra
Vist fra højre side bagfra
Nærbillede bagfra
Visning af ind- og udgange på bagsiden
Visning forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
Vist fra venstre side
Vist fra højre side
Vist ovenfra
Vist bagfra
Vist fra venstre side bagfra
Vist fra højre side bagfra
Nærbillede bagfra
Visning af ind- og udgange på bagsiden

Nøglefunktioner

  • 29” 21:9 WFHD (2560x1080) IPS-skærm
  • Design med tre sider, næsten helt ud til kanten
  • sRGB 99% (typ.), farver kalibreret fra fabrikken
  • 250 nit (typ.) Lysstyrke / HDR 10
  • 100 Hz opdateringshastighed, 1 ms MBR
Mere
Betagende billederPraktiske funktionerEn ultimativ spiloplevelseForbedret komfort
Logo for LG UltraWide Monitor.

Logo for LG UltraWide Monitor.

34” 21:9 WFHD (2560x1080) IPS-skærm

Ultrabred LG-skærm på et hvidt skrivebord i et moderne kontor, der viser flere dataoversigter og grafer for produktivitet og multitasking.

Ultrabred LG-skærm på et hvidt skrivebord i et moderne kontor, der viser flere dataoversigter og grafer for produktivitet og multitasking.

Ultrabred 29” LG-skærm, som illustrerer forskellen på billedformaterne 21:9 og 16:9 i flere forskellige scenarier, vist side om side for multitasking.

29” WFHD
IPS™-skærm

Skærm uden kanter

En futuristisk motorcyklist racer gennem et neonoplyst landskab med et fremhævet afsnit, der viser en klarere og skarpere visning for at demonstrere klare bevægelser.

Klar og glat med 100 Hz opdateringshastighed

Visning fra siden af en skærm, der illustrerer justering af hældning med overlappende konturer, der viser dens ergonomiske bevægelsesområde.

Elegant fod, der forhindrer kabelrod

Et aftenbillede af en skarpt oplyst moderne bro og skyskrabere med livlige refleksioner i vandet, hvilket demonstrerer høje kontrast- og farvedetaljer.

Detaljeret HDR 10-kontrast

21:9 UltraWide™ Full HD-skærm

Se mere, gør mere

UltraWide™ Full HD (2560×1080)-skærmen har mere vandret skærmplads end en FHD (1920×1080)-standardskærm. Det stort set kantløse design giver en bredere visning uden afbrydelser. Dette giver mere effektiv multitasking uden at du skal skifte mellem vinduer.

Ultrabred 29” LG-skærm, som illustrerer forskellen på billedformaterne 21:9 og 16:9 i flere forskellige scenarier, vist side om side for multitasking.

Ultrabred 29” LG-skærm, som illustrerer forskellen på billedformaterne 21:9 og 16:9 i flere forskellige scenarier, vist side om side for multitasking.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

VESA DisplayHDR™ 400

Klarhed, som holder dig fokuseret

Understøtter VESA DisplayHDR™ 400 og har forbedret lysstyrke og kontrast, så du får klarere detaljer i HDR-indhold.

IPS™-skærm

LG IPS™-skærmen viser farverne med enestående nøjagtighed og har en bred visningsvinkel.

HDR 10

HDR 10 (højt dynamisk område) understøtter specifikke niveauer af farve og lysstyrke.

sRGB 99 % (typ.)

Med 99 % dækning af DCI-P3-spektret er det en fantastisk løsning til nøjagtig farvevisning.

Farvekalibreret

Sikrer nøjagtig og ensartet gengivelse af farver.

Den ultrabrede LG-skærm viser et aftenbillede af en by med en oplyst bro med refleksioner vist i et fotoredigeringsprogram, der fremhæver farve- og kontrastværktøjer.

Den ultrabrede LG-skærm viser et aftenbillede af en by med en oplyst bro med refleksioner vist i et fotoredigeringsprogram, der fremhæver farve- og kontrastværktøjer.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

LG Switch-app

Hurtig omskiftning

Du kan opdele hele skærmen i op til seks afsnit, ændre temaets design eller endda starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det. Den understøtter også PBP- og PIP-tilstande for effektiv multitasking på tværs af flere indgangskilder.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra den faktiske brug.

*Søg i supportmenuen på LG.com for at hente den seneste LG Switch-app.

1ms MBR

Klare bevægelser med 1 ms MBR

1 ms MBR reducerer bevægelsessløring og efterbilleder, så dine spil kører glattere med klarere billeder i scener, hvor det går rigtig hurtigt.

Futuristiske motorcyklister racer gennem en neonoplyst gade i en storby med bevægelsessløring i baggrunden og et fremhævet afsnit, som viser skarpe, klare billeder, for at demonstrere 1 ms reduktion af bevægelsessløring (MBR).

Futuristiske motorcyklister racer gennem en neonoplyst gade i en storby med bevægelsessløring i baggrunden og et fremhævet afsnit, som viser skarpe, klare billeder, for at demonstrere 1 ms reduktion af bevægelsessløring (MBR).

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*1 ms Motion Blur Reduction forårsager lavere luminans, og følgende funktioner kan ikke bruges, mens den er aktiveret: AMD FreeSync™.

*Flimmer kan forekomme under 1 ms MBR-drift.

5 ms (GtG)

Konsistent hastighed

Oplev effektiv 5 ms (GtG) reaktionstid, der minimerer efterbilleder for klar, flydende grafik. Forbliv i kontrol i hvert spil med pålidelig hastighed og glat bevægelse.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra den faktiske brug.

Bygget til komfort, designet til produktivitet

Læsetilstand

Justerer farvetemperaturen og lysstyrken for at hjælpe med at mindske træthed i øjnene, når du ser på dokumenter i længere tid ad gangen.

Flimmerfri

Flimmerfri reducerer usynlig flimmer på skærmen og giver dine øjne et mere behageligt arbejdsmiljø.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Tilgængeligheden af ovenstående funktion afhænger af de betingelser, brugeren arbejder under i det virkelige liv.

Elegant fod med slank fod

Elegant fod, som forhindrer kabelrod

En slank, L-formet fod er designet til ergonomisk komfort med justering af hældningen og er også kompatibel med 100×100 VESA-vægbeslag for fleksibel installation og effektiv udnyttelse af arbejdsområdet.

Visninger oppefra og fra forskellige vinkler af en skærmopsætning på et ryddeligt skrivebord med en kaffekop, trådløst tastatur og mus samt en elegant, diskret fod, der sikrer stabilitet og sparer plads.

Visninger oppefra og fra forskellige vinkler af en skærmopsætning på et ryddeligt skrivebord med en kaffekop, trådløst tastatur og mus samt en elegant, diskret fod, der sikrer stabilitet og sparer plads.

Key Feature

  • 29” 21:9 WFHD (2560x1080) IPS-skærm
  • Design med tre sider, næsten helt ud til kanten
  • sRGB 99% (typ.), farver kalibreret fra fabrikken
  • 250 nit (typ.) Lysstyrke / HDR 10
  • 100 Hz opdateringshastighed, 1 ms MBR
Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    29

  • Display - Opløsning

    2560 x 1080

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    21:9

  • Display - Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    100

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Tilt

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    29

  • Billedformatforhold

    21:9

  • Paneltype

    IPS

  • Opløsning

    2560 x 1080

  • Pixelafstand [mm]

    0.2626 x 0.2628 mm

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    1000:1

  • Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Krumning

    -

  • Farverum (min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    100

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    700:1

  • Størrelse [cm]

    73cm

FORBINDELSE

  • Lyd in

    -

  • D-Sub

    -

  • Indbygget KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Line out

    -

  • Mikrofon ind

    -

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    -

  • USB-nedstrømsport

    -

  • USB-opstrømsport

    -

  • USB-C (Strømforsyning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    -

  • Automatisk lysstyrke

    -

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    -

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Hw-kalibrering

    -

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    -

  • VRR

    -

  • Super Resolution+

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    -

  • Mini-LED-teknologi

    -

  • Nano IPS™-teknologi

    -

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    JA

  • Overclocking

    -

  • Brugerdefineret nøgle

    -

  • Automatisk inputskift

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Tilt

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Maxx Audio

    -

  • Rich Bass

    -

  • Højttaler

    -

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    688.5 x 408.7 x 220 mm

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9 mm

  • Vægt i emballage [kg]

    6.6 kg

  • Vægt med stand [kg]

    5.1 kg

  • Vægt uden stand [kg]

    4.0 kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraWide

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Fjernbetjening

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A til B

    -

  • USB-C

    -

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

Det siger folk