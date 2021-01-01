LG 34" UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS-skærm

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34" 21:9 WFHD (2560x1080) IPS-skærm
21:9 UltraWide™ Full HD-skærm
Se mere, gør mere
UltraWide™ Full HD (2560×1080)-skærmen har 33 % mere vandret skærmplads end en standard FHD (1920×1080)-skærm. Det stort set kantløse design giver en bredere visning uden afbrydelser. Dette giver mere effektiv multitasking uden at du skal skifte mellem vinduer.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
VESA DisplayHDR™ 400
Klarhed, som holder dig fokuseret
Understøtter VESA DisplayHDR™ 400 og har forbedret lysstyrke og kontrast, så du får klarere detaljer i HDR-indhold.
VESA-skærm HDR™ 400
HDR400 (højt dynamisk område) understøtter specifikke niveauer af farve og lysstyrke.
sRGB 99 % (typ.)
Med 99 % dækning af DCI-P3-spektret er det en fantastisk løsning til nøjagtig farvevisning.
LG Switch-app
Hurtig omskiftning
Du kan opdele hele skærmen i op til seks afsnit, ændre temaets design eller endda starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det. Den understøtter også PBP- og PIP-tilstande for effektiv multitasking på tværs af flere indgangskilder.
*Søg i supportmenuen på LG.com for at hente den seneste LG Switch-app.
1ms MBR
Klare bevægelser med 1 ms MBR
1 ms MBR reducerer bevægelsessløring og efterbilleder, så dine spil kører glattere med klarere billeder i scener, hvor det går rigtig hurtigt.
ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。
*1 ms Motion Blur Reduction forårsager lavere luminans, og følgende funktioner kan ikke bruges, mens den er aktiveret: AMD FreeSync™.
*Flimmer kan forekomme under 1 ms MBR-drift.
Bygget til komfort, designet til produktivitet
Læsetilstand
Justerer farvetemperaturen og lysstyrken for at hjælpe med at mindske træthed i øjnene, når du ser på dokumenter i længere tid ad gangen.
Flimmerfri
Flimmer-sikker reducerer usynlig flimmer på skærmen og giver dine øjne et mere behageligt arbejdsmiljø.
*Tilgængeligheden af ovenstående funktion afhænger af de betingelser, brugeren arbejder under i det virkelige liv.
Slank fod med en firkantet bund
Elegant fod, som forhindrer kabelrod
En slank, L-formet fod er designet til ergonomisk komfort med justering af hældningen og er også kompatibel med 100×100 VESA-vægbeslag for fleksibel installation og effektiv udnyttelse af arbejdsområdet.
Key Feature
- 34" 21:9 WFHD (2560x1080) IPS-skærm
- Design med tre sider, næsten helt ud til kanten
- sRGB 99% (typ.), farver kalibreret fra fabrikken
- 400 nits (typ.) Lysstyrke / VESA DisplayHDR™ 400
- 100 Hz opdateringshastighed, 1 ms MBR
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
34
Display - Opløsning
2560 x 1080
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
21:9
Display - Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Krumning
-
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
100
Mekanisk - Display position justeringer
Tilt
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
34
Billedformatforhold
21:9
Paneltype
IPS
Opløsning
2560 x 1080
Pixelafstand [mm]
0.3124 x 0.310 mm
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
1000:1
Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Krumning
-
Farverum (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
100
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrastforhold (min.)
700:1
Størrelse [cm]
86.36cm
FORBINDELSE
Lyd in
-
D-Sub
-
Indbygget KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(1ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
LAN (RJ-45)
-
Line out
-
Mikrofon ind
-
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
-
Thunderbolt (Strømforsyning)
-
USB-nedstrømsport
-
USB-opstrømsport
-
USB-C (Strømforsyning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
-
AMD FreeSync™
-
Automatisk lysstyrke
-
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
-
PIP
-
PBP
-
NVIDIA G-Sync™
-
Hw-kalibrering
-
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
-
VRR
-
Super Resolution+
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED-teknologi
-
Nano IPS™-teknologi
-
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
JA
Overclocking
-
Brugerdefineret nøgle
-
Automatisk inputskift
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Display position justeringer
Tilt
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
LYD
Maxx Audio
-
Rich Bass
-
Højttaler
-
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
910 x 200 x 461 mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
816.5 x 486.7 x 220.0 mm
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
816.5 x 365.3 x 45.5 mm
Vægt i emballage [kg]
9.9 kg
Vægt med stand [kg]
7.6 kg
Vægt uden stand [kg]
6.0 kg
INFO
Produktnavn
UltraWide
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(1ea)
Fjernbetjening
-
Thunderbolt
-
USB A til B
-
USB-C
-
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
