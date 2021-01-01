We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 34" UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440) IPS-skærm
34U650A-B
()
Se mere, gør mere
21:9 WQHD IPS-skærm
UltraWide™ QHD-opløsningen (3440×1440) med et 21:9 billedformat giver masser af skærmplads til kørsel af flere programmer på samme tid, hvilket øger arbejdseffektiviteten. 3800R-krumningen følger det naturlige synsfelt for at mindske forvrængning, mens den brede skærm, som har tre sider næsten uden kant, giver en mere fordybende og behagelig oplevelse uden forhindringer.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
HDR10 med sRGB 99 % (typ.)
Naturtro farver, drevet af IPS
HDR10-kompatibilitet og 99 % sRGB-dækning (typ.) giver nøjagtig farvegengivelse og tonekortlægning i HDR-scener.
sRGB 99 % (typ.)
Med 99 % dækning af sRGB-spektret er det en fantastisk løsning til nøjagtig farvevisning.
USB-C (PD 96 W)
Alt-i-én forbindelse via USB-C
Nem forbindelse gennem USB-C-, DisplayPort og HDMI-porte, der understøtter en lang række enheder. USB-C-porten kan bruges som skærmudgang, til dataoverførsel og til opladning af en bærbar computer (op til 96 W) gennem ét praktisk kabel.
LG Switch-app
Hurtig omskiftning
Du kan opdele hele skærmen i op til seks afsnit, ændre temaets design eller endda starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det. Den understøtter også PBP- og PIP-tilstande for effektiv multitasking på tværs af flere indgangskilder.
5ms (GtG)
Ensartet hastighed
Oplev effektiv 5 ms (GtG) reaktionstid, der minimerer efterbilleder for klar og flydende grafik. Forbliv i kontrol i hvert eneste spil med pålidelig hastighed og glatte bevægelser.
Bygget til komfort, designet til produktivitet
Læsetilstand
Justerer farvetemperaturen og lysstyrken for at hjælpe med at mindske træthed i øjnene, når du ser på dokumenter i længere tid ad gangen.
Flimmerfri
Minimerer usynlig flimren på skærmen for at hjælpe med at mindske øjentræthed og understøtter en mere behagelig oplevelse ved længere tids brug.
Slank fod med en firkantet bund
Elegant fod, som forhindrer kabelrod
Den elegante L-formede fod hjælper dig med at få bugt med rod og er ergonomisk designet for komfort med nem justering af hældning, svingning og højde, så den passer til din synsvinkel og kropsholdning. Med et-klik-montering kan den installeres hurtigt og nemt.
Key Feature
- 34" 21:9 WQHD (3440x1440) IPS-skærm
- Design med tre sider, næsten helt ud til kanten
- sRGB 99 % (typ.), farver kalibreret fra fabrikken
- HDR10
- 100 Hz opdateringshastighed, 5 ms (GtG ved hurtigere), Black Stabilizer, DAS
- To 7 W højttalere med DepthSound
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
34
Display - Opløsning
3440 x 1440
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
21:9
Display - Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Display - Krumning
3800R
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
100
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/højde/sving
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
34
Billedformatforhold
21:9
Paneltype
IPS
Opløsning
3440 x 1440
Pixelafstand [mm]
0.2325 x 0.2325
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
1000:1
Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Krumning
3800R
Farverum (min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
100
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Kontrastforhold (min.)
700:1
Størrelse [cm]
86.705 cm
FORBINDELSE
Lyd in
-
D-Sub
-
Indbygget KVM
JA
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
JA(1ea)
Hovedtelefonudgang
4-polet (lyd+mikrofon)
LAN (RJ-45)
JA
Line out
-
Mikrofon ind
JA
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
-
Thunderbolt (Strømforsyning)
-
USB-nedstrømsport
"USB-C(1ea/ver3.2 Gen1) USB-A(3ea/ver3.2 Gen1)"
USB-opstrømsport
JA(1ea/ver3.2 Gen1)
USB-C (Strømforsyning)
96W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
-
Automatisk lysstyrke
-
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
PIP
PIP
PBP
JA (2PBP)
NVIDIA G-Sync™
-
Hw-kalibrering
-
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
-
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
-
VRR
-
Super Resolution+
JA
VESA DisplayHDR™
-
Mini-LED-teknologi
-
Nano IPS™-teknologi
-
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
-
Overclocking
-
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/højde/sving
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
LYD
Højttaler
7W x 2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
988 x 481 x 203
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
816,7 x 535,2 x 230,0 (uppåt) 816,7 x 385,2 x 267,5 (nedåt)
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Vægt i emballage [kg]
12.5
Vægt med stand [kg]
10.1
Vægt uden stand [kg]
7.3
INFO
Produktnavn
UltraWide
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Indbygget strømforsyning
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjernbetjening
-
Thunderbolt
-
USB A til B
-
USB-C
JA(1ea)
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy
