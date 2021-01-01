About Cookies on This Site

LG 34" UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440) IPS-skærm
34U650A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 34" UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440) IPS-skærm

34U650A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 34" UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440) IPS-skærm

34U650A-B
Nøglefunktioner

  • 34" 21:9 WQHD (3440x1440) IPS-skærm
  • Design med tre sider, næsten helt ud til kanten
  • sRGB 99 % (typ.), farver kalibreret fra fabrikken
  • HDR10
  • 100 Hz opdateringshastighed, 5 ms (GtG ved hurtigere), Black Stabilizer, DAS
  • To 7 W højttalere med DepthSound
Mere
Logo for LG UltraWide Monitor Curved.

Logo for LG UltraWide Monitor Curved.

Se mere, gør mere

Et moderne hjemmekontor med en stor ultrabred LG-skærm, der viser data-dashboards, 3d-grafik og værktøjer til projektadministration samt tastatur og mus, som er trådløse, på et træskrivebord.

Et moderne hjemmekontor med en stor ultrabred LG-skærm, der viser data-dashboards, 3d-grafik og værktøjer til projektadministration samt tastatur og mus, som er trådløse, på et træskrivebord.

Dette er et oversigtsbillede for en UltraWide-skærm opdelt i seks blokke: En 34" kurvet WQHD IPS-skærm på et træskrivebord i et hjemmekontor, der viser overvågning i realtid, farverig 3d-grafik og værktøjer til projektadministration. Levende abstrakte bølger repræsenterer HDR 10 og 99 % sRGB-farvenøjagtighed. Et nærbillede af portene, som illustrerer alt-i-en USB-C-forbindelsesmuligheder. En hurtig scene med motorcykelræs fremhæver den glatte opdateringshastighed på 100 Hz. Grafik med to indbyggede 7 W højttalere, som giver fordybende lyd, og visning fra siden af den slanke fod med ikoner, der indikerer ergonomisk justering af hældning, svingning og højde.

Dette er et oversigtsbillede for en UltraWide-skærm opdelt i seks blokke: En 34" kurvet WQHD IPS-skærm på et træskrivebord i et hjemmekontor, der viser overvågning i realtid, farverig 3d-grafik og værktøjer til projektadministration. Levende abstrakte bølger repræsenterer HDR 10 og 99 % sRGB-farvenøjagtighed. Et nærbillede af portene, som illustrerer alt-i-en USB-C-forbindelsesmuligheder. En hurtig scene med motorcykelræs fremhæver den glatte opdateringshastighed på 100 Hz. Grafik med to indbyggede 7 W højttalere, som giver fordybende lyd, og visning fra siden af den slanke fod med ikoner, der indikerer ergonomisk justering af hældning, svingning og højde.

Betagende skærmPraktiske funktionerGaming-oplevelseForbedret komfort

21:9 WQHD IPS-skærm

UltraWide™ QHD-opløsningen (3440×1440) med et 21:9 billedformat giver masser af skærmplads til kørsel af flere programmer på samme tid, hvilket øger arbejdseffektiviteten. 3800R-krumningen følger det naturlige synsfelt for at mindske forvrængning, mens den brede skærm, som har tre sider næsten uden kant, giver en mere fordybende og behagelig oplevelse uden forhindringer.

Diverse applikationer vises på tværs af en ultrabred 34" LG-skærm i 21:9 format med en fremhævet sammenligning, der viser den ekstra vandrette plads i forhold til en standard 27" skærm i 16:9 format.

Diverse applikationer vises på tværs af en ultrabred 34" LG-skærm i 21:9 format med en fremhævet sammenligning, der viser den ekstra vandrette plads i forhold til en standard 27" skærm i 16:9 format.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

HDR10 med sRGB 99 % (typ.)

Naturtro farver, drevet af IPS

HDR10-kompatibilitet og 99 % sRGB-dækning (typ.) giver nøjagtig farvegengivelse og tonekortlægning i HDR-scener.

IPS-skærm

LG IPS-skærmen leverer ensartede og livlige farver på tværs af brede synsvinkler.

HDR 10

HDR10 (højt dynamisk område) understøtter specifikke niveauer af farve og lysstyrke.

sRGB 99 % (typ.)

Med 99 % dækning af sRGB-spektret er det en fantastisk løsning til nøjagtig farvevisning.

Farvekalibreret

Sikrer nøjagtig og ensartet gengivelse af farver.

En ultrabred LG-skærm, som viser livagtige nordlys-billeder med en grænseflade til billedredigering, hvilket illustrerer den levende farvenøjagtighed og detaljer i høj opløsning.

En ultrabred LG-skærm, som viser livagtige nordlys-billeder med en grænseflade til billedredigering, hvilket illustrerer den levende farvenøjagtighed og detaljer i høj opløsning.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

USB-C (PD 96 W)

Alt-i-én forbindelse via USB-C

Nem forbindelse gennem USB-C-, DisplayPort og HDMI-porte, der understøtter en lang række enheder. USB-C-porten kan bruges som skærmudgang, til dataoverførsel og til opladning af en bærbar computer (op til 96 W) gennem ét praktisk kabel.

UltraWide-skærm, som er forbundet til en bærbar computer gennem USB-C-kabel, viser et videoredigeringsprojekt med en cyklist på en bro, hvor der ses et nærbillede af USB-C-porten og hvor 96 W strømforsyningsmulighederne fremhæves.

UltraWide-skærm, som er forbundet til en bærbar computer gennem USB-C-kabel, viser et videoredigeringsprojekt med en cyklist på en bro, hvor der ses et nærbillede af USB-C-porten og hvor 96 W strømforsyningsmulighederne fremhæves.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*DisplayPort og strøm-, HDMI- og USB-C-kablerne medfølger i kassen, men indholdet kan variere i forhold til landet.

UltraWide-skærm, som viser en karakter fra et dark fantasy-spil, med to farverige lydbølger, der udsendes fremad fra et punkt under skærmen og repræsenterer de indbyggede 7 W højttalere, som er forbedret med DepthSound-teknologi, der giver dyb bas og en fordybende lydoplevelse.

Højttalere med DepthSound

Føl det dybe lydbillede

Den dybe og storslåede lyd fra de indbyggede 7 W højttalere, som er udstyret med DepthSound for at forbedre basområdet, giver en fuldt fordybende gaming-opevelse.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra den faktiske brug.

LG Switch-app

Hurtig omskiftning

Du kan opdele hele skærmen i op til seks afsnit, ændre temaets design eller endda starte en videoopkaldsplatform med en genvejstast, der er indstillet til det. Den understøtter også PBP- og PIP-tilstande for effektiv multitasking på tværs af flere indgangskilder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra den faktiske brug.

*Søg i supportmenuen på LG.com for at hente den seneste LG Switch-app.

Futuristiske motorcyklister ræser gennem en neonoplyst gade i en storby med bevægelsessløring i baggrunden og et fremhævet afsnit, som viser skarpe, klare billeder, for at demonstrere den glatte ydeevne og klarhed, som opdateringshastigheden på 100 Hz giver.

100Hz

Flydende bevægelser i spil med en opdateringshastighed på 100 Hz

Leverer glat og reaktionsdygtig ydeevne med en opdateringshastighed på 100 Hz, der giver flydende billeder og skarpt gameplay uden efterbilleder, som er en konkurrencemæssig fordel, når du spiller.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

5ms (GtG)

Ensartet hastighed

Oplev effektiv 5 ms (GtG) reaktionstid, der minimerer efterbilleder for klar og flydende grafik. Forbliv i kontrol i hvert eneste spil med pålidelig hastighed og glatte bevægelser.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra den faktiske brug.

Bygget til komfort, designet til produktivitet

Læsetilstand

Justerer farvetemperaturen og lysstyrken for at hjælpe med at mindske træthed i øjnene, når du ser på dokumenter i længere tid ad gangen.

Flimmerfri

Minimerer usynlig flimren på skærmen for at hjælpe med at mindske øjentræthed og understøtter en mere behagelig oplevelse ved længere tids brug.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Ovenstående funktion kan afhænge af de faktiske brugsforhold.

Slank fod med en firkantet bund

Elegant fod, som forhindrer kabelrod

Den elegante L-formede fod hjælper dig med at få bugt med rod og er ergonomisk designet for komfort med nem justering af hældning, svingning og højde, så den passer til din synsvinkel og kropsholdning. Med et-klik-montering kan den installeres hurtigt og nemt.

Ikon for justerbar højde.

Højde

150㎜
Ikon for justerbar svingning.

Svingning

-30°~30°

Ikon for justerbar hældning.

Hældning

-5°~21°

Visning oppefra af en kurvet UltraWide-skærm på et skrivebord med en kaffekop samt trådløst tastatur og mus sammen med et nærbillede af en slank firkantet skærmbase, der er designet for stabilitet og et arbejdsområde uden rod.

Visning oppefra af en kurvet UltraWide-skærm på et skrivebord med en kaffekop samt trådløst tastatur og mus sammen med et nærbillede af en slank firkantet skærmbase, der er designet for stabilitet og et arbejdsområde uden rod.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    34

  • Display - Opløsning

    3440 x 1440

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    21:9

  • Display - Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Display - Krumning

    3800R

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    100

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/højde/sving

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    34

  • Billedformatforhold

    21:9

  • Paneltype

    IPS

  • Opløsning

    3440 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    0.2325 x 0.2325

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    1000:1

  • Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Krumning

    3800R

  • Farverum (min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    100

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    700:1

  • Størrelse [cm]

    86.705 cm

FORBINDELSE

  • Lyd in

    -

  • D-Sub

    -

  • Indbygget KVM

    JA

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hovedtelefonudgang

    4-polet (lyd+mikrofon)

  • LAN (RJ-45)

    JA

  • Line out

    -

  • Mikrofon ind

    JA

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    -

  • USB-nedstrømsport

    "USB-C(1ea/ver3.2 Gen1) USB-A(3ea/ver3.2 Gen1)"

  • USB-opstrømsport

    JA(1ea/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (Strømforsyning)

    96W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    -

  • Automatisk lysstyrke

    -

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • PIP

    PIP

  • PBP

    JA (2PBP)

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Hw-kalibrering

    -

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    -

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    -

  • VRR

    -

  • Super Resolution+

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    -

  • Mini-LED-teknologi

    -

  • Nano IPS™-teknologi

    -

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    -

  • Overclocking

    -

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/højde/sving

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

LYD

  • Højttaler

    7W x 2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    988 x 481 x 203

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    816,7 x 535,2 x 230,0 (uppåt) 816,7 x 385,2 x 267,5 (nedåt)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • Vægt i emballage [kg]

    12.5

  • Vægt med stand [kg]

    10.1

  • Vægt uden stand [kg]

    7.3

INFO

  • Produktnavn

    UltraWide

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Indbygget strømforsyning

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjernbetjening

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A til B

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

