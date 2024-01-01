9 kg Vaskemaskin(Hvid) - Steam, Energiklasse A
F4A1009NWH
Hygiejnepleje
Rent tøj, mindre bekymringer om bakterier
Med hygiejnepleje får dit tøj en grundig vask, der fjerner 99,9 % af bakterier.
*Hygiejnecyklus godkendt af CVC Testing Technology reducerer bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).
*Hygiejnecyklus godkendt af CVC Testing Technology reducerer bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).
Quick 30
En hurtig vask på 30 minutter
30 minutters vask til små vaskemængder, egnet til dem, der har travlt.
*Quick 30 egner sig til vasketøjsmængder på op til 2 kg.
*Vasketiden kan være længere, og resultaterne kan variere afhængigt af tøjets type og vægt samt miljøet.
Tromlerens
Nem tromlerengøring med et enkelt tryk
Hold den indvendige del af din vaskemaskine hygiejnisk med nem rengøring.
*Det anbefales at køre Tromlerens-cyklussen én gang om måneden for at holde tromlen ren.
Pre Wash
Hjælp til at fjerne vanskelige pletter med Pre Wash
LG Pre Wash giver en dybdegående vask og fjerner genstridige pletter, så dit tøj efterlades helt rent.
Børnelås
Forhindrer utilsigtet brug
Børnelås forhindrer børn i utilsigtet at ændre indstillinger.
Key Feature
- Hygiejneprogram – Rent tøj, mindre bekymring om bakterier
- Quick 30 – En hurtig vask på 30 minutter
- Tub Clean – En enkelt berøring for nem rengøring af tromlen
- Pre Wash – Hjælper med at fjerne genstridige pletter med Pre Wash
- Børnesikring – Forhindrer utilsigtet brug
Nøglespecifikationer
KAPACITET - Maks. vaskekapacitet (kg)
9
DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D mm)
600x850x490
PRODUKTARK (VASKECYKLUS) - Maks. centrifugeringshastighed (OPM)
1 350
EGENSKABER - ezDispense
Nej
EGENSKABER - Damp
Ja
EKSTRAINDSTILLINGER - Krøllepleje
Nej
SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Nej
Alle specifikationer
MATERIALE OG FINISH
Farve
Hvid
Dørtype
Rund dør (ingen cover)
KAPACITET
Maks. vaskekapacitet (kg)
9
PROGRAMMER
Dyne
Nej
Bomuld
Ja
Dampprogram til babytøj
Nej
AI Vask
Nej
Allergivenlig Pleje (vaskemaskine)
Nej
Automatisk Vask
Nej
Sengetøj
Nej
Kold Vask
Nej
Farvepleje
Nej
Bomuld +
Nej
Mørkt
Nej
Finvask
Nej
Download Programmer
Nej
Dunjakke
Nej
Syntetisk
Nej
Eco 40-60
Ja
Skånevask
Nej
Hygiejne
Ja
Intensiv 60
Nej
Blandet Tøj
Ja
Udendørs
Nej
Quick 14 (Hurtig 14)
Nej
Hurtigvask 30min
Ja
Hurtigvask
Nej
Hurtig vask+tør
Nej
Opfrisk
Nej
Skylning+Centrifugering
Ja
Stille Vask
Nej
Hudpleje
Nej
Ærmer og kraver
Nej
Kun centrifugering
Nej
Sportstøj (Aktivtøj)
Nej
Pletbehandling
Nej
Forfriskende Damp
Nej
Rengøring af Tromlen
Ja
TurboWash 39
Nej
TurboWash 49
Nej
TurboWash 59
Nej
Vask+Tørring
Nej
Uld (Håndvask/Uld)
Ja
STYRING OG DISPLAY
Forskydningstimer
1-24h
Displaytype
Fuld berørings knapper og LED display
Indikator for lukket dør
Ja
Talindikator
18:88
EGENSKABER
AI DD
Nej
Type
Frontbetjent vaskemaskine
Signal for afslutning af cyklus
Ja
Centum System
Nej
Tilføj enhed
Nej
ezDispense
Nej
Auto-genstart
Ja
Inverter DirectDrive
Nej
Skumdetektionssystem
Ja
LoadSense
Ja
Damp
Ja
Lys i tromle
Nej
Steam+
Nej
Nivelleringsben
Ja
Rustfrit stål tromle
Ja
TurboWash360˚
Nej
Prægning, tromlen indvendig
Nej
Vibrationsensor
Nej
Tromleløfter
Lifter i plastik
Vandtilførsel (varmt/koldt)
Kun koldt
Vandniveau
Auto
Valgbar maksimal centrifugeringshastighed (RPM)
1400
DIMENSIONER OG VÆGT
Kassedimensioner (B x H x D mm)
650x885x580
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600x850x490
Vægt (kg)
61,0
Vægt inklusive emballage (kg)
65,0
Produktdybde fra bagbeklædning til dør (D' mm)
550
Produktdybde med døren åben i 90˚ (D'' mm)
995
ENERGI
Energiklasse (vask)
A
EKSTRAINDSTILLINGER
Wi-Fi
Nej
Tilføj enhed
Nej
Bip til/fra
Nej
Børnesikring
Ja
Slut på forskydning
Ja
Vaskemiddelniveau
Nej
Lys i tromle
Nej
Forvask
Ja
Ekstern start
Nej
Skyl
Nej
Skyl + centrifugering
Nej
Skyl+
Ja
Skyllemiddelniveau
Nej
Centrifugering
1400/1200/1000/800/400/Ingen centrifugering
Damp
Nej
Temp.
Kold/20/30/40/60/95℃
Tromlerengøring
Nej
TurboWash
Nej
Vask
Nej
Krøllepleje
Nej
ColdWash
Nej
ezDispense Dyse Rensning
Nej
PRODUKTARK (VASKECYKLUS)
Energiforbrug pr. 100 cyklusser (kWh)
49
Tildelt EU-miljømærket
Nej
Tændt tilstands varighed (min.)
5
Eco 40-60 (Fuld belastning)
0,850
Eco 40-60 (Halv belastning)
0,465
Eco 40-60 (Kvart belastning)
0,210
Energiklasse
A
Maks. centrifugeringshastighed (OPM)
1 350
Støjniveau for centrifugering (lydeffektniveau) (dBA)
74
Strømforbrug(W) – slukket tilstand
0,5
Strømforbrug(W) – tændt tilstand
0,5
Centrifugeringsevne – effektklasse
B
Centrifugeringsevne – fugtindhold (%)
53,9
Standardprogram (kun vask)
Eco 40-60
Tid (min.) - (fuld belastning)
228
Tid (Min) - (Halv belastning)
174
Tid (Min) - (Kvart belastning)
174
Vaskekapacitet (kg)
9,0
Vandforbrug pr. cyklus (ℓ)
50
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Nej
Download-cyklus
Nej
Energiovervågning
Nej
Fjernstart og cyklusovervågning
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
Tromlerengøring
Nej
Vaskemaskine Smart Forbindelse
Nej
VALGFRIT TILBEHØR
LG TWINWash-kompatibel
Nej
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy
