10 kg Tørretumbler (Essence Black) - Energiklasse C, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

Energiklassificering : DK
Energiklassificering : DK
10 kg Tørretumbler (Essence Black) - Energiklasse C, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

Front view
Nøglefunktioner

  • Auto Rensende Kondensator - Vedligeholde Energi og Tørreevne
  • DUAL Inverter Heat Pump™
  • AI Dry
  • Allergiprogram
  • ThinQ™ med Wifi
Mere

Video av hur man zoomar in i LG-torktumlaren i tvättstugan med LG-tvättmaskin.

*Produktbillederne på billedet og videoen er kun til illustrative formål og kan afvige fra det rigtige produkt.

Skånsom tøjpleje

Energibesparelser

Effektiv tørreteknologi

AI Dry™

Optimerer tørring effektivt

Hurtigttørrende

Helt tørt vasketøj på 81 minutter

Nem vedligeholdelse

Selvrensende kondensator

Energieffektivitet

Oplev en ny standard for tørring med energiklasse A+++-10 %

Med AI DUAL inverter og fantastiske programmeringsalgoritmer reduceres energiforbruget markant.

*Produktbillederne på billedet og videoen er kun til illustrative formål og kan afvige fra det rigtige produkt.

*10 % lavere i energieffektivitetsindekset sammenlignet med minimumstærsklen for energieffektivitetsklasse A+++ som defineret i EU-forordning 392/2012

*Indstil programmet til 'Øko'-cyklus + Skab + Effektivitet (fuld og halv belastning) til test i overensstemmelse med EN 61121 og forordning 932/2012.

AI DUAL Inverter™

AI til kernen, optimal tørring

AI Dry™, drevet af AI DUAL Inverter™, optimerer tørring efter stoftype og belastningsstørrelse, hvilket kan hjælpe med at spare energi og tid med bløde stoffer. De dobbelte cylindre øger den samlede effektivitet for tørreydelsen. Derudover kan lavtemperaturtørring med varmepumpeteknologi reducere svind. De to cylindre inde i DUAL Inverter Heat Pump™ roterer i modsatte retninger for at balancere og reducere vibrationer under tørring. Føl dig ekstra sikker med 10 års garanti på DUAL inverter-kompressoren og invertermotoren.

Sparer energi

10 års garanti

Mindre støj

*Billederne er kun til illustrationsformål og kan afvige fra det faktiske produkt.

*Testet af Intertek i juli 2024. Sammenlignet med Cotton-cyklussen viste AI Dry-cyklussen en reduktion i tørretid og et fald i energiforbrug med en 3 kg blandet mængde bløde stoffer (blendede skjorter, bluser, funktionelle T-shirts, chiffon) nederdele, polyshorts osv.). (Baseret på AI Dry repræsentativ model: RH90X75V3N. Resultaterne kan variere afhængigt af modeller, belastninger og miljø.) Ikke alle situationer er berettiget til besparelser. Afhængigt af tøjets type og tykkelse og miljøet kan tids- eller energiforbruget stige, og resultaterne kan variere.

*AI sensing aktiveres, når belastningen er under 5 kg. AI Dry bør kun bruges med lignende stoftyper [ikke alle stoffer registreres].

*Testet af Intertek i august 2024, bomuldscyklus for LG varmepumpetørrer sammenlignet med Dry Only for LG konventionel varmeapparat vaskemaskine-tørretumbler baseret på 3 kg IEC-belastninger med 60 % initial fugtindhold (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW).

*Den 10-årige garanti gælder kun for den dobbelte inverter-kompressor og invertermotor. Garantiperiode/politik kan variere afhængigt af landet eller regionen.

*Støjniveau: 62dB (Sound Power Level), baseret på EU-forordning 392/2012 (RH90X75V3N).

AI Dry™

AI-forstærket optimal tørring

AI Dry optimerer tørring efter stoftype og belastningsstørrelse, hvilket kan hjælpe med at spare energi og tid til effektive resultater med bløde stoffer.

*Produktbillederne på billedet og videoen er kun til illustrative formål og kan afvige fra det rigtige produkt.

*Testet af Intertek i juli 2024. Sammenlignet med Cotton-cyklussen viste AI Dry-cyklussen en reduktion i tørretid og et fald i energiforbrug med en 3 kg blandet mængde bløde stoffer (blendede skjorter, bluser, funktionelle T-shirts, chiffon) nederdele, polyshorts osv.) (RH90X75V3N). Afhængigt af tøjets type og tykkelse og miljøet kan tids- eller energiforbruget stige, og resultaterne kan variere.

*AI sensing aktiveres, når belastningen er under 5 kg. AI Dry bør kun bruges med lignende stoftyper [ikke alle stoffer registreres].

TurboDry

Tørring udført på kun 81 minutter

Tørringen er færdig på kun 81 minutter

*Produktbillederne på billedet og videoen er kun til illustrative formål og kan afvige fra det rigtige produkt.

*Testet af Intertek i juli 2024, TurboDry-cyklus baseret på 5 kg belastning (blandet skjorte, 100 % poly-T-shirt, 100 % bomulds-T-shirt) med 33 % oprindeligt fugtindhold ved en temperatur på 23 ℃. Resultaterne kan være forskellige afhængigt af tøjet og miljøet.

Allergi pleje

Tøj bliver grundigt rent, hvilket reducerer risikoen for allergi

Tag det roligt, vel vidende at Allergy Care reducerer de levende støvmider, der kan forårsage allergi.

*Produktbilleder er kun til illustrationsformål og kan afvige fra det faktiske produkt.

*Allergy Care-programmet er godkendt af BAF (British Allergy Foundation) til at reducere allergener såsom husstøvmider.

Cyklusoptimering

Skræddersyede cyklusser til forskellige brugsvaner

Hyppigt brugte cyklusser gemmes sammen med 13 standardcyklusser, tilpasset brugernes individuelle tørrevaner.

*Produktbillederne på billedet og videoen er kun til illustrative formål og kan afvige fra det rigtige produkt.

Autorensende kondensator

Der kræves ingen manuel rengøring af kondensatoren

Vasker automatisk kondensatoren og giver dig mere tid til andre opgaver.

*Produktbillederne på billedet eller videoen er kun til illustrative formål og kan afvige fra det rigtige produkt.

*Kondensatorens renhed kan variere afhængigt af driftsmiljøet.

*Hyppigheden af ​​at køre 'auto-rengørende kondensator' kan variere afhængigt af den oprindelige fugtmængde i vasketøjet.

Smart Pairing™

Vask og tør synkroniseret

Med Smart parring kan vaskemaskinen fortælle tørretumbleren at vælge en kompatibel cyklus, hvilket gør det til et godt vasketøjshack.

*Produktbillederne på billedet og videoen er kun til illustrative formål og kan afvige fra det rigtige produkt.

*Brug af denne funktion kræver, at vaskemaskinen og tørretumbleren er forbundet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk og registreret i LG ThinQ™ smart-applikationen.

LG ThinQ™

Smart living begynder med LG ThinQ™

Med LG ThinQ™ kan brugere eksternt få adgang til vasketøj og downloade nye cyklusser via Wi-Fi-aktiverede enheder.

Styr dit vasketøj når som helst og hvor som helst

LG ThinQ™-appen lader dig oprette forbindelse til din tørretumbler hvor som helst. Start din tørretumbler med blot et tryk på en knap.

Nem vedligeholdelse og overvågning

Uanset om det er daglig vedligeholdelse eller pilsneropgaver, kan du nemt overvåge din tørretumblers energiforbrug gennem LG ThinQ™-appen.

Håndfrit vasketøj med Voice Assistant

Fortæl din smarthøjttaler eller AI-assistent, hvad du har brug for, og lad din tørretumbler tage sig af resten.

*Produktbilleder er kun til illustrationsformål og kan afvige fra det faktiske produkt.

*Smarte funktioner kan variere afhængigt af land og model. Spørg din lokale forhandler eller LG for tilgængelighed af service.

*Support til smarthome-enheder, der er kompatible med Google Assistant, kan variere fra land til land og din individuelle smarthome-opsætning.

Slankt design bygget til dine behov

Passer til dit interiør

Fladt og minimalistisk design

Hærdet glasdør

Vaskemaskine og tørretumbler

Rustfri stål tromle

*Produktbilleder er kun til illustrationsformål og kan afvige fra det faktiske produkt.

FAQ

Q.

Hvordan vælger jeg en ny tørretumbler?

A.

Overvej følgende, når du vælger en tørretumbler:

1. Kapacitet baseret på din families størrelse

2. Energieffektivitet for din elregning

3. Tørreprogrammer, der passer til dine behov

4. Smarte funktioner og applikationer som LG ThinQ

5. Installationsplads nødvendig for tørretumbleren

6. Pålidelighed og kvalitetsgaranti

Q.

Kræver dette produkt yderligere ventilationsinstallation?

A.

LG tørretumblere er ventilløse og kan bruges overalt uden pladsbegrænsninger.

Q.

Hvad skal jeg vide, før jeg stabler min vaskemaskine og tørretumbler?

A.

Overvej følgende faktorer for at sikre, at din stablede vaskemaskine og tørretumbler er sikker, pålidelig og nem at bruge.

1. Kompatibilitet: Først skal du sikre dig, at vaskemaskine- og tørretumblermodellerne er kompatible med hinanden. LG tørretumblere bør kun sættes på LG tromlevaskere. (Udvalg for skivedybde: 565, 615 mm)

2. Installationsplads: Tjek størrelsen af ​​rummet for at installere vaskemaskine og tørretumbler i serie. Sørg også for, at du har plads nok til at åbne dørene til vaskemaskine og tørretumbler.

3. Ekspertinstallation: Tørretumbleren kan fastgøres sikkert til LG vaskemaskinen ved hjælp af et stabelsæt. Kun kvalificeret servicepersonale må stable og kontrollere, at tørretumbleren er installeret korrekt.

Q.

Hvad er den typiske levetid for en tørretumbler?

A.

Produktets levetid kan variere afhængigt af flere faktorer, såsom produktkvalitet, brugshyppighed og vedligeholdelse.

Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for at forlænge tørretumblerens levetid.

1. Rengør området omkring filteret før og efter tørring, og hold det dobbelte fnugfilter rent ved at vaske det med vand.

2. Rens støvet inde i tørretumbleren og luft det ud ved at åbne tørretumblerens låge lidt før og efter brug.

3. Det anbefales at pleje kondensatoren og tromlen ved hjælp af funktionerne Condenser Care og Drum Care.

Q.

Hvilket tøj må ikke i tørretumbleren?

A.

Tjek plejeetiketten på dit tøj, og tør dem i henhold til den anbefalede tørremetode.

Tør ikke følgende genstande:

- Genstande, der kan forårsage brand: tøj med brændbare stoffer såsom voks, olie, maling, benzin, affedtningsmidler, rensemidler, petroleum osv.; elektriske tæpper; tæpper

- Varmefølsomt tøj

Q.

Hvor lang tid tager det at tørre tøj i en varmepumpetørretumbler?

A.

Den tid det tager at tørre tøjet i en varmepumpetørretumbler kan variere afhængigt af faktorer som stoftypen og vasketøjets vægt.

1. Stoftype: Tøj lavet af tunge materialer som denim er længere tid om at tørre end lettere stoffer som polyester.

2. Vasketøjsvægt: Jo mere vasketøj der er, jo længere bliver tørretiden.

Nøglespecifikationer

  • MATERIALE OG FINISH - Farve

    Matte Black

  • KAPACITET - Maks. tørrekapacitet (kg)

    10,0

  • DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600x850x660

  • ENERGI - Energiklasse (Tørring)

    A+++

  • EGENSKABER - DUAL Inverter HeatPump

    Ja

  • EGENSKABER - Auto-rengøringskondensator

    Ja

  • EGENSKABER - Varmekildetype

    Elektrisk varmepumpe

  • EGENSKABER - Vendbar dør

    Nej

  • SMART-TEKNOLOGI - Tørretumbler Smart Forbindelse

    Ja

  • SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle specifikationer

MATERIALE OG FINISH

  • Farve

    Matte Black

  • Dørtype

    Sort tonet hærdet glascover

KAPACITET

  • Maks. tørrekapacitet (kg)

    10,0

PROGRAMMER

  • AI-tørring

    Ja

  • Allergivenlig pleje (tørretumbler)

    Ja

  • Opfriskning af sengetøj

    Ja

  • Stort Tøjstykke

    Nej

  • Bomuld

    Ja

  • Bomuld+

    Nej

  • Finvask

    Ja

  • Friskning af dunjakke

    Ja

  • Download Programmer

    Ja

  • Dyne

    Ja

  • Syntetisk

    Ja

  • Jeans

    Nej

  • Blandet Tøj

    Ja

  • Hurtig 30min

    Ja

  • Hurtig tørring

    Nej

  • Tørrehylde

    Ja

  • Opfriskning

    Nej

  • Hudpleje

    Nej

  • Damp Hygiejne

    Nej

  • Damp Opfriskning

    Nej

  • Håndklæder

    Ja

  • Varm Luft

    Ja

  • Uld

    Ja

  • Træningstøj (Sportstøj)

    Ja

  • Lufttørring (kold luft)

    Nej

  • Eco

    Ja

  • Tidsstyret tørring

    Ja

  • Turbo tørring

    Ja

STYRING OG DISPLAY

  • Forskydningstimer

    3-19 timer

  • Displaytype

    Urskive + Fuld berørings knapper & LCD+LED Display

  • Indikator for lukket dør

    Nej

  • Talindikator

    LCD

EGENSKABER

  • 6 Motion DD

    Nej

  • AI DD

    Nej

  • Type

    Tørretumbler med kondensator (uden ventilation)

  • Auto-rengøringskondensator

    Ja

  • Signal for afslutning af cyklus

    Ja

  • Dobbelt Tørring (EcoHybrid)

    Ja

  • DUAL Inverter HeatPump

    Ja

  • Dobbelt fnugfilter

    Ja

  • Indikator for tømning af vand

    Ja

  • Varmekildetype

    Elektrisk varmepumpe

  • Invertermotor

    Ja

  • Auto-genstart

    Nej

  • Inverter DirectDrive

    Nej

  • Vendbar dør

    Nej

  • LoadSense

    Ja

  • Sensortørring

    Ja

  • Lys i tromle

    Ja

  • Nivelleringsben

    Ja

  • Prægning, tromlen indvendig

    Ja

DIMENSIONER OG VÆGT

  • Kassedimensioner (B x H x D mm)

    660x890x702

  • Produkt Dybde med dør åben 90˚ (mm)

    1 140

  • Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600x850x660

  • Vægt (kg)

    55,0

  • Vægt inklusive emballage (kg)

    58,0

ENERGI

  • Energiklasse (Tørring)

    A+++

EKSTRAINDSTILLINGER

  • Anti-krøl

    Ja

  • Kondensatorpleje

    Ja

  • Tromlepleje

    Nej

  • Tørreniveau

    3 niveauer

  • Favorit

    Nej

  • Kortere tid

    Nej

  • Længere tid

    Nej

  • Hyldetørt

    Nej

  • Tørring på tid

    Ja

  • Wi-Fi

    Ja

  • Bip til/fra

    Ja

  • Børnesikring

    Ja

  • Slut på forskydning

    Ja

  • Lys i tromle

    Ja

  • Ekstern start

    Ja

  • Damp

    Nej

  • Tørretid

    Nej

EAN-KODE

  • EAN-kode

    8806096585405

SMART-TEKNOLOGI

  • Smart Diagnose

    Ja

  • Tørretumbler Smart Forbindelse

    Ja

  • Download-cyklus

    Ja

  • Energiovervågning

    Ja

  • Fjernstart og cyklusovervågning

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

VALGFRIT TILBEHØR

  • Afløbsslangesæt

    Ja

  • Hyldemontering

    Ja

  • Stabelsæt

    Ja

  • LG TWINWash-kompatibel

    Nej

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

Det siger folk