10 kg Tørretumbler (Essence Black) - Energiklasse C, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
*Produktbillederne på billedet og videoen er kun til illustrative formål og kan afvige fra det rigtige produkt.
Skånsom tøjpleje
Energieffektivitet
Oplev en ny standard for tørring med energiklasse A+++-10 %
Med AI DUAL inverter og fantastiske programmeringsalgoritmer reduceres energiforbruget markant.
*10 % lavere i energieffektivitetsindekset sammenlignet med minimumstærsklen for energieffektivitetsklasse A+++ som defineret i EU-forordning 392/2012
*Indstil programmet til 'Øko'-cyklus + Skab + Effektivitet (fuld og halv belastning) til test i overensstemmelse med EN 61121 og forordning 932/2012.
AI DUAL Inverter™
AI til kernen, optimal tørring
AI Dry™, drevet af AI DUAL Inverter™, optimerer tørring efter stoftype og belastningsstørrelse, hvilket kan hjælpe med at spare energi og tid med bløde stoffer. De dobbelte cylindre øger den samlede effektivitet for tørreydelsen. Derudover kan lavtemperaturtørring med varmepumpeteknologi reducere svind. De to cylindre inde i DUAL Inverter Heat Pump™ roterer i modsatte retninger for at balancere og reducere vibrationer under tørring. Føl dig ekstra sikker med 10 års garanti på DUAL inverter-kompressoren og invertermotoren.
*Testet af Intertek i juli 2024. Sammenlignet med Cotton-cyklussen viste AI Dry-cyklussen en reduktion i tørretid og et fald i energiforbrug med en 3 kg blandet mængde bløde stoffer (blendede skjorter, bluser, funktionelle T-shirts, chiffon) nederdele, polyshorts osv.). (Baseret på AI Dry repræsentativ model: RH90X75V3N. Resultaterne kan variere afhængigt af modeller, belastninger og miljø.) Ikke alle situationer er berettiget til besparelser. Afhængigt af tøjets type og tykkelse og miljøet kan tids- eller energiforbruget stige, og resultaterne kan variere.
*AI sensing aktiveres, når belastningen er under 5 kg. AI Dry bør kun bruges med lignende stoftyper [ikke alle stoffer registreres].
*Testet af Intertek i august 2024, bomuldscyklus for LG varmepumpetørrer sammenlignet med Dry Only for LG konventionel varmeapparat vaskemaskine-tørretumbler baseret på 3 kg IEC-belastninger med 60 % initial fugtindhold (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW).
*Den 10-årige garanti gælder kun for den dobbelte inverter-kompressor og invertermotor. Garantiperiode/politik kan variere afhængigt af landet eller regionen.
*Støjniveau: 62dB (Sound Power Level), baseret på EU-forordning 392/2012 (RH90X75V3N).
AI Dry™
AI-forstærket optimal tørring
AI Dry optimerer tørring efter stoftype og belastningsstørrelse, hvilket kan hjælpe med at spare energi og tid til effektive resultater med bløde stoffer.
*Testet af Intertek i juli 2024. Sammenlignet med Cotton-cyklussen viste AI Dry-cyklussen en reduktion i tørretid og et fald i energiforbrug med en 3 kg blandet mængde bløde stoffer (blendede skjorter, bluser, funktionelle T-shirts, chiffon) nederdele, polyshorts osv.) (RH90X75V3N). Afhængigt af tøjets type og tykkelse og miljøet kan tids- eller energiforbruget stige, og resultaterne kan variere.
*AI sensing aktiveres, når belastningen er under 5 kg. AI Dry bør kun bruges med lignende stoftyper [ikke alle stoffer registreres].
TurboDry
Tørring udført på kun 81 minutter
Tørringen er færdig på kun 81 minutter
*Testet af Intertek i juli 2024, TurboDry-cyklus baseret på 5 kg belastning (blandet skjorte, 100 % poly-T-shirt, 100 % bomulds-T-shirt) med 33 % oprindeligt fugtindhold ved en temperatur på 23 ℃. Resultaterne kan være forskellige afhængigt af tøjet og miljøet.
Allergi pleje
Tøj bliver grundigt rent, hvilket reducerer risikoen for allergi
Tag det roligt, vel vidende at Allergy Care reducerer de levende støvmider, der kan forårsage allergi.
*Allergy Care-programmet er godkendt af BAF (British Allergy Foundation) til at reducere allergener såsom husstøvmider.
Cyklusoptimering
Skræddersyede cyklusser til forskellige brugsvaner
Hyppigt brugte cyklusser gemmes sammen med 13 standardcyklusser, tilpasset brugernes individuelle tørrevaner.
Autorensende kondensator
Der kræves ingen manuel rengøring af kondensatoren
Vasker automatisk kondensatoren og giver dig mere tid til andre opgaver.
*Kondensatorens renhed kan variere afhængigt af driftsmiljøet.
*Hyppigheden af at køre 'auto-rengørende kondensator' kan variere afhængigt af den oprindelige fugtmængde i vasketøjet.
Smart Pairing™
Vask og tør synkroniseret
Med Smart parring kan vaskemaskinen fortælle tørretumbleren at vælge en kompatibel cyklus, hvilket gør det til et godt vasketøjshack.
*Brug af denne funktion kræver, at vaskemaskinen og tørretumbleren er forbundet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk og registreret i LG ThinQ™ smart-applikationen.
LG ThinQ™
Smart living begynder med LG ThinQ™
Med LG ThinQ™ kan brugere eksternt få adgang til vasketøj og downloade nye cyklusser via Wi-Fi-aktiverede enheder.
Styr dit vasketøj når som helst og hvor som helst
LG ThinQ™-appen lader dig oprette forbindelse til din tørretumbler hvor som helst. Start din tørretumbler med blot et tryk på en knap.
Nem vedligeholdelse og overvågning
Uanset om det er daglig vedligeholdelse eller pilsneropgaver, kan du nemt overvåge din tørretumblers energiforbrug gennem LG ThinQ™-appen.
Håndfrit vasketøj med Voice Assistant
Fortæl din smarthøjttaler eller AI-assistent, hvad du har brug for, og lad din tørretumbler tage sig af resten.
*Smarte funktioner kan variere afhængigt af land og model. Spørg din lokale forhandler eller LG for tilgængelighed af service.
*Support til smarthome-enheder, der er kompatible med Google Assistant, kan variere fra land til land og din individuelle smarthome-opsætning.
Slankt design bygget til dine behov
FAQ
Q.
Hvordan vælger jeg en ny tørretumbler?
A.
Overvej følgende, når du vælger en tørretumbler:
1. Kapacitet baseret på din families størrelse
2. Energieffektivitet for din elregning
3. Tørreprogrammer, der passer til dine behov
4. Smarte funktioner og applikationer som LG ThinQ
5. Installationsplads nødvendig for tørretumbleren
6. Pålidelighed og kvalitetsgaranti
Q.
Kræver dette produkt yderligere ventilationsinstallation?
A.
LG tørretumblere er ventilløse og kan bruges overalt uden pladsbegrænsninger.
Q.
Hvad skal jeg vide, før jeg stabler min vaskemaskine og tørretumbler?
A.
Overvej følgende faktorer for at sikre, at din stablede vaskemaskine og tørretumbler er sikker, pålidelig og nem at bruge.
1. Kompatibilitet: Først skal du sikre dig, at vaskemaskine- og tørretumblermodellerne er kompatible med hinanden. LG tørretumblere bør kun sættes på LG tromlevaskere. (Udvalg for skivedybde: 565, 615 mm)
2. Installationsplads: Tjek størrelsen af rummet for at installere vaskemaskine og tørretumbler i serie. Sørg også for, at du har plads nok til at åbne dørene til vaskemaskine og tørretumbler.
3. Ekspertinstallation: Tørretumbleren kan fastgøres sikkert til LG vaskemaskinen ved hjælp af et stabelsæt. Kun kvalificeret servicepersonale må stable og kontrollere, at tørretumbleren er installeret korrekt.
Q.
Hvad er den typiske levetid for en tørretumbler?
A.
Produktets levetid kan variere afhængigt af flere faktorer, såsom produktkvalitet, brugshyppighed og vedligeholdelse.
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for at forlænge tørretumblerens levetid.
1. Rengør området omkring filteret før og efter tørring, og hold det dobbelte fnugfilter rent ved at vaske det med vand.
2. Rens støvet inde i tørretumbleren og luft det ud ved at åbne tørretumblerens låge lidt før og efter brug.
3. Det anbefales at pleje kondensatoren og tromlen ved hjælp af funktionerne Condenser Care og Drum Care.
Q.
Hvilket tøj må ikke i tørretumbleren?
A.
Tjek plejeetiketten på dit tøj, og tør dem i henhold til den anbefalede tørremetode.
Tør ikke følgende genstande:
- Genstande, der kan forårsage brand: tøj med brændbare stoffer såsom voks, olie, maling, benzin, affedtningsmidler, rensemidler, petroleum osv.; elektriske tæpper; tæpper
- Varmefølsomt tøj
Q.
Hvor lang tid tager det at tørre tøj i en varmepumpetørretumbler?
A.
Den tid det tager at tørre tøjet i en varmepumpetørretumbler kan variere afhængigt af faktorer som stoftypen og vasketøjets vægt.
1. Stoftype: Tøj lavet af tunge materialer som denim er længere tid om at tørre end lettere stoffer som polyester.
2. Vasketøjsvægt: Jo mere vasketøj der er, jo længere bliver tørretiden.
Key Feature
- Auto Rensende Kondensator - Vedligeholde Energi og Tørreevne
- DUAL Inverter Heat Pump™
- AI Dry
- Allergiprogram
- ThinQ™ med Wifi
Nøglespecifikationer
MATERIALE OG FINISH - Farve
Matte Black
KAPACITET - Maks. tørrekapacitet (kg)
10,0
DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D mm)
600x850x660
ENERGI - Energiklasse (Tørring)
A+++
EGENSKABER - DUAL Inverter HeatPump
Ja
EGENSKABER - Auto-rengøringskondensator
Ja
EGENSKABER - Varmekildetype
Elektrisk varmepumpe
EGENSKABER - Vendbar dør
Nej
SMART-TEKNOLOGI - Tørretumbler Smart Forbindelse
Ja
SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specifikationer
MATERIALE OG FINISH
Farve
Matte Black
Dørtype
Sort tonet hærdet glascover
KAPACITET
Maks. tørrekapacitet (kg)
10,0
PROGRAMMER
AI-tørring
Ja
Allergivenlig pleje (tørretumbler)
Ja
Opfriskning af sengetøj
Ja
Stort Tøjstykke
Nej
Bomuld
Ja
Bomuld+
Nej
Finvask
Ja
Friskning af dunjakke
Ja
Download Programmer
Ja
Dyne
Ja
Syntetisk
Ja
Jeans
Nej
Blandet Tøj
Ja
Hurtig 30min
Ja
Hurtig tørring
Nej
Tørrehylde
Ja
Opfriskning
Nej
Hudpleje
Nej
Damp Hygiejne
Nej
Damp Opfriskning
Nej
Håndklæder
Ja
Varm Luft
Ja
Uld
Ja
Træningstøj (Sportstøj)
Ja
Lufttørring (kold luft)
Nej
Eco
Ja
Tidsstyret tørring
Ja
Turbo tørring
Ja
STYRING OG DISPLAY
Forskydningstimer
3-19 timer
Displaytype
Urskive + Fuld berørings knapper & LCD+LED Display
Indikator for lukket dør
Nej
Talindikator
LCD
EGENSKABER
6 Motion DD
Nej
AI DD
Nej
Type
Tørretumbler med kondensator (uden ventilation)
Auto-rengøringskondensator
Ja
Signal for afslutning af cyklus
Ja
Dobbelt Tørring (EcoHybrid)
Ja
DUAL Inverter HeatPump
Ja
Dobbelt fnugfilter
Ja
Indikator for tømning af vand
Ja
Varmekildetype
Elektrisk varmepumpe
Invertermotor
Ja
Auto-genstart
Nej
Inverter DirectDrive
Nej
Vendbar dør
Nej
LoadSense
Ja
Sensortørring
Ja
Lys i tromle
Ja
Nivelleringsben
Ja
Prægning, tromlen indvendig
Ja
DIMENSIONER OG VÆGT
Kassedimensioner (B x H x D mm)
660x890x702
Produkt Dybde med dør åben 90˚ (mm)
1 140
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600x850x660
Vægt (kg)
55,0
Vægt inklusive emballage (kg)
58,0
ENERGI
Energiklasse (Tørring)
A+++
EKSTRAINDSTILLINGER
Anti-krøl
Ja
Kondensatorpleje
Ja
Tromlepleje
Nej
Tørreniveau
3 niveauer
Favorit
Nej
Kortere tid
Nej
Længere tid
Nej
Hyldetørt
Nej
Tørring på tid
Ja
Wi-Fi
Ja
Bip til/fra
Ja
Børnesikring
Ja
Slut på forskydning
Ja
Lys i tromle
Ja
Ekstern start
Ja
Damp
Nej
Tørretid
Nej
EAN-KODE
EAN-kode
8806096585405
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Ja
Tørretumbler Smart Forbindelse
Ja
Download-cyklus
Ja
Energiovervågning
Ja
Fjernstart og cyklusovervågning
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
VALGFRIT TILBEHØR
Afløbsslangesæt
Ja
Hyldemontering
Ja
Stabelsæt
Ja
LG TWINWash-kompatibel
Nej
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy
