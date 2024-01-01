نحافظ في إلى جي على معاييرنا العالية للتميز من خلال تحديد "الأشخاص المناسبين" وتوظيفهم والإبقاء عليهم.

من هم "الأشخاص المناسبون"؟ إنهم الباحثون عن التحدي، ممن يتبعون أحلامهم بالإبداع والتحفيز لأداء العمل على أعلى مستوى. الملتزمون والمتحمسون ممن يجيدون العمل الجماعي. المبتكرون باستمرار، والذين يضعون مصلحة العملاء في المقام الأول. المفكرون الحريصون، ممن يتمتعون بالاحترافية والرغبة في القيام بدور نشط على الساحة العالمية. والأشخاص ذوو النزاهة الذين يقدرون طريقة العمل في إل جي.

تقديرًا منا لوجهات النظر المختلفة وضروريتها للنجاح، نسعى جاهدين لضمان توظيف الأفراد والإبقاء عليهم بناءً على جودة مواهبهم وطموحهم وأفكارهم وما يحققون من نتائج. ولتحقيق ذلك، أنشأنا وأعلنَّا سياسة عمل مناهضة للتمييز، مما مهد الطريق لإقامة بيئة يمكن للأفراد ذوي القيم والمعتقدات المتنوعة العمل فيها معًا كفريق واحد. ينتمي موظفونا إلى جميع مناحي الحياة، وتعكس خلفياتهم المتنوعة شخصيتنا الدولية الحقيقية.

تطبق LG Electronics مبادئ التوظيف نفسها في جميع مكاتبها حول العالم. في البداية، يجب على المتقدمين استطلاع إحدى الوظائف الشاغرة لدينا. اتبع التعليمات للتأكد من استلام إدارة الموارد البشرية لطلبك. بمجرد استلامنا طلبك، سنراجع جميع مفردات الطلب ونحدد ما إذا كانت خبرتك ومهاراتك مثالية للدور المعني. وسيجتاز المرشحون النهائيون مقابلة واحدة أو عدة مقابلات أو اختبارات متابعة، حسب الوظيفة.

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