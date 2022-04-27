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توفر شركة إل جي حلول HVAC لجميع مراحل مشروع جامعة الجلالة ومستشفى الجلالة

CORPORATE 04/27/2022
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القاهرة، مصر. 27 أبريل 2022. تقدم إل جي مصر حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لجميع المباني الـ 28 و 14 كلية مختلفة في مشروع جامعة الجلالة، تم إنشاء المشروع مبدئيًا في يوليو 2019 ، وتم الانتهاء منه في أغسطس 2020. ( GU) لتكون أول جامعة ذكية على الإطلاق على الأراضي المصرية ، تلتزم بجامعات الجيل الرابع في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تم اختيار LG كشريك موثوق به لتقديم حلول HVAC لمستشفى الجلالة الذي تم الانتهاء منه في أغسطس 2021.

تعتبر حلول LG HVAC أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة حلول التهوية في مصر خاصة في VRF ومبردات الامتصاص. تعد حلول إل جي من بين أكثر مكيفات الهواء تنوعًا وقوة، حيث تقدم أنظمة فعالة من حيث التكلفة مع سهولة التركيب، مما يوفر تجربة رائعة للوحدات الداخلية والخارجية.

MULTI V هو نظام تدفق مبرّد متغير (VRF) من إل جي يقلل خسائر الكفاءة ويقدم ميزات طاقة مستدامة. وبتقديم مستوى استثنائي من الراحة وكفاءة استهلاك الطاقة والموثوقية، يوفر حل LG VRF كفاءة في التكلفة وسهولة أكبر في التركيب، وبناءً على ذلك، يعتبر على نطاق واسع واحدًا من أكثر أنظمة تكييف الهواء تنوعًا في الاستخدام ومجهّزًا بالإمكانات الفائقة.

صُممت حلول تكييف الهواء المبرد من إل جي لتوفير تبريد فعال حتى لأكبر المباني والمرافق، وهي مثالية للمرافق الصناعية مثل محطات الطاقة والمصانع وكذلك تبريد المناطق.

قال بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: "بفضل خبرتنا الطويلة في مثل هذه المشاريع ذات المستوى العالمي، نجحت حلول الأعمال من إل جي في توفير افضل الحلول  لوتيرة البناء واسعة النطاق لجامعة الجلالة، مما جعلنا الشريك المفضل لجميع مراحل المشروع".

لمزيد من المعلومات حول حلول الأعمال من إل جي ، يرجى زيارة: https://www.lg.com/eg_en/business/

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