أطلقت إل جي مصر ميكروويف نيو شيف الجديد كليًا بعاكس ذكي

27 مارس ، 2022 - القاهرة ، مصر - أعلنت إل جي مصر اليوم عن إطلاق ميكروويف نيو شيف بعاكس ذكي الجديد كليًا مع تحكم قوي ودقيق وتصميم جديد مريح وأنيق لراحة المستخدم، ويتميز بزجاج صلب بدون خطوط تقليم لرؤية أوضح، وتحكم باللمس أكثر سهولة، وإضاءة LED داخلية لرؤية أكثر إشراقًا 3 مرات وأكثر توفيرًا للطاقة وفعالية، ومقبض جيب دائري.





يأتي ميكروويف نيو شيف من إل جي بحجم صغير، إلا أنه يوفر سعة داخلية أكبر تبلغ 25 لترًا و 42 لترًا، وقاعدة مستديرة 292 مم، مع لوحة متوازنة تمامًا على 6 عجلات بدلاً من 3 للتوازن أثناء التسخين أو الطهي. يتميز ميكروويف نيو شيف من إل جي بخاصية التنظيف السهل، مع طلاء مضاد للبكتيريا سهل التنظيف من الداخل، والمادة مصنوعة من الزيوليت والإيبوكسي، وهو مضاد للبكتيريا ومضاد للتآكل ويوفر عمرًا أطول للميكروويف. يأتي الميكروويف مع ضمان لمدة 10 سنوات على وحدة المغنطرون المسؤولة عن إنتاج الموجات داخل الميكروويف للتدفئة والتذويب والطهي السريع.





"نحن ندعم مستهلكينا بأحدث التقنيات والمواد للأجهزة الأكثر متانة ، بهدف جعل حياتهم أفضل ، من خلال ميزات مختلفة في ميكروويف إل جي الجديد كليًا نيو شيف الذي يحتوي على عاكس ذكي، والذي يعمل بكفاءة لتوفير الطاقة. كما تقدم إل جي أطول فترة ضمان على وحدة المغنطرون وهي 10 سنوات ". بيلي كيم ، مدير عام شركة إل جي مصر.





يسمح لك ميكروويف ال جي نيو شيف بتحضير طعام صحي ومقلي بنكهة جيدة. تقلل وظيفة القلي الصحي الدهون من أي طعام بنسبة تصل إلى ٪72 ، كما تمنحك وظيفة التحميص الصحي فائدة 72 جرامًا أقل من الدهون ، مقارنة بالطرازات التقليدية. يتيح فتيل الفحم الأسطوري الموجود في سخان الفحم الحراري طريقة طبيعية لطهي المزيد من الوجبات اللذيذة في أي وقت من الأوقات. يعمل سخان الفحم على تحسين امتصاص الحرارة مثل شوايات الفحم الحقيقية، بحيث يمكنك طهي وشواء شواء مثالي دون الحاجة إلى أفران ساخنة





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