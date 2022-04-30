إل جي مصر تدخل في شراكة مع valU لتقديم أقساط من خلال متجر إل جي الإلكتروني

Xx أبريل 2022 - القاهرة، مصر - أعلنت إل جي مصر اليوم أن متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت يقدم الآن خيار التقسيط من خلال Valu لتسهيل تجربة الشراء للمستهلكين، بالإضافة إلى قسيمة ترحيب خاصة بخصم ٪5 عند التسجيل لأول مرة، والتي يمكن استخدامها عند أول عملية شراء وهي متوفرة فقط من خلال متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت. كما ستوفر إل جي لعملائها خدمة التوصيل المجاني بما في ذلك جميع المحافظات والتركيب المجاني، كما أن الخروج متاح أيضًا باستخدام الدفع بالبطاقة.





"نحن نمكّن المستهلكين من تحقيق المزيد من الإنجازات بجهد أقل، وجعل حياتهم أفضل، من خلال متجر علامتنا التجارية عبر الإنترنت الذي يقدم حلاً مناسبًا لتسوق مجموعة واسعة من منتجات إل جي عبر الإنترنت وتسليمها وتركيبها مجانًا" بيلي كيم، مدير عام إل جي مصر.





جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عملت إل جي منذ إطلاقها في الأول من مارس 2021 على تحسين الموقع الإلكتروني لتزويد المستهلكين بأفضل تجربة مستخدم ممكنة، وتشمل ميزات متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت محادثة مباشرة كل يوم ما عدا الجمعة من 9 صباحًا - 8 مساءً يتيح للعملاء الاتصال بوكلاء خدمة عملاء إل جي لأي استفسار يتعلق بالطلب أو استفسارات خدمة ما بعد البيع، كما يسمح للعملاء بالاتصال بمستشاري المبيعات لمساعدتهم على شراء المنتج المناسب لاحتياجاتهم ومعرفة المزيد عن مواصفات المنتج، ومقارنتها بالنماذج الأخرى.





يتميز متجر العلامة التجارية لشركة إل جي عبر الإنترنت بمجموعة واسعة من منتجات الترفيه المنزلي مثل تلفزيونات OLED و Nanocell و UHD و QNED من إل جي. نطاق منتجات AV بما في ذلك، مكبرات صوت Bluetooth، ومكبرات الصوت المحمولة ، وسماعات الأذن. بالإضافة إلى مجموعة من اجهزة التكييف وأجهزة تنقية الهواء، الغسالات وغيرها من الملحقات المنزلية بما في ذلك أجهزة التحكم عن بعد ، وفلاتر لتنقية الهواء، وصواني زجاج الميكروويف، وفلاتر مياه الثلاجة، وفلتر المكنسة الكهربائية، ورفوف الثلاجة.





لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة متجر علامة إل جي التجارية عبر الإنترنت: https://www.lg.com/eg_ar/brandshop