إل جي مصر تعلن رفع مستوى تجربة الغسيل مع LG WashTower

القاهرة، 07 أبريل، 2022 - أطلقت إل جي مصر طريقة أكثر ذكاءً وسلاسة لإنجاز غسيل الملابس من خلال الغسالة والمجفف، LG WashTower، الذي يتميز بتقنية الدفع المباشر بالذكاء الاصطناعي المحسّن من إل جي (™AI DD)، وتكنولوجيا ™True Steam ومجموعة من الوظائف تجعل غسل وتجفيف الملابس أكثر راحة من أي وقت مضى.





يتميز WashTower من إل جي بتقنية AI DD المحسنة، مما يوفر أداءً مخصصًا يمكنه استشعار حجم الحمولة ونوع القماش ومستوى تلوث قطعة الملابس، وإضافة الكمية المناسبة من المنظف تلقائيًا وضبط أسلوب الغسيل للتنظيف الأمثل. يدمج WashTower تقنية البخار من إل جي لتنظيف الملابس وانتعاشها. لمزيد من الراحة للمستخدم، ترسل ميزة ™SmartPairing من إل جي المعلومات من الغسالة إلى المجفف لتوصي بدورة التجفيف المثلى. يتميز أول موديل مجفف مزود بتقنية AI DD من إل جي بدورة ذكاء اصطناعي جديدة تضيف تحكمًا دقيقًا في الحركة وتختار تلقائيًا الإعدادات المناسبة للعناية المثلى بالنسيج وأوقات تجفيف أسرع.





WashTower يتميز بأبواب زجاجية ملونة باللون الأسود وعناصر زخرفية من الكروم ولمسات نهائية من الفولاذ الأسود لمتانة ممتازة ومقاومة عالية للخدش. يساهم التصميم السلس والمسطح في الحصول على مظهر مدمج وأنيق في غرفة الغسيل ويوفر جمالية بسيطة وعصرية للغاية مع لوحة ™Center Control سهلة الوصول. بفضل تصميمه المريح للغاية والموفر للمساحة، يستفيد مجفف WashTower من إل جي من تقنية LG DUAL Inverter Heat Pump لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق التجفيف في درجة حرارة منخفضة طوال دورة التجفيف. بفضل ارتفاعها الإجمالي المنخفض، تساعد LG WashTower على توفير المساحة من خلال تصميم بدون مجاري. كما يوفر التصميم الخالي من القنوات على المستهلكين إزعاج الاضطرار إلى الوصول إلى القنوات الخلفية وتنظيفها بانتظام.





"نحن نعمل على تمكين المستهلكين لتحقيق المزيد من الإنجازات بدون جهد، حيث تلتزم شركة إل جي بتقديم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأكثرها تقدمًا لتحسين حياة المستهلكين، من خلال ميزات مختلفة في WashTower الجديد من إل جي مع تقنية محرك مباشر للذكاء الاصطناعي المحسّن يجعل غسل وتجفيف الملابس أكثر ملاءمة من أي وقت مضى"، صرح بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر.





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