14 مارس 2022 - القاهرة ، مصر - تكشف إل جي مصر اليوم عن خصومات عيد الأم، والتي تقدم للعملاء المصريين خصومات خاصة على مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الغسالات والثلاجات والتلفزيونات والميكروويف وأجهزة تنقية الهواء وأجهزة التبريد والتكييف حتى نهاية أبريل.

خلال حملة عيد الأم، ستقدم إل جي لعملائها عروضًا وحزمًا ذكية عند شراء أكثر من منتج. تتضمن باقات الأجهزة المنزلية، إل جي Wash Tower + شاشة مقاس 55 بوصة، ثلاجة + مكنسة كهربائية، ومودلات للثلاجة + شاشه 55"/مكنسة كهربائية





ستحصل منتجات الترفيه المنزلي من إل جي على خصم يصل إلى ٪30 بالإضافة إلى 4 عروض، العرض الذكي الأول هو خصم على RRP + التخفيضات الخاصة في عطلة نهاية الأسبوع اعتمادًا على المنافذ والطرازات، وميزات العرض الذكي الثاني عبارة عن حزمة توفير على التلفزيون مع AV، يتضمن العرض الذكي الثالث قسيمة Shahid ، وسيبدأ العرض الرابع الأذكى في 20 مارس، والذي يمنح العملاء خصمًا خاصًا لـ MMRC يصل إلى ٪40 Gallery stand يصل إلى ٪30





جميع موديلات مكيفات الهواء السكنية و أجهزة تنقية الهواء يمكن تقسيطها حتى 18 شهر من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدون فائدة.





قال بيلي كيم، مدير عام شركة إل جي مصر: "يسعدنا الإعلان عن العروض الترويجية لعيد الأم لجعل منتجاتنا في متناول الجميع وتقديم أكبر قيمة لعملائنا". "عملاء إل جي المصريون يتمتعون بالذكاء التكنولوجي ومن المدهش أن نحظى بهذا الوقت من العام لتزويدهم بأحدث التقنيات التي تم إصدارها بأسعار معقولة مع عروضنا الترويجية القيمة خلال حملة عيد الأم"

لمزيد من المعلومات حول عروض عيد الأم، يرجى زيارة www.LG.com/EG_ AR