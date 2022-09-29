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تعلن شركة إل جي مصر عن زيادة بنسبة ٪23 في ورش عمل أكاديمية إل جي في عام 2022 متجاوزة 100 ورشة عمل للتكييف والتبريد حتى الآن مقارنة بعام 2021

BUSINESS_SOLUTIONS 09/29/2022
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القاهرة، مصر. 29 سبتمبر 2022. أعلنت شركة إل جي مصر عن زيادة بنسبة ٪23 مقارنة بعام 2021. أكثر من 100 ورشة عمل في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في عام 2022 حتى الآن، حيث قامت بتدريب أكثر من 413 مهندسًا واستشاريًا ومصمميًا داخليًا وفنيي وتجارًا في المجال. أنشأت إل جي مصر أكاديمية إل جي في عام 2019 لقيادة وتعزيز أعمال HVAC و Air Solution في مصر من خلال تعزيز وتحسين مهارات HVAC من خلال دورات تدريبية مختلفة مثل؛ المعرفة بالمنتج والخدمة وخدمات ما بعد البيع والتركيب والتدريب الفني على الأدوات الهندسية المتقدمة لشركة إل جي.

تقدم أكاديمية إل جي جانبًا مهمًا لتعزيز المهارات والخبرة العملية وهو تدريبًا عمليًا ودعمًا فنيًا حيث يبدأ المتدربون في العمل الفعلي بما في ذلك التثبيت والتشغيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها تحت إشراف وتوجيه مدربي الأكاديمية ذوي الخبرة.

علق أحمد يحيى، مدير أكاديمية إل جي "توفر أكاديمية إل جي فرصًا استثنائية للاستشاريين والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومهندسي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتطوير المهارات اللازمة وتجربة أحدث التقنيات وتقديم أحدث الحلول".

وأضاف بيلي كيم، المدير العام للشركة ": "تدمج أكاديمية ال جي لأنظمة الهواء التدريبات العملية  مع حلول تكنولوجيا أنظمة الهواء الصديقة للبيئة من ال جي لمساعدة الاستشاريين والمهندسين على الازدهار في بيئة أعمال سريعة"

أحدثت إل جي ثورة في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مصر من خلال تعزيز المهارات والمواهب في الصناعة من خلال ورش العمل الأكاديمية وبرامج التدريب من إل جي، وتضمن إل جي المعرفة والخبرة المتعمقة الكافية لقيادة صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مصر.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.lg.com/eg_en/business/air-solution

للتسجيل في أكاديمية إل جي، يرجى زيارة b2bmkt.lge.com/LP=5669
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