إل جي مصرتعلن عن أحدث غسالاتها V200 بتقنية محرك مباشر ذكي اصطناعي (™AIDD)

27 يوليو 2022 - القاهرة ، مصر - أطلقت إل جي مصر اليوم أحدث وأذكى غسالة ملابس تحميل أمامي V200، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI). تم تجهيز غسالة إل جي V200 أيضًا بأحدث تقنيات غسيل الملابس من إل جي مثل ™Steam و Motion DD والتشخيص الذكي.





يوفر محرك الدفع المباشر الذكي الاصطناعي (™AIDD)من إل جي حركة الغسل الأمثل للعناية بالغسيل باستخدام مستشعر مدمج لا يكتشف الوزن فحسب، بل يستشعر أيضًا نعومة النسيج ويختار الحركات المثلى للنسيج في حد ذاته. تقلل هذه التقنية من تلف النسيج بنسبة ٪18.





بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز V200 من إل جي أيضًا بتقنية ™LG Steam التي تقضي على ٪99.9 من مسببات الحساسية، مثل الغبار الذي يمكن أن يسبب الحساسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي. تستخدم إل جي V200 أيضًا رافعًا متينًا مقاوم للصدأ والذي يساعد على غسل أكثر صحية حيث أنه أقوى ضد التلوث بالبكتيريا من رافع البلاستيك التقليدي.





"نحن نسعى لتقديم أحدث التقنيات بأفضل قيمة. ستعيد أحدث غسالاتنا ذات التحميل الأمامي، V200، تحديد المعايير الجديدة للغسالات في السوق المصري لأنها مجهزة بأحدث تقنيات من إل جي مثل ™AIDD، الأمثل للعناية بالغسيل" بيلي كيم ، مدير عام، إل جي مصر.





تم تجهيز V200 من إل جي بأحدث الابتكارات حتى عندما يتعلق الأمر بالاعطال. تساعد تقنية ™Smart Diagnosis على تشخيص وحل بعض المشكلات التي قد يتم مواجهتها بسرعة وبشكل صحيح.