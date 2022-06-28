إل جي تطلق تليفزيون QNED المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة في مصر

28 يونيو 2022 – القاهرة، مصر. أعلنت إل جي مصر اليوم عن وصول تلفزيون QNED بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة الجديد إلى السوق المصري، بدقة 8K (7680 * 4320) مع 33 مليون بكسل وشهادة Real8K التي تؤكد أن الشاشة قد وصلت إلى مواصفات التصنيع المعتمدة من قبل CTA (جمعية تكنولوجيا المستهلك)، بالإضافة إلى شهادة تناسق الألوان بنسبة ٪100 من Intertek، والتي تؤكد أنها تمنح درجات ألوان ثابتة بنسبة ٪100 من أي زاوية عرض. يجمع QNED بين مادة NanoCell + الجديدة مع مادة Quantumdot، وتوفر 30 ضعف عدد الأضائة في شاشات LED، وتم تطوير عدد مناطق التعتيم لتصبح 14 ضعفًا في شاشات LED لتصل إلى 2400 منطقة تعتيم.





يتميز QNED LED بمعالج α9/7 Gen5 AI 8K مع أعلى تقنية HDR ، Dolby Vision IQ، الذي يعمل على ضبط إعدادات الصورة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بناءً على نوع المحتوى المعروض، ومستويات الإضاءة المحيطة بالتلفزيون هي AI Brightness Control، إعطاء المستخدمين صورة مثالية متوافقة مع برامج المشاهدة التي تدعم التقنية. Dolby Vision مع AI Dynamic Tone Mapping & Scene Analysis يتم من خلالها تقسيم المشاهد المعروضة إلى مربعات صغيرة، لتحسين الضوضاء وإزالتها من كل مربع على حدة لإبراز جميع تفاصيل المشهد المعروض.





التليفزيون الجديد مدعم بتقنية “AI sound pro” وهي ميزة إضافية في تليفزيون ال جي QNED الجديد لإعادة توزيع الصوت بدقة 7.1.2 قناة، وضبط مستوى صوت التلفزيون تلقائيًا ، مما يلغي التغييرات المفاجئة في مستوى الصوت عندما يغير المستخدم القنوات أو المحتوى المعروض من التطبيقات .





يحتوي QNED على مجموعة من الإعدادات في مكان واحد (Game Optimizer)، مما يسهل على اللاعبين إعداد أفضل خيارات الألعاب. يعمل Game Genre على تحسين جودة الصورة بمجرد توصيل الألعاب بالتلفزيون عن طريق اكتشاف 5 أنواع مختلفة من الألعاب: Standard و FPS و RPG و RTS و Sports. كما أنه يعزز المؤثرات الصوتية ويستخدم صوتًا واضحًا ومحيطًا لتجربة ألعاب أكثر غامرة. مع الحفاظ على تأخر الإدخال المنخفض ومدخلات ALLM و HDMI 2.1 8K التي تقلل من زمن انتقال الأوامر من أجهزة الألعاب إلى الشاشة، تتوافق تقنيات ألعاب HDR (HGIG MODE) مع جميع أنظمة وأجهزة الألعاب لضمان حصولك على جميع تفاصيل يتم عرض المشاهد بغض النظر عن ظروف المشهد ذات الإضاءة العالية أو المنخفضة. كما تسهم خاصية “AI Game sound” الصوتية في تحسين المؤثرات الصوتية واستخدام صوتًا واضحًا محيطي لتجربة ألعاب أكثر إثارة، مع تقليل زمن انتقال الأوامر من أجهزة الألعاب إلى الشاشة، كما تتوافق تقنيات HDR للألعاب (HGIG MODE)مع جميع أنظمة وأجهزة الألعاب لضمان حصول المستخدم على جميع تفاصيل يتم عرض المشاهد بغض النظر عن ظروف الإضاءة الخاصة بالمشهد سواء كانت عالية أو منخفضة.

ومن جانبه، أكد بيلي كيم مدير عام ال جي مصر قائلا "نحن نمنح عملائنا أفضل تجارب المشاهدة من خلال تقديم أحدث التقنيات الموجودة في شاشات ال جي "QNED LED” المزودة بمعالج α9/7 Gen5 AI 8k الذي ينتمي للجيل الرابع والذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وال 8K الذي يحدد أفضل وضع للصورة والصوت، إلى جانب تحديد طبقة الصوت الديناميكية وتحليل الصورة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي ، هذا بجانب قدرة الشاشة الجديدة على منح المستخدمين القدرة على التحكم في الاجهزة المنزلية المختلفة بواسطة نظام التشغيل ThinQ AI ومميزات أخرى مثل AI Sound Pro للاستمتاع بصوت محيطي مميز وخاصية NFC التي تسهل الاتصال بالهواتف الذكية.







يأتي جهاز التحكم عن بعد الجديد بالكامل الذي يتميز بتصميم أنيق وتحكم سهل عبر الأوامر الصوتية باللغة العربية وأكثر من 20 لغة، وميزة Magic Tap (NFC) التي تسهل اتصال التلفزيون بهاتفك الذكي. يمكنك نقل المحتوى من وإلى الهاتف وتمكين التحكم في تغيير القنوات وتشغيل تطبيقات التلفزيون من هاتفك. بالإضافة إلى ذلك ، يتوافق نظام التشغيل ThinQ AI مع جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي ويتيح لك التحكم في الأجهزة المنزلية المختلفة ومتوافق مع أنظمة تشغيل IOS ، مما يعني أنه يمكنك التحكم في منزلك من مساعد Siri عبر Apple Homekit.