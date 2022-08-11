إل جي مصر تطلق تشكيلة تلفزيونات OLED 2022 الرائدة

11 أغسطس2022 - القاهرة، مصر - أطلقت إل جي، الشركة الرائدة عالميًا بلا منازع في أجهزة تلفزيون OLED، اليوم مجموعتها الرائدة من تلفزيونات OLED لعام 2022 في مصر. تتميز أحدث تشكيلة تلفزيونات OLED بأربع سلاسل OLED جديدة تغطي من 88 بوصة إلى 48 بوصة. النماذج التي تم إطلاقها هي كما يلي: G2 و C2 و A2 وتوسيع النطاق باضافة CS. تقدم إل جي تركيب مجاني على جميع طرز OLED الجديدة بالإضافة إلى اشتراك لمدة 3 أشهر في WatchIt مع عروض تنافسية على جميع أجهزة الترفيه المنزلي مثل المسرح المنزلي ومكبرات الصوت ومكبرات الصوت حتى نهاية شهر أغسطس.

تتيح تقنية العرض الذاتي من LG OLED التحكم في الإضاءة لأعمق درجات الأسود والألوان الأكثر واقعية وتباينًا لا نهائيًا يضمن جودة صورة لا مثيل لها. واصلت تلفزيونات OLED الشهيرة من إل جي حصد أعلى الجوائز والأوسمة في الصناعة، لتواصل هيمنتها في معرض CES في عام 2022 لمدة 9 سنوات متتالية.





يعمل الجيل الخامس من معالجات الشركة الذكية للتعلم العميق a9 و a7 على دعم مجموعة LG 2022 OLED. أحدث جيل من المعالجات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكن لميزة التحكم في السطوع بالذكاء الاصطناعي التعرف على جودة الإدخال وتحسين السطوع والوضوح والحدة لتقديم صور نقية مخصصة لأجهزة تلفزيون OLED من إل جي، ويتميز AI sound Pro بضبط مستوى الصوت التلقائي والتحكم في في الصوت Surround 7.1.2 مع الجيل الخامس من معالجات الشركة الذكية a9 و5.1.2 مع الجيل الخامس a7 بالاضافة الى Clear Voice Pro - لتجربة غامرة لا مثيل لها. كما أنه يوفر ميزات ذكية للذكاء الاصطناعي مثل تحسين الوجه والضبط الصوتي بالذكاء الاصطناعي. وبدعم Dolby Vision IQ و Dolby Atmos الجديدين، ستوفر شاشات OLED من إل جي للمستخدمين مشهدًا سينمائيًا وتجربة صوتية فريدة.





توفر تشكيلة OLED الجديدة الراحة لمستخدميها من خلال فهم الأوامر الصوتية المصرية العربية بالإضافة إلى توفير وصول سهل إلى محتوى عالي الجودة من أفضل مزودي الخدمة في العالم من خلال التطبيقات والخدمات الشائعة مثل Apple TV و Netflix و Shahid.





ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تشكيلة OLED متوافقة مع تقنية NVIDIA G-SYNC. كما أنه يوفر ميزات ألعاب رائعة مثل FreeSync و VRR و HDMI 2.1 و HGIG Mode والاستجابة السريعة وتأخر الإدخال المنخفض. ستوفر كل هذه الميزات للاعبين تجربة لعب لا مثيل لها.

G2سلسلة

بناءً على التزام إل جي بالتصميم المتميز، تقدم G2 جمالية بسيطة وفريدة من نوعها أصبحت ممكنة بفضل تقنية اللوحة الثورية من OLED. يتيح ذلك للتلفزيون دمج جودة الصورة الحديثة في عامل شكل فائق النحافة (طراز 65 بوصة بسُمك 20 مم فقط) دون الحاجة إلى صندوق تحكم منفصل، ويمكن أيضًا تثبيته على الحائط. يستخدم معالج AI من الجيل الخامس a9.

C2سلسلة

توفر سلسلة C2 جودة صورة رائعة لطالما اشتهرت بها LG OLED. يأتي بحجم 55 بوصة و 65 بوصة ويستخدم معالج AI من الجيل الخامسa9.

4K OLED CSسلسلة

ستعيد سلسلة CS تعريف جودة الصورة باللون الأسود المثالي، وأكثر من مليار لون غني وتباين لا نهائي. يأتي بحجم 55 بوصة و 65 بوصة ويستخدم معالج AI من الجيل الخامس a9.

A2 OLEDسلسلة

يأتي A2 في طرز 65 و 55 و 48 بوصة ، مدعومًا بمعالج a7 Gen 5 AI.