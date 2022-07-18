أطلقت إل جي مصر مجففها الجديد كليًا بمضخة حرارية وعاكس مزدوج في الأجهزة المنزلية

18 يوليو 2022 - القاهرة، مصر - أعلنت إل جي مصر اليوم عن إطلاقها لمجففها الجديد كليًا ™DUAL Inverter Heat Pump ، تحتوي ضواغط العاكس المزدوج من إل جي على أسطوانات مزدوجة تعمل بكفاءة لتوفير الطاقة والوقت A+++، مما يوفر الوقت. باستخدام وضع الوقت لإنهاء دورة التجفيف بالإضافة إلى القدرة على التحكم في الوقت باستخدام ميزة Time Dry، يقوم المجفف تلقائيًا بتنظيف المكثف، لذلك لا تحتاج إلى تنظيف المكثف يدويًا بعد كل دورة تجفيف، مما يمنحه عمر اطول وأداء يحافظ على المجفف جيدأ كما لو كان جديد، بينما يمنحك أيضًا نفس كفاءة التجفيف في كل مرة.





يتميز مجفف إل جي ™DUAL Inverter Heat Pump أيضًا بدورة العناية بالحساسية، والتي تعتني بمسببات الحساسية وتزيلها مع الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية عند 60 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية لمدة 60 دقيقة. تم إثبات من قبل منظمة الصحة البريطانية ان مجفف إل جي يقتل ويزيل ٪99.9 من مسببات الحساسية.





"نحن نمكّن المستهلكين من تحقيق المزيد من الإنجازات بجهد أقل، وجعل حياتهم أفضل، من خلال ميزات مختلفة في مجفف إل جي ™DUAL Inverter Heat Pump الجديدة كليًا الذي يحتوي على أسطوانات مزدوجة تعمل على توفير الطاقة بمعدل أعلى كفاءة التجفيف، بينما في العلامات التجارية الأخرى، يكون الضاغط العاكس عادةً عبارة عن أسطوانة واحدة لا يمكنك التحكم في الوقت لتوفير الطاقة، كما نقدم أطول فترة ضمان على المحرك والضاغط لمدة 10 سنوات". بيلي كيم، مدير عام، إل جي مصر.





ومن الجدير بالذكر أن تقنية ThinQ مضمنة في جميع الأجهزة المنزلية التي تم إطلاقها حديثًا من إل جي. تعتمد تقنية ThinQ من إل جي على تقنية إنترنت الأشياء (IOT) التي تهدف إلى تقليل مخاوف مستخدميها مع زيادة السهولة والمتعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول ThinQ. أطلقت إل جي ميزة ThinQ في نوفمبر 2015 وهي متوفرة حاليًا في أكثر من 15 دولة. توفر هذه الميزة راحة لا مثيل لها في نمط الحياة من خلال توصيل مجموعة إل جي المذهلة من أجهزة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بتقنية ThinQ والأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi.