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تقدم إل جي مصر تجربة تسوق رائعة من خلال متجر العلامة التجارية الافتراضي الجديد
CORPORATE 08/04/2022
4 أغسطس 2022. القاهرة ، مصر. تقدم إل جي إلكترونيكس مصر (LG) طريقة إبداعية جديدة و رائعة للمتسوقين المصريين لاستكشاف منتجاتها مع إطلاق العلامة التجارية الافتراضية الجديدة. عند زيارة المتجر الافتراضي عبر الإنترنت، يمكن للزوار إما التجول بحرية أو القيام بجولة إرشادية، وإلقاء نظرة فاحصة وحقيقية للغاية على صالة العرض ثلاثية الأبعاد(3D)، حتى يتمكنوا من تحديد المنتجات التي تناسب أسلوب حياتهم.
استخدام إل جي الواقع الافتراضي (VR) لفرع مدينة نصر لتقدم مجموعة كاملة من منتجات إل جي المتنوعة على شاشة افتراضية عبر الإنترنت. يمكن للمتسوقين معرفة المزيد عن تلفزيون OLED، وغسالة WashTower، وثلاجات InstaView Door-in-Door، ومكيفات الهواء DUALCOOL، كل ذلك من خلال هواتفهم الذكيه.
يوفر متجر إل جي الافتراضي تفاعلاً مع المنتجات من أي جهاز، مما يسمح للمتسوقين بالتجول في المتجر 360 درجة، والوصول إلى كل ركن من متجر إل جي الافتراضية ، حتى التحكم بفتح او غلق أبواب الثلاجة.
وقال بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر "تلتزم إل جي بالترويج المستمر للاستدامة والابتكار، فنحن نعمل على تمكين عملائنا من خلال تقديم حلول ملائمة لهم لقيادة الطريق نحو حياة أفضل وأكثر صحة وأسهل. إن متجر العلامة التجارية الافتراضي لشركة إل جي، يوفر للمتسوقين فرصة مشاهدة أحدث منتجاتنا والتفاعل معها، افتراضيًا، وبجهد أقل بكثير."
لجعل تجربة التسوق أكثر سلاسة ، تم ربط متجر العلامة التجارية الافتراضي من إل جي بموقع LG.com لتسهيل التسوق عبر الإنترنت. لمعرفة المزيد حول متجر إل جي الافتراضي، يرجى زيارة: https://bit.ly/3PNIDR4
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