تُظهر ثلاجة إل جي الصديقة للبيئة المزودة بفريزر سفلي كفاءة طاقة عالية المستوى في معرض IFA 2022

مصر، 22 أغسطس 2022 - كشفت شركة إل جي عن أحدث ثلاجة بفريزر سفلي في معرض .IFA 2022يوفر الطراز الجديد مطبخًا أكثر استدامة مع ™Inverter Linear Compressor الموفر للطاقة من إل جي، ومقصورة داخلية مطورة و تقنيات " “freshness، بما في ذلك تقنية ™⁺LinearCooling وDoorCooling

تتميز ثلاجة المجمد السفلي من إل جي بتصنيف الطاقة A وهو أعلى تصنيف ممكن بموجب نظام معايير الطاقة الصارمة للمفوضية الأوروبية. من أجل الحصول على التصنيفA ، قامت إل جي بتحسين هيكل مكثف الثلاجة والمبادل الحراري، و عزز مسار تدفق الهواء لتحقيق توصيل أكثر كفاءة وحتى للهواء البارد في جميع أنحاء الثلاجة.

تستخدم ثلاجة إل جي الجديدة أيضًا الضاغط الطولي العاكس ذو الكفاءة العالية والمتانة العالية. بفضل الضاغط الرائع للشركة، يوفر الفريزر السفلي انخفاضًا بنسبة %10 في الاستهلاك السنوي للطاقة مقارنة بطرازات ثلاجات إل جي الأخرى ذات تصنيف الطاقة A- مما يساعد المستهلكين على تقليص بصمة الطاقة المنزلية الخاصة بهم وتوفير فواتير الكهرباء.





بالإضافة إلى ذلك، يأتي الطراز الجديد عالي الأداء مزودًا بتقنيات إل جي المعززة للنضارة - LinearCooling و +DoorCooling يقلل التبريد الخطي من تغيرات درجات الحرارة، مما يساعد في الحفاظ على المواد الغذائية طازجة لفترة أطول، بينما تقوم تقنية +DoorCooling بإرسال الهواء البارد من أعلى حجرة الثلاجة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

للحصول على تجربة مستخدم مريحة، يمكن التحكم في ثلاجة الفريزر السفلية الجديدة ومراقبتها عن بُعد عبر تطبيق LG ThinQ للهواتف الذكية، مما يتيح للمستخدمين إدارة الإعدادات والتحقق من حالة التشغيل من أي مكان تقريبًا.

يتم توفير مزيد من الراحة من خلال الرف القابل للطي المكون من خطوتين. حيث يمكن طي الأول لاستيعاب العناصر الأكبر حجمًا عند الحاجة، بينما يمكن للأخير استيعاب ما يصل إلى خمس زجاجات في وقت واحد. علاوة على ذلك، يوفر الطراز الجديد ترقية فورية للأسلوب مع تطبيق تشطيب ™Metal Fresh من إل جي على الجزء الداخلي.