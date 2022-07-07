تشهد إل جي زيادات كبيرة بأكثر من ٪62 في عدد مستخدمي تطبيق ThinQ في مصر

7 يوليو 2022 - القاهرة ، مصر. أعلنت شركة إل جي مصر اليوم عن زيادة بنسبة ٪62 في عدد مستخدمي التطبيقات. وفقًا للتقرير، زاد عدد تسجيلات المنتجات بنسبة ٪20 بإجمالي 9889 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، يُظهر مايو 2022 أعلى عدد من التسجيلات شهريًا مقارنة بشهر مايو 2021، ويبلغ إجمالي عدد التسجيلات 2740. يوضح التقرير أيضًا أن عمليات تسجيل الدخول إلى التطبيقات قد زادت بشكل كبير في عام 2022 بنسبة ٪62، ويظهر شهر فبراير أعلى عدد من عمليات تسجيل الدخول بإجمالي 80125 و 2022 في أول 5 أشهر من عام 2022 مقارنةً بعام 2021، 358085 في إجمالي عمليات تسجيل الدخول على مدار العام.





يسمح تطبيق ThinQ من إل جي للمستخدمين بالتحكم في أجهزتهم التي تعمل بنظام ThinQ من إل جي داخل المنزل أو خارجه، وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا للغاية خاصة خلال فصل الصيف، وهو تتبع استخدامهم الكهرباء خاصة بالنسبة لمكيفات الهواء، وتوفير الوقت والضغط في غرفة الغسيل، وايضأ احتفظ بجميع الأجهزة تحت المراقبة.





من خلال ميزة مراقبة الطاقة الذكية في تطبيق إل جي ThinQ، يمكنك الوصول الفوري إلى رؤى الاستخدام الشهرية لكل جهاز متصل من إل جي، مما يساعد المستهلكين على البقاء على اطلاع على استهلاكك للطاقة، حيث يكون استخدام مكيف الهواء أثناء الصيف كثيفًا طوال الموسم، حيث يتم تشغيله خلال ليلاً لنوم أفضل، وطوال اليوم للحفاظ على البرودة.





يساعدك تطبيق ThinQ من إل جي على قضاء وقت أقل في الغسيل، مع مجموعة متنوعة من الغسالات والمجففات المبتكرة التي تقضي على التخمين في يوم الغسيل. تساعد الغسالات المزودة بتقنية AIDD من إل جي، في توفير الوقت والجهد من خلال التحديد التلقائي لأفضل دورة بعد قياس وزن القماش ونعومته. علاوة على ذلك، يوفر تطبيق إل جي ThinQ مجموعة واسعة من دورات الغسيل القابلة للتنزيل لكل ملابس - منها ملابس السباحة المصنوعة من البوليستر.





يساعد تنبيه تاريخ التخزين في تطبيق إل جي ThinQ الإضافي على تدوين تاريخ التخزين المتوقع للعناصر القابلة للتلف في ميزة " Food Manager" في ثلاجة إل جي الذكية، كما هو الحال خلال فصل الصيف الحار، قد يكون الحفاظ على جميع المكونات المخزنة والمنتجات طازجة أمرًا صعبًا، و يرسل تطبيق إل جي ThinQ تذكيرات عند الدخول الآن أو عدم الدخول إلى المنطقة مطلقًا. من الرائع أيضًا معرفة أن ميزة مراقبة الطاقة الذكية المستخدمة في مكيف الهواء من إل جي تعمل أيضًا مع الثلاجة، للمساعدة في تجنب الإفراط في تشغيل الجهاز عندما تكون في أمس الحاجة إليه. بالاضافة الى ميزة التجميد السريع، التي تزيد من وظائف صنع الثلج والتجميد. من الممكن تنشيط الميزة من أي مكان في منزلك، نظرًا لأنها متوفرة من كل من لوحة الثلاجة وتطبيق إل جي ThinQ.



