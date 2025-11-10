بمرور الوقت، يمكن أن يتراكم المنظف ومنعم الأقمشة والوبر داخل الغسالة. يمكن أن تؤثر هذه البقايا على أداء الماكينة، مما يؤدي إلى دورات غير فعالة ونتائج تنظيف سيئة. يزيل التنظيف المنتظم هذه التراكمات ويضمن عمل الغسالة بأقصى كفاءة.