تلفزيون ذكي بدقة 4K UHD

تعمل Pro:Centric Cloud على تحسين إمكانية استخدام حل نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بالمؤسسة وتحويل النظام إلى السحابة، مما يعزز خدمة حلول الطرف الثالث. كما يقدم أيضًا نماذج تصميم متنوعة، مما يعمل على تحسين منصة جمع البيانات والتحليلات من خلال لوحة معلومات ملفتة للنظر. بالإضافة إلى الميزات الجديدة؛ توفر LG Channels* طريقة مريحة للوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى من قنوات CP (موفر المحتوى) بما في ذلك قنوات البث التلفزيونية دون أجهزة أو اشتراكات إضافية. ويتيح لك مُنشئ تطبيقات الهاتف (Mobile Application Creator) تبسيط عملية إعداد خدمات الاستقبال على الأجهزة المحمولة الخاصة بالضيوف. سيتم تلبية طلب الضيف باستجابة فورية من خلال هذه الوظيفة.