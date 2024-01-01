About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
تلفزيون فندقي ذكي 4K UHD OLED Hotel Smart TV

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

البحث عن بائع

تلفزيون فندقي ذكي 4K UHD OLED Hotel Smart TV

65AM960H0LD

تلفزيون فندقي ذكي 4K UHD OLED Hotel Smart TV

(2)
صورة أمامية حية

تلفزيون OLED فندقي ذكي بدقة 4K UHD مزود بحلول إدارة الفنادق Pro:Centric

تلفزيون داخل إطار على رف حائط في فندق، وتعرض شاشة التلفزيون لوحات فنية.

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.

      تلفزيون LG OLED بتقنية بكسلات الإضاءة الذاتية

      يعد تلفزيون LG Hospitality فريدًا من نوعه بفضل تقنيته ذاتية الإضاءة. تجتمع الملايين من بكسلات OLED معًا لتقدم المستوى التالي من التلفزيونات. استمتع باللون الأسود العميق والألوان الغنية وجودة الصورة المفعمة بالحيوية.

      الكون بألوان غنية وجودة صورة تنبض بالحياة.

      Pro:Centric Cloud

      تعمل Pro:Centric Cloud على تحسين إمكانية استخدام حل نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بالمؤسسة وتحويل النظام إلى السحابة، مما يعزز خدمة حلول الطرف الثالث. كما يقدم أيضًا نماذج تصميم متنوعة، مما يعمل على تحسين منصة جمع البيانات والتحليلات من خلال لوحة معلومات ملفتة للنظر. بالإضافة إلى الميزات الجديدة؛ يتيح لك مُنشئ تطبيقات الهاتف (Mobile Application Creator) تبسيط عملية إعداد خدمات الاستقبال على الأجهزة المحمولة الخاصة بالضيوف. سيتم تلبية طلب الضيف باستجابة فورية من خلال هذه الوظيفة.

      تعمل المرأة من خلال Pro:Centric Cloud.

      Pro:Centric Direct

      يوفر حل إدارة محتوى الفندق Pro:Centric Direct أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يجعل من السهل تنفيذ الخدمة والإدارة المستندة إلى شبكة IP بنقرة واحدة. يمكّن حل Pro:Centric Direct المستخدمين من تحرير الواجهة الخاصة بهم بسهولة من خلال توفير واجهة مخصصة وإدارة جميع أجهزة التلفزيون في الغرفة بكفاءة. أحدث إصدار من PCD يوفر التحكم في الغرفة القائم على إنترنت الأشياء والذي سيكون نقطة البداية للاستعداد لمجموعات الجيل التالي عبر الذكاء الاصطناعي.

      الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل Pro:Centric Direct عبر الخادم.

      * قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.

          سهولة الوصول إلى
          تطبيق Netflix

          استمتع بتجربة مجموعة متنوعة من محتوى الفيديو من Netflix على AM960H مع Pro:Centric Direct. استمتع براحة غرفتك وخدمة البث المباشر التي تقدم آلاف الاختيارات.

          يتم عرض محتوى الفندق بما في ذلك تطبيق Netflix على شاشة التلفزيون داخل غرفة الفندق.

          * عضوية Netflix مطلوبة.

              Game Optimizer (مُحسِّن الألعاب)

              سوف تساعدك وظيفة «مُحسِّن الألعاب» من LG وتحافظ على حماستك في اللعب من خلال اختيار وضع اللعبة وتعديل الصورة وما إلى ذلك.

              يلعب الرجل والمرأة ألعاب فيديو، ويظهر مشهد اللعبة على شاشة التلفزيون بجودة تضاهي الواقع.

              طباعة

              جميع المواصفات

              هل تحتاج إلى مساعدة؟

              نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

              الحصول على الدعم

              تواصل معنا

              دفع بالتقسيط
              اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
              إختر البنك الخاص بك
               
               