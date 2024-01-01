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تلفزيون فندقي ذكي 4K UHD OLED Hotel Smart TV
تلفزيون OLED فندقي ذكي بدقة 4K UHD مزود بحلول إدارة الفنادق Pro:Centric
تلفزيون داخل إطار على رف حائط في فندق، وتعرض شاشة التلفزيون لوحات فنية.
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.
تلفزيون LG OLED بتقنية بكسلات الإضاءة الذاتية
الكون بألوان غنية وجودة صورة تنبض بالحياة.
Pro:Centric Cloud
تعمل المرأة من خلال Pro:Centric Cloud.
Pro:Centric Direct
الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل Pro:Centric Direct عبر الخادم.
* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.
سهولة الوصول إلى
تطبيق Netflix
يتم عرض محتوى الفندق بما في ذلك تطبيق Netflix على شاشة التلفزيون داخل غرفة الفندق.
* عضوية Netflix مطلوبة.
Game Optimizer (مُحسِّن الألعاب)
يلعب الرجل والمرأة ألعاب فيديو، ويظهر مشهد اللعبة على شاشة التلفزيون بجودة تضاهي الواقع.
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