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4K UHD TV

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4K UHD TV

75UR801C0LJ

4K UHD TV

(4)
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تلفزيون ذكي بدقة 4K UHD

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.

تلفزيون ذكي بدقة 4K UHD

4K UHD، عرض زاهي وحيوي بدقة عالية جدًا

تلفزيونات LG UHD تفوق توقعاتك في كل مرة. استمتع بجودة صورة حيوية وألوان زاهية مع دقة بكسل أكبر بأربع مرات من دقة Full HD.

4K UHD، عرض زاهي وحيوي بدقة عالية جدًا

عزز مساحتك الداخلية

أضف تلفزيون UHD إلى ديكورك الداخلي. الوحة الرفيعة والإطار مدمجين مع تصميم جمالي يرتقي بأي تصميم داخلي.

عزز مساحتك الداخلية

HGiG،
استمتع بجو اللعبة الواقعي

دخلت LG في شراكة مع بعض الأسماء الكبيرة في مجال الألعاب، مما يتيح لك الاستمتاع بأحدث ألعاب HDR والاستمتاع باللعب في أجواء من الإثارة والتشويق.

HGiG، استمتع بجو اللعبة الواقعي

Game Optimizer (مُحسِّن الألعاب)

اعثر على جميع الإعدادات التي تحتاجها للحصول على أفضل طريقة لعب في مكان واحد يسمح لك بتغيير إعدادات نوع اللعبة الحالية بسرعة.

Game Optimizer (مُحسِّن الألعاب)

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