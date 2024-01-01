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Essential Commercial TV with Multiple Use
جميع المواصفات
شاشة العرض
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النوع
Edge LED
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الدقة
1,920 × 1,080 (دقة عالية كاملة)
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السطوع
200 شمعة/متر مربع
نظام البث
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تناظري
PAL / SECAM
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رقمي
DVB-T2/C (متنوع بحسب الدولة) * الفلبين : 6 ميجاهرتز متوفر
الفيديو
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النسبة الباعية
6 أوضاع (16:9، أصلي، 4:3، تقريب رأسي، تقريب من جميع الاتجاهات، مسح فقط)
الصوت
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خرج الصوت / نظام السماعات
5 وات + 5 وات / 2.0 قناة
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وضع الصوت
6 أوضاع (عادي، سينما، صوت نقي، كرة قدم، موسيقى، لعبة)
* الهند فقط : 6 أوضاع (عادي، سينما، صوت نقي، لعبة كريكيت، بوليوود، لعبة)
الواجهة
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الجزء الجانبي
خرج سماعة الرأس، دخل HDMI، USB 2.0
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الجانب الخلفي
دخل RF، ودخل AV، ودخل مكون + صوت (يستخدم عادة مع دخل AV)، وخرج الصوت الرقمي، ودخل HDMI، ودخل RGB، وRS-232C
الأبعاد(الوحدة: مم)
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عرض الحافة: (اليسار/اليمين، الأعلى، الأسفل): موجود على الحافة
10.2، 10.2، 18.3
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عرض الحافة: (اليسار/اليمين، الأعلى، الأسفل): موجود أسفل الحافة
7.9، 7.9، 16
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العرض x الارتفاع x العمق / الوزن (بدون الحامل)
971 × 575 × 39.9 (السماعة 58.7) / 9.5 كجم
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العرض × الارتفاع × العمق / الوزن (بالحامل)
971 × 624 × 198 / 9.8 كجم
الطاقة
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الجهد، هرتز
100 ~ 240 فولت - 50/60 هرتز
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نموذجي (وات)
49
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