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تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct

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تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct

55UM662H0LC

تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct

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Front view with infill image

تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct

تلفزيون على جدار غرفة الفندق، وشاشة التلفزيون ساطعة وواضحة.

* مقاس 65 بوصة
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة هي لأغراض التوضيح فقط.

Pro:Centric Cloud

تعمل تقنية Pro:Centric Cloud على تحسين إمكانية استخدام حل نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بالمؤسسة وتحويل النظام إلى السحابة، مما يعزز خدمة الحلول المقدمة من جهات خارجية. كما يقدم أيضًا نماذج تصميم متنوعة، مما يعمل على تحسين منصة جمع البيانات والتحليلات من خلال لوحة معلومات جاذبة للانتباه. بالإضافة إلى الميزات الجديدة؛ يتيح لك Mobile Application Creator تبسيط عملية إعداد خدمات الاستقبال والإرشاد على الجهاز المحمول للضيوف. من خلال هذه الوظيفة، يتم تلبية طلب الضيف مع الاستجابة الفورية.

سيدة تعمل عبر Pro:Centric Cloud.

Pro:Centric Direct

يوفر حل إدارة محتوى الفندق Pro:Centric Direct أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يجعل من السهل تنفيذ الخدمة والإدارة المستندة إلى شبكة IP بنقرة واحدة. يمكّن حل Pro:Centric المستخدمين من تحرير الواجهة الخاصة بهم بسهولة من خلال توفير واجهة مخصصة وإدارة جميع أجهزة التلفزيون في الغرفة بكفاءة. أحدث إصدار من PCD يوفر التحكم في الغرفة القائم على إنترنت الأشياء والذي سيكون نقطة البداية للاستعداد لغرف الفندق المتقدمة عبر الذكاء الاصطناعي.

رجل يقوم بمعالجة بعض المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل Pro:Centric Direct عبر الخادم.

* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.

      طلاء مطابق

      لا أن تتجنب أجهزة التلفزيون في الفنادق أو المنتجعات التعرض لبيئات مليئة بالملح والغبار ومسحوق الحديد والرطوبة؛ مما قد يؤدي إلى تقليل مستوى كفاءة الأداء بمرور الوقت. يعمل الطلاء المطابق على لوحة الدائرة الرئيسية (لوحة الطاقة) على تقليل هذه المخاطر الناجمة عن التعرض لمثل هذه البيئات بشكل كبير عن طريق حماية أجهزة التلفزيون من الملح والغبار ومسحوق الحديد والرطوبة وما إلى ذلك.

      يتميز طراز UM662H بطلاء مطابق على لوحة الطاقة لحماية الشاشة حتى في البيئات المالحة أو الرطبة.

      يلعب رجل وامرأة ألعاب فيديو، ويظهر مشهد اللعبة على شاشة التلفزيون بجودة تضاهي الواقع.

      مُحسِّن الألعاب

      سوف تعمل وظيفة «مُحسِّن الألعاب» من LG على الارتقاء بتجربة الألعاب وتحافظ على حماسك في اللعب من خلال اختيار وضع اللعبة وتعديل الصورة وما إلى ذلك.
      تم تركيب تلفزيون من سلسلة UM662H بشكل متناغم في غرفة الفندق، وتم تكبير المنظر الجانبي للعرض.

      تصميم نحيف لمظهر أنيق

      بفضل التصميم النحيف، تندمج سلسلة UM662H بسلاسة في تصميمات المساحات الداخلية، مما يوفر انطباعًا عصريًا للضيوف.

      * في حالة التلفزيون مقاس 43 بوصة و50 بوصة (55 بوصة: 57.5 مم، 65 بوصة: 57.7 مم)
      مع وظيفة SoftAP المضمنة بالتلفزيون، يمكن توصيل أجهزة أخرى مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية.

      SoftAP

      تعتبر نقطة الوصول البرمجية (SoftAP) هي شبكة Wi-Fi "افتراضية" تستخدم التلفاز كنقطة اتصال لاسلكية، ما يتيح للضيوف توصيل أجهزتهم بنقطة الوصول البرمجية (SoftAP). تدعم هذه الميزة وضع Bridge Mode، مما يسمح للمسؤولين بإدارة معلومات SoftAP داخل الغرفة مثل مستوى الإشارة وكلمات مرور SoftAP وما إلى ذلك.

      * يجب ضبط SoftAP في قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
      * قد لا يتم تشغيل ميزة “مشاركة الشاشة” في الوقت نفسه.
      سيدة تتحكم في التلفزيون من خلال التحدث إلى جهاز تحكم عن بعد به خاصية التعرف على الصوت.

      التعرف على الصوت

      من أجل التفاعل السلس وتوفير مستوى مرضي للمستخدم، قامت LG بتطبيق وظيفة التعرف على الصوت على تلفزيون LG UM662H. تسهل هذه الميزة التحكم في التلفزيون دون الضغط على أزرار جهاز التحكم عن بعد.

      * مطلوب توفر جهاز التحكم عن بعد Magic Motion Remote (يباع بشكل منفصل).
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      جميع المواصفات

      المعلومات

      • الفئة

        Pro:Centric Smart

      التصميم

      • اسم الأداة

        UP8000

      • نوع الحامل

        No Stand (For Accessory : 1Pole) * 32~55" : Swivel / Others : Fixed

      • لون الواجهة

        Dark Iron Gray(Grain)

      الفيديو

      • HDR_HDR 10 Pro

        YES

      • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

        YES

      • مُحسّن اللعبة

        YES

      الصوت (الصوت)

      • صوت الذكاء الاصطناعي

        YES

      • مكبّر الصوت (مخرج الصوت)

        20W

      • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

        YES (Ready, MMR Required)

      • مزامنة صوت LG

        YES

      شاشة العرض

      • الحجم (بوصة)

        55

      • الدقة

        4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

      • السطوع (العادي)

        330 nit

      نظام البث

      • رقمي

        DVB-T2/C/S2

      • تناظري (NTSC / SECAM / PAL)

        SECAM / PAL

      • قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)

        YES

      حل الضيافة

      • Pro:Centric Smart

        YES

      • webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)

        YES

      • Pro:Centric Cloud

        YES

      • Pro:Centric Direct

        YES

      • Pro:Centric V

        YES

      • Pro:Centric Server

        YES

      • Quick Menu (Customizable Portal)

        YES

      • Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)

        YES

      • Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)

        YES

      الوظائف الذكية

      • إصدار webOS

        webOS 23

      • متصفح الويب

        YES

      • التوافق مع Magic Remote

        YES (Ready)

      • Mood Display

        YES

      • Gallery Mode

        YES

      • واي فاي

        YES

      • Bluetooth

        YES

      • Soft AP

        YES

      • Screen Share

        YES

      • DIAL

        YES

      • تشغيل الصوت عبر Bluetooth

        YES

      • HDMI-ARC

        YES (HDMI2)

      • التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)

        YES

      • IoT

        YES

      مزايا الضيافة

      • EzManager

        YES

      • USB Cloning

        YES

      • الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي

        YES

      • WOL

        YES

      • SNMP

        YES

      • التقنيات التشخيصية

        YES (IP Remote)

      • HTNG-CEC (إصدار)

        YES (1.4)

      • Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)

        YES (1.4)

      • مخرج IR

        YES (RS-232C, HDMI)

      • رمز IR المتعددة

        YES

      • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

        YES

      • Welcome Video

        YES

      • Welcome Screen (Splash Image)

        YES

      • Insert Image

        YES

      • One Channel Map

        YES

      • External Speaker Out / Line Out

        YES (Ext. Speaker Out)

      • تشغيل USB تلقائي / playback+‎

        YES (USB Auto playback)

      • Instant ON

        YES

      • V-Lan Tag

        YES

      • Mobile Remote

        YES

      • Port Block

        YES

      • Lock mode

        YES (Limited)

      • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

        YES

      • Conformal Coating

        YES

      • وضع توفير الطاقة

        YES

      الوظيفة الرأسية (المستشفيات)

      • وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية

        YES

      الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

      • ساعة التوقيت الفعلي (RTC)

        YES

      • مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

        YES

      • BEACON

        YES

      • Video Tag

        YES (2 Video)

      الميكانيكية

      • متوافق مع معايير VESA

        300 x 300 mm

      • قفل Kensington

        YES

      • فتحة برغي أمنية/للتركيب في الدولاب

        YES (Need Stand)

      • لوحة التثبيت السفلي (لسهولة التركيب)

        YES (Need Stand)

      الأبعاد/الوزن

      • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

        1235 x 777 x 303 mm

      • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

        1360 x 810 x 162 mm

      • الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

        1235 x 715 x 57.5 mm

      • عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

        12.8/12.8/12.8/19.9 mm

      • الوزن عند الشحن

        18.8 kg

      • عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

        6.9/6.9/6.9/18.4 mm

      • الوزن مع الحامل

        17.2 kg

      • الوزن من دون الحامل

        14.0 kg

      مواصفات الطاقة

      • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

        AC 100~240V 50/60Hz

      • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

        143W

      • استهلاك الطاقة (العادي)

        117W

      • استهلاك الطاقة الاستعداد

        Under 0.5W

      قياسي

      • الأمان

        CB

      • EMC

        CE

      الملحقات

      • نوع وحدة التحكم عن بُعد

        S-Con / MMR (Option)

      • سلك الطاقة

        YES (1.5M / Detached Angle)

      إمكانية الاتصال

      • مدخل HDMI

        YES (3ea)

      • USB (الإصدار)

        YES (2ea / 2.0)

      • مدخل RF

        YES (2ea)

      • مخرج صوت رقمي (بصري)

        YES

      • مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

        YES

      • مخرج سماعة الرأس

        YES

      • فتحة CI

        YES (CI+ 1.4 ECP)

      • RJ45 (غرض الاستخدام)

        2 (Ethernet, Aux)

      • RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)

        YES (Phone jack)

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