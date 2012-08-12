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تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct
تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct
تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct
تلفزيون على جدار غرفة الفندق، وشاشة التلفزيون ساطعة وواضحة.
* مقاس 65 بوصة
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة هي لأغراض التوضيح فقط.
Pro:Centric Cloud
سيدة تعمل عبر Pro:Centric Cloud.
Pro:Centric Direct
رجل يقوم بمعالجة بعض المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل Pro:Centric Direct عبر الخادم.
* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.
طلاء مطابق
يتميز طراز UM662H بطلاء مطابق على لوحة الطاقة لحماية الشاشة حتى في البيئات المالحة أو الرطبة.
جميع المواصفات
المعلومات
-
الفئة
Pro:Centric Smart
التصميم
-
اسم الأداة
UP8000
-
نوع الحامل
No Stand (For Accessory : 1Pole) * 32~55" : Swivel / Others : Fixed
-
لون الواجهة
Dark Iron Gray(Grain)
الفيديو
-
HDR_HDR 10 Pro
YES
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
YES
-
مُحسّن اللعبة
YES
الصوت (الصوت)
-
صوت الذكاء الاصطناعي
YES
-
مكبّر الصوت (مخرج الصوت)
20W
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
YES (Ready, MMR Required)
-
مزامنة صوت LG
YES
شاشة العرض
-
الحجم (بوصة)
55
-
الدقة
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
السطوع (العادي)
330 nit
نظام البث
-
رقمي
DVB-T2/C/S2
-
تناظري (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)
YES
حل الضيافة
-
Pro:Centric Smart
YES
-
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
YES
-
Pro:Centric Cloud
YES
-
Pro:Centric Direct
YES
-
Pro:Centric V
YES
-
Pro:Centric Server
YES
-
Quick Menu (Customizable Portal)
YES
-
Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)
YES
-
Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)
YES
الوظائف الذكية
-
إصدار webOS
webOS 23
-
متصفح الويب
YES
-
التوافق مع Magic Remote
YES (Ready)
-
Mood Display
YES
-
Gallery Mode
YES
-
واي فاي
YES
-
Bluetooth
YES
-
Soft AP
YES
-
Screen Share
YES
-
DIAL
YES
-
تشغيل الصوت عبر Bluetooth
YES
-
HDMI-ARC
YES (HDMI2)
-
التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)
YES
-
IoT
YES
مزايا الضيافة
-
EzManager
YES
-
USB Cloning
YES
-
الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي
YES
-
WOL
YES
-
SNMP
YES
-
التقنيات التشخيصية
YES (IP Remote)
-
HTNG-CEC (إصدار)
YES (1.4)
-
Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)
YES (1.4)
-
مخرج IR
YES (RS-232C, HDMI)
-
رمز IR المتعددة
YES
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
YES
-
Welcome Video
YES
-
Welcome Screen (Splash Image)
YES
-
Insert Image
YES
-
One Channel Map
YES
-
External Speaker Out / Line Out
YES (Ext. Speaker Out)
-
تشغيل USB تلقائي / playback+
YES (USB Auto playback)
-
Instant ON
YES
-
V-Lan Tag
YES
-
Mobile Remote
YES
-
Port Block
YES
-
Lock mode
YES (Limited)
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
YES
-
Conformal Coating
YES
-
وضع توفير الطاقة
YES
الوظيفة الرأسية (المستشفيات)
-
وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية
YES
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
ساعة التوقيت الفعلي (RTC)
YES
-
مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
YES
-
BEACON
YES
-
Video Tag
YES (2 Video)
الميكانيكية
-
متوافق مع معايير VESA
300 x 300 mm
-
قفل Kensington
YES
-
فتحة برغي أمنية/للتركيب في الدولاب
YES (Need Stand)
-
لوحة التثبيت السفلي (لسهولة التركيب)
YES (Need Stand)
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1235 x 777 x 303 mm
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
1360 x 810 x 162 mm
-
الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1235 x 715 x 57.5 mm
-
عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
12.8/12.8/12.8/19.9 mm
-
الوزن عند الشحن
18.8 kg
-
عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
6.9/6.9/6.9/18.4 mm
-
الوزن مع الحامل
17.2 kg
-
الوزن من دون الحامل
14.0 kg
مواصفات الطاقة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
AC 100~240V 50/60Hz
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
143W
-
استهلاك الطاقة (العادي)
117W
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
Under 0.5W
قياسي
-
الأمان
CB
-
EMC
CE
الملحقات
-
نوع وحدة التحكم عن بُعد
S-Con / MMR (Option)
-
سلك الطاقة
YES (1.5M / Detached Angle)
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
YES (3ea)
-
USB (الإصدار)
YES (2ea / 2.0)
-
مدخل RF
YES (2ea)
-
مخرج صوت رقمي (بصري)
YES
-
مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
YES
-
مخرج سماعة الرأس
YES
-
فتحة CI
YES (CI+ 1.4 ECP)
-
RJ45 (غرض الاستخدام)
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)
YES (Phone jack)
-
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