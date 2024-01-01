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Essential Commercial TV with Multiple Use

المواصفات

الدعم

Essential Commercial TV with Multiple Use

43LW310C(MEA)

Essential Commercial TV with Multiple Use

()
  • LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
  • LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
  • LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
  • LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
  • LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
  • LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
  • LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)
LG Essential Commercial TV with Multiple Use, 43LW310C(MEA)

الميزات الرئيسية

  • شاشة الترحيب/فيديو الترحيب
  • استنساخ USB
  • RS-232C
  • التشغيل التلقائي USB
  • برنامج جدول زمني
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جميع المواصفات

شاشة العرض

  • النوع

    Edge LED

  • الدقة

    1,920 × 1,080 (دقة عالية كاملة)

  • السطوع

    200 شمعة/متر مربع

نظام البث

  • تناظري

    PAL / SECAM

  • رقمي

    DVB-T2/C (متنوع بحسب الدولة) * الفلبين : 6 ميجاهرتز متوفر

الفيديو

  • النسبة الباعية

    6 أوضاع (16:9، أصلي، 4:3، تقريب رأسي، تقريب من جميع الاتجاهات، مسح فقط)

الصوت

  • خرج الصوت / نظام السماعات

    5 وات + 5 وات / 2.0 قناة

  • وضع الصوت

    6 أوضاع (عادي، سينما، صوت نقي، كرة قدم، موسيقى، لعبة)
    * الهند فقط : 6 أوضاع (عادي، سينما، صوت نقي، لعبة كريكيت، بوليوود، لعبة)

الواجهة

  • الجزء الجانبي

    خرج سماعة الرأس، دخل HDMI، USB 2.0

  • الجانب الخلفي

    دخل RF، ودخل AV، ودخل مكون + صوت (يستخدم عادة مع دخل AV)، وخرج الصوت الرقمي، ودخل HDMI، ودخل RGB، وRS-232C

الأبعاد(الوحدة: مم)

  • عرض الحافة: (اليسار/اليمين، الأعلى، الأسفل): موجود على الحافة

    10.2، 10.2، 18.3

  • عرض الحافة: (اليسار/اليمين، الأعلى، الأسفل): موجود أسفل الحافة

    7.9، 7.9، 16

  • العرض x الارتفاع x العمق / الوزن (بدون الحامل)

    971 × 575 × 39.9 (السماعة 58.7) / 9.5 كجم

  • العرض × الارتفاع × العمق / الوزن (بالحامل)

    971 × 624 × 198 / 9.8 كجم

الطاقة

  • الجهد، هرتز

    100 ~ 240 فولت - 50/60 هرتز

  • نموذجي (وات)

    49

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