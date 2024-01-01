تلفزيون NanoCell Smart TV الذكي مع حلول Pro:Centric Solutions

باستخدام Apple AirPlay، يمكن للضيوف بث المحتوى إلى أجهزة تلفزيون LG Pro:Centric الفندقية الذكية، مباشرةً من أجهزة iPhone أو iPad، سواء لمشاهدة الأفلام والعروض من تطبيقاتهم المفضلة أو مشاركة ما هو موجود على أجهزة Apple الخاصة بهم، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو الشخصية والألعاب وغيرها. ما على الضيوف سوى مسح رمز الاستجابة السريعة الفريد الذي يظهر على الشاشة بعد تسجيل الوصول لإقران جهاز iPhone أو iPad الخاص بهم مباشرةً بالتلفزيون في الغرفة بشكل خاص وآمن طوال مدة إقامتهم.