We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct
تلفزيون لأماكن الضيافة 4K UHD مزود بتقنية Pro:Centric Direct
تلفزيون على جدار غرفة الفندق، وشاشة التلفزيون ساطعة وواضحة.
* مقاس 65 بوصة
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة هي لأغراض التوضيح فقط.
Pro:Centric Cloud
سيدة تعمل عبر Pro:Centric Cloud.
Pro:Centric Direct
رجل يقوم بمعالجة بعض المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل Pro:Centric Direct عبر الخادم.
* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.
طلاء مطابق
يتميز طراز UM662H بطلاء مطابق على لوحة الطاقة لحماية الشاشة حتى في البيئات المالحة أو الرطبة.
جميع المواصفات
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.