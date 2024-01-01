We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون NanoCell Smart TV الذكي مع حلول Pro:Centric Solutions
يعرض التلفزيون المثبت على جدار الفندق شاشة ساطعة وحيوية.
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.
لوحة بتقنية Nano
اختبر تقنية NanoCell الثورية التي تستخدم مستقطبًا متخصصًا ومواد غير متدرجة الحجم لتوفير ألوان استثنائية دون أي تشوّه. تعمل تقنية النانو المتقدمة على تصفية الألوان غير النقية من أطوال موجات RGB، مما يوفر ألوانًا نابضة بالحياة ونقية ومرئيات 4K حقيقية. استمتع بصور نابضة بالحياة مع ألوان دقيقة وتباين معزز. من خلال استخدام مواد ماصة للضوء بحجم نانو، تفصل تقنية NanoCell بين الأطوال الموجية المتداخلة للونين الأخضر والأحمر، مما يوسّع نطاق الألوان ويعزز دقتها. ارتقِ بتجربة المشاهدة وشاهد محتواك المفضل ينبض بالحياة!
شاشة UK762H المزودة بتقنية LG NanoCell تعرض ألوانًا زاهية وجودة صورة واضحة.
Pro:Centric Cloud
تعمل Pro:Centric Cloud على تحسين إمكانية استخدام حل نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بالمؤسسة وتحويل النظام إلى السحابة، مما يعزز خدمة حلول الطرف الثالث. كما يقدم أيضًا نماذج تصميم متنوعة، مما يعمل على تحسين منصة جمع البيانات والتحليلات من خلال لوحة معلومات ملفتة للنظر. بالإضافة إلى الميزات الجديدة؛ يتيح لك مُنشئ تطبيقات الهاتف (Mobile Application Creator) تبسيط عملية إعداد خدمات الاستقبال على الأجهزة المحمولة الخاصة بالضيوف. سيتم تلبية طلب الضيف باستجابة فورية من خلال هذه الوظيفة.
تعمل المرأة من خلال Pro:Centric Cloud.
يعمل تلفزيون LG Hotel TV مع
Google Cast
استمتع بالوصول السريع إلى أجهزتك الشخصية مع رمز الاستجابة السريعة (QR) مناسب على تلفزيون LG Hotel TV لبث المحتوى المفضل لديك عبر الخدمات السحابية (OTT) على الشاشة الكبيرة، واستمتع بتجربة دفع آمنة مع محو تلقائي للمعلومات الشخصية لراحة البال. بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة الإقران المستمر، يمكنك توصيل أجهزتك مرة واحدة والبقاء متصلا طوال فترة إقامتك!
يستخدم نزلاء الفندق Google Cast لإقران هاتف ذكي بالتلفزيون داخل الغرفة للوصول إلى المحتوى.
* Google Cast هي علامة تجارية تابعة لشركة Google LLC.
Works with AirPlay
باستخدام Apple AirPlay، يمكن للضيوف بث المحتوى إلى أجهزة تلفزيون LG Pro:Centric الفندقية الذكية، مباشرةً من أجهزة iPhone أو iPad، سواء لمشاهدة الأفلام والعروض من تطبيقاتهم المفضلة أو مشاركة ما هو موجود على أجهزة Apple الخاصة بهم، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو الشخصية والألعاب وغيرها. ما على الضيوف سوى مسح رمز الاستجابة السريعة الفريد الذي يظهر على الشاشة بعد تسجيل الوصول لإقران جهاز iPhone أو iPad الخاص بهم مباشرةً بالتلفزيون في الغرفة بشكل خاص وآمن طوال مدة إقامتهم.
يقوم أحد نزلاء الفندق بإقران جهاز iPhone الخاص به مع التلفزيون داخل الغرفة من خلال AirPlay.
سهولة الوصول إلى
تطبيق Netflix
استمتع بتجربة مجموعة متنوعة من محتوى الفيديو من Netflix على UK762H مع Pro:Centric. استمتع براحة غرفتك وخدمة البث المباشر التي تقدم آلاف الاختيارات.
يتم عرض محتوى الفندق بما في ذلك تطبيق Netflix على شاشة التلفزيون داخل غرفة الفندق.
* عضوية Netflix مطلوبة.
Pro:Centric Direct
يوفر حل إدارة محتوى الفندق Pro:Centric Direct أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يجعل من السهل تنفيذ الخدمة والإدارة المستندة إلى شبكة IP بنقرة واحدة. يمكّن حل Pro:Centric Direct المستخدمين من تحرير الواجهة الخاصة بهم بسهولة من خلال توفير واجهة مخصصة وإدارة جميع أجهزة التلفزيون في الغرفة بكفاءة. يوفر التحكم في الغرفة القائم على إنترنت الأشياء والذي سيكون نقطة البداية للاستعداد لغرف الفنادق المتطورة عبر الذكاء الاصطناعي.
يقوم رجل بإدارة بعض إعدادات المحتوى والتلفزيون في الفندق باستخدام حل Pro:Centric Direct من خلال خادم.
* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.
SoftAP
تطور جديد مقارنة بالطراز السابق الذي كان يتطلب اتصالًا سلكيًا مباشرًا بالتلفزيون لاستخدام ميزة SoftAP، حيث يوفر Wireless-In SoftAP الجديد خيارات اتصال ممتازة للفنادق من خلال الاتصال اللاسلكي بالتلفزيون.
بفضل وظيفة SoftAP في التلفزيون، يمكن توصيل أجهزة أخرى مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.
