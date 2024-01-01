We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون ذكي بدقة 4K UHD
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.
4K UHD، عرض زاهي وحيوي بدقة عالية جدًا
المشهد المعروض على شاشة التلفزيون يبدو واضحًا جدًا كما لو كان حقيقيًا.
ThinQ AI،
هل تعتقد أنك تعرف إمكانات التلفزيونات الذكية؟ فكر مرة أخرى.
LG ThinQ هنا ليمنحك أقصى قدر من تجربة التلفزيون. اختر مساعدك الصوتي المفضل وتحكم في تلفزيونك باستخدام صوتك من خلال شاشة رئيسية جديدة كليًا توفر المزيد من الراحة والتحكم.
* قد تختلف الصور عن المنتج الفعلي.
* قد تختلف الميزات المتوفرة حسب البلد.
HGiG، استمتع بجو اللعبة الواقعي
تتعرف ميزة HDR Gaming Interest Group (HGiG) على أداء التلفزيون وجودة الصورة، ثم تقوم بضبط رسومات HDR لتوفير تجربة ألعاب HDR مثالية.
تجربة رياضية مثيرة
تشعر وكأنك هناك في الاستاد. تتيح لك تقنية Bluetooth Surround Ready تجربة اللعبة كما لو كنت على جانب خط الملعب. ومع تنبيه الأحداث الرياضية (Sports Alert)، ستعرف دائمًا متى تلعب فرقك المفضلة.
أحضر السينما إلى المنزل
تخلق الألوان الحيوية والتفاصيل الدقيقة تجربة مشاهدة غامرة مع تقنية Active HDR. استمتع بأفلامك المفضلة بنفس الجودة التي كانت مخصصة لها في الأصل مع تنسيقات HDR المتعددة بما في ذلك HDR10 وHLG.
جميع المواصفات
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.