سلسلة LU661H

* قد تكون واجهة المستخدم الفعلية مختلفة قليلاً.

* عند استخدام PCS40OR وPCD 2.0، يكون من الممكن الحصول على ميزة PCD حتى في بنية RF. ومع ذلك، للحصول على خدمات تفاعلية في بنية RF، يلزم وجود شبكة Wi-Fi (يلزم وجود بنية RF + بنية لاسلكية).