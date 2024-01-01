سلسلة LU661H

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* قد يكون تخصيص واجهة المستخدم أمرًا مختلفًا قليلاً.
* قد تكون واجهة المستخدم الفعلية مختلفة قليلاً.
* عند استخدام PCS40OR وPCD 2.0، يكون من الممكن الحصول على ميزة PCD حتى في بنية RF. ومع ذلك، للحصول على خدمات تفاعلية في بنية RF، يلزم وجود شبكة Wi-Fi (يلزم وجود بنية RF + بنية لاسلكية).
*أجهزة الدعم لمزامنة الصوت عبر Bluetooth:
الأجهزة المحمولة القائمة على نظام تشغيل Android (أعلى من إصدار 4.4 KitKat)/ioS
*أجهزة الدعم لمزامنة الصوت عبر Bluetooth:
الأجهزة المحمولة القائمة على نظام تشغيل Android (أعلى من إصدار 4.4 KitKat)/ioS
* نحن نقدم بروتوكولين لحل SL (HTNG-CEC وTVLink)
جميع المواصفات
اللوحة
-
بوصة
43 بوصة
-
نوع الإضاءة الخلفية
LED (مباشر)
-
الدقة
1,920 × 1,080 (بدقة FHD)
-
السطوع (كانديلا/متر مربع)
400
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178 × 178
نظام البث
-
تناظري
• (PAL/SECAM)
-
رقمي
•
فيديو
-
محرك XD
•
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
• 6 أوضاع (16:9، وأصلي، وعرض كامل، و4:3، وتكبير عمودي، وتكبير من جميع الاتجاهات)
الصوت
-
خرج الصوت
10 واط + 10 واط
-
نظام السماعة
2.0 قناة
-
وضع الصوت
• 6 أوضاع (قياسي، وسينما، وصوت واضح 3، ورياضة، وموسيقى، وألعاب)
-
صوت واضح
صوت واضح
حل الضيافة
-
نوع الحل
Pro:Centric (Direct، وSmart، وV)
-
بث البيانات (IP وRF)
•
-
RF (2/1 مولف)
• (مولف 1)
-
HCAP (EM/FLASH/HTML)※ خدمة Carousel (TLL/XML)
GEM / Flash / HTML5
-
تطبيق Pro:Centric (الإصدار)
PCA 3.8
-
DRM (إدارة الحقوق الرقمية)
Pro:Idiom
الميزة
-
ذكي
webOS 3.5، وSmart Home التجارية، ومتصفح الويب، والتطبيقات المحملة مسبقًا، وتوافق خادم SDP، وتوافق جهاز التحكم عن بُعد السحري، وSoft AP، وWi-Fi (ac)، ومشاركة الشاشة (Miracast)، والمشاركة الذكية (DLNA)، وDIAL، وتشغيل الصوت عبر Bluetooth، ومزامنة صوت LG/bluetooth
-
الضيافة
وضع الفندق/PDM/قائمة المثبت، ووضع القفل (محدود)، وشاشة الترحيب، وإدخال الصور، وخريطة قناة واحدة، ومخرج السماعة الخارجية، والعرض الفوري، وشعار V-Lan، وواجهة RJP، وتوافق RJP، وإيقاف الصوت/مؤقت النوم، والتوفير الذكي للطاقة، ومراعاة العين أثناء الحركة، وتسمية توضيحية مختلطة
الوظيفة
-
الوظيفة
EzManager، ونسخ USB، وتنبيه RF، وWOL، وSNMP، وعمليات تشخيص، وSI متوافقة (برنامج TV Link التفاعلي)، وHTNG-CEC (1.4)، وHDMI-CEC (1.4)، ومخرج IR، ورمز IR متعدد
مقبس الربط
-
الضبط الجانبي
HDMI In 2.0، وUSB 2.0 (2)، وفتحة CI
-
الضبط الخلفي
RF In (2)، وAV In (نوع مقبس الهاتف)، ومكون في (Y، وPb، وفيديو Pr)، ومدخل HDMI/HDCP، وRS-232C (التحكم والخدمة)، ومخرج سماعة رأس، وRJ45 (إيثرنت)، مخرج سماعة خارجية (2)
الأبعاد(وحدة القياس: ملم)
-
Vesa
200 × 200
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بالحامل)
977 x 630 x 80.8 / 11.2 كجم
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)
977 x 575 x 80.8 / 8.0 كجم
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (العبوة)
1,147 x 660 x 175 / 13.9 كجم
الطاقة(وحدة القياس: واط)
-
الفولطية، هرتز
100 ~ 240 فولت، 50/60 هرتز
-
الحد الأقصى
100.2
-
الحد النموذجي
75.3
-
توفير الطاقة (الحد الأدنى/الحد المتوسط/الحد الأقصى)
60.2 /41.4/ 22.6
-
وضع الاستعداد
0.5↓
عام
-
المنطقة
الشرق الأوسط وأفريقيا
-
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