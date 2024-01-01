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سلسلة LU661H

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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سلسلة LU661H

43LU661H

سلسلة LU661H

(2)

تلفزيون فندق ذكي قياسي مزود بـ Pro:Centric Smart

عزز تجربة الضيوف داخل الغرف وصورة العلامة التجارية للفندق من خلال الحل الذكي التفاعلي، Pro: Centric SMART. تتميز سلسلة LU661H بأدوات SDK وتطبيقات مسبقة التحميل وبرنامج لإدارة محتوى الضيافة، Pro: Centric SMART/V/ Direct، والذي يمكنك من إنشاء محتوى مخصص.
منصة تطبيق Pro:Centric Smart

حل إدارة الفنادق Pro:Centric

تم تحسين Pro:Centric SMART لتخصيص خدمات الضيافة للفنادق ذات العلامات التجارية والضيوف من خلال بنية IP وRF. بفضل جودته العالية للصورة وتصميمه المتطور ووظائف الاتصال المتقدمة، فإنه يعمل على رفع مستوى الترفيه داخل الغرف ويزيد من الراحة من خلال تطبيق التكنولوجيا المتقدمة.

* قد يكون تخصيص واجهة المستخدم أمرًا مختلفًا قليلاً.

منصة تطبيق Pro:Centric Smart

تطبيق Pro:Centric Server

يمكنك الآن تمييز فندقك من خلال نماذج وصفحات قابلة للتخصيص والتي يمكن تخصيصها لممتلكاتك. يوفر لك Pro:Centric حلاً يمكن تخصيصه بسهولة لعملك التجاري.
منصة تطبيق Pro:Centric Smart

حل Pro:Centric Direct

Pro: Centric Direct هو نظام لإدارة محتوى الفنادق يدعم أدوات التعديل البسيطة ويوفر العديد من الحلول، مثل الخدمة بنقرة واحدة والإدارة عن بُعد القائمة على شبكة بروتوكول الإنترنت. مع الحل، يتمكن المستخدمون من تصميم واجهة المستخدم بسهولة وتوفير خدمة مخصصة في أثناء إدارة التلفاز بكفاءة.

* قد تكون واجهة المستخدم الفعلية مختلفة قليلاً.
* عند استخدام PCS40OR وPCD 2.0، يكون من الممكن الحصول على ميزة PCD حتى في بنية RF. ومع ذلك، للحصول على خدمات تفاعلية في بنية RF، يلزم وجود شبكة Wi-Fi (يلزم وجود بنية RF + بنية لاسلكية).

حل إدارة الفنادق Pro:Centric V

لغات متعددة

يتم دعم 39 لغة، بما في ذلك العبرية والعربية والفارسية، ومحاذاة اللغة، مما يجعل إقامة ضيوفك أكثر راحة.
حل إدارة الفنادق Pro:Centric V

نماذج أساسية وسهلة

يوفر تطبيق Pro:Centric‏ (PCA) نموذجًا أساسيًا وسهلاً. ويمكن للعملاء الاختيار من بين ثلاثة نماذج وفقًا لتفضيلاتهم.
حل إدارة الفنادق Pro:Centric V

نموذج وصفحة قابلان للتخصيص

اختر نموذجًا بديلاً للشكل والمظهر بناءً على تفضيلاتك، وقم بتعديل أقسام متعددة مع 40 صفحة من اللوحات الإعلانية بنفسك باستخدام الأداة القائمة على شبكة الويب. (حد أقصى 15 صفحة/القسم المتاح)
حل إدارة الفنادق Pro:Centric V

التخزين المؤقت متعدد القنوات

يمكن لتشغيل ما يصل إلى 8 قنوات فندقية (22 قناة فرعية) تقديم معلومات متنوعة وخدمات إضافية.
ميزات الضيافة

SmartShare

يتيح SmartShare للمستخدمين مشاركة المحتوى بشكل أكثر سهولة وسرعة. يبحث أيضًا عن المحتوى الذي يريدونه من أجل مشاركته بشكل أكثر سهولة ودقة، وذلك من خلال تبسيط عملية المشاركة بين الأجهزة المختلفة.
ميزات الضيافة

برنامج ScreenShare

قم بتوصيل هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر محمول بالتلفاز عبر اتصال Wi-Fi Direct. سيعرض التلفاز شاشة الجهاز، ويمكن للمستخدمين مشاركة محتواهم وذكرياتهم معًا.
ميزات الضيافة

مزامنة الصوت عبر Bluetooth

تمكنك مزامنة الصوت عبر Bluetooth المستخدمين من الاستماع إلى الموسيقى على الجهاز المحمول من خلال سماعات التلفاز عبر اتصال Bluetooth.

*أجهزة الدعم لمزامنة الصوت عبر Bluetooth:
الأجهزة المحمولة القائمة على نظام تشغيل Android (أعلى من إصدار 4.4 KitKat)/ioS

ميزات الضيافة

برنامج EzManager

يوفر EzManager وظيفة تثبيت مريحة تساعد على ضبط إعدادات Pro: Centric TV تلقائيًا دون بذل جهد إضافي في التكوين. يتطلب التثبيت التلقائي ما يتراوح بين 1 و3 دقائق بينما يتطلب التثبيت اليدوي ما يتراوح بين 3 و5 دقائق.
ميزات الضيافة

العرض الفوري

يتيح نظام التحميل عالي السرعة للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى فور تشغيل التلفاز.

*أجهزة الدعم لمزامنة الصوت عبر Bluetooth:
الأجهزة المحمولة القائمة على نظام تشغيل Android (أعلى من إصدار 4.4 KitKat)/ioS

ميزات الضيافة

برنامج TV Link التفاعلي

يتيح بروتوكول LG من خلال RS-232 الاتصال بين التلفاز ومربع واجهة الإشارة SI، مما يوفر في النهاية خدمة ذكية ومحتويات أكثر لنزلاء الفندق.

* نحن نقدم بروتوكولين لحل SL (HTNG-CEC وTVLink)

ميزات الضيافة

مخرج السماعة الخارجية

تعزيز تجربة الترفيه بإضافة سماعة إضافية. يستمع الضيوف إلى صوت التلفاز ويمكنهم التحكم فيه من أي مكان بالفندق، بما في ذلك دورات المياه.
ميزات الضيافة

IR المتعدد

تعمل وظيفة IR المتعدد على القضاء على تداخل إشارات التحكم عن بُعد بين أجهزة التلفاز في الغرف متعددة الأسِرّة. سيعمل هذا النظام باستخدام طراز LG TV نفسه.
ميزات الضيافة

Pro:Idiom

منع أي نسخ غير قانوني للمحتوى بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) المستخدمة على نطاق واسع.
طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • بوصة

    43 بوصة

  • نوع الإضاءة الخلفية

    LED (مباشر)

  • الدقة

    1,920 × 1,080 (بدقة FHD)

  • السطوع (كانديلا/متر مربع)

    400

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178 × 178

نظام البث

  • تناظري

    • (PAL/SECAM)

  • رقمي

فيديو

  • محرك XD

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    • 6 أوضاع (16:9، وأصلي، وعرض كامل، و4:3، وتكبير عمودي، وتكبير من جميع الاتجاهات)

الصوت

  • خرج الصوت

    10 واط + 10 واط

  • نظام السماعة

    2.0 قناة

  • وضع الصوت

    • 6 أوضاع (قياسي، وسينما، وصوت واضح 3، ورياضة، وموسيقى، وألعاب)

  • صوت واضح

    صوت واضح

حل الضيافة

  • نوع الحل

    Pro:Centric (Direct، وSmart، وV)

  • بث البيانات (IP وRF)

  • RF (2/1 مولف)

    • (مولف 1)

  • HCAP (EM/FLASH/HTML)※ خدمة Carousel (TLL/XML)

    GEM / Flash / HTML5

  • تطبيق Pro:Centric (الإصدار)

    PCA 3.8

  • DRM (إدارة الحقوق الرقمية)

    Pro:Idiom

الميزة

  • ذكي

    webOS 3.5، وSmart Home التجارية، ومتصفح الويب، والتطبيقات المحملة مسبقًا، وتوافق خادم SDP، وتوافق جهاز التحكم عن بُعد السحري، وSoft AP، وWi-Fi (ac)، ومشاركة الشاشة (Miracast)، والمشاركة الذكية (DLNA)، وDIAL، وتشغيل الصوت عبر Bluetooth، ومزامنة صوت LG‏/bluetooth

  • الضيافة

    وضع الفندق/PDM/قائمة المثبت، ووضع القفل (محدود)، وشاشة الترحيب، وإدخال الصور، وخريطة قناة واحدة، ومخرج السماعة الخارجية، والعرض الفوري، وشعار V-Lan، وواجهة RJP، وتوافق RJP، وإيقاف الصوت/مؤقت النوم، والتوفير الذكي للطاقة، ومراعاة العين أثناء الحركة، وتسمية توضيحية مختلطة

الوظيفة

  • الوظيفة

    EzManager، ونسخ USB، وتنبيه RF، وWOL، وSNMP، وعمليات تشخيص، وSI متوافقة (برنامج TV Link التفاعلي)، وHTNG-CEC (1.4)، وHDMI-CEC (1.4)، ومخرج IR، ورمز IR متعدد

مقبس الربط

  • الضبط الجانبي

    HDMI In 2.0، وUSB 2.0 (2)، وفتحة CI

  • الضبط الخلفي

    RF In (2)، وAV In (نوع مقبس الهاتف)، ومكون في (Y، وPb، وفيديو Pr)، ومدخل HDMI/HDCP، وRS-232C (التحكم والخدمة)، ومخرج سماعة رأس، وRJ45 (إيثرنت)، مخرج سماعة خارجية (2)

الأبعاد(وحدة القياس: ملم)

  • Vesa

    200 × 200

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بالحامل)

    977 x‏ 630 x‏ 80.8 / 11.2 كجم

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)

    977 x‏ 575 x‏ 80.8 / 8.0 كجم

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (العبوة)

    1,147 x‏ 660 x‏ 175 / 13.9 كجم

الطاقة(وحدة القياس: واط)

  • الفولطية، هرتز

    100 ~ 240 فولت، 50/60 هرتز

  • الحد الأقصى

    100.2

  • الحد النموذجي

    75.3

  • توفير الطاقة (الحد الأدنى/الحد المتوسط/الحد الأقصى)

    60.2 /41.4/ 22.6

  • وضع الاستعداد

    0.5↓

عام

  • المنطقة

    الشرق الأوسط وأفريقيا

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