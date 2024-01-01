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تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت

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تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت

43UR762H0GC

تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت

(4)
Front view with infill image

تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت

تلفزيون معلق على جدار الفندق يتميز بشاشة مشرقة ومفعمة بالحيوية.

* 65 بوصة
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.

برو: سنتريك كلاود

تعمل تقنية برو: سنتريك دايركت على تحسين قابلية استخدام حل CMS للمؤسسات وتهيئة النظام السحابي، مما يعزز خدمة حلول طرف 3rd. كما يوفر قوالب تصميم متنوعة، وتحسين منصة جمع البيانات والتحليلات مع لوحة معلومات لافتة للنظر.

تعمل المرأة من خلال برو: سنتريك دايركت.

سهولة الوصول إلى تطبيق Netflix باستخدام برو: سنتريك دايركت

تقنية برو: سنتريك دايركت، الحل الإداري السهل والبسيط لمحتوى الفنادق ، يخلق تجربة لا تُنسى لعملائك. على وجه الخصوص ، يمكن تنشيط تطبيق Netflix بواسطة أي شخص لديه تقنية برو: سنتريك دايركت. مطلوب عضوية Netflix.

يتم عرض محتوى الفندق بما في ذلك تطبيق Netflix على شاشة التلفزيون داخل غرفة الفندق.

* webOS 5.0 فقط
* مطلوب PMS
* متوفر مع برو: سنتريك دايركت

تقنية برو: سنتريك دايركت

يوفر حل إدارة محتوى الفندق برو: سنتريك دايركت أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يسهل من أداء الخدمة وإدارة القائمة عن بُعد عبر شبكة IP من خلال نقرة واحدة. يتيح حل بروسنتريك دايركت للمستخدمين تعديل واجهاتهم بسهولة خلال توفير واجهة مخصصة وإدارة لكل أجهزة التلفزيون داخل الغرف بكفاءة. يوفر إصدار PCD الأخير إمكانيات التحكم داخل الغرفة استناداً إلى إنترنت الأشياء بالإضافة إلى وظيفة التحكم الصوتي من خلال معالجة اللغة الطبيعية (NLP) من إل جي. ستكون الوظائف ذات الصلة بإنترنت الأشياء والصوت نقطة انطلاقك للتحضير لغرف الفنادق من الجيل التالي من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل برو: سنتريك دايركت عبر الخادم.

* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.

إطار نحيف يجعل من التلفزيون هدفاً متطوراً

تم تصميم سلسلة UR762H ذات الإطار النحيف لتندمج مع أي تصميم داخلي وتوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي انقطاع.

يعرض التلفزيون ذو الإطار النحيف الشاشة بصور واقعية لتعزيز تجربة المشاهد.

يتسم التلفزيون بوجود SoftAP، وهي إحدى ميزات الواي فاي "الافتراضية" لأجهزة التلفزيون الأخرى.

ميزة SoftAP

تعد نقطة الوصول التي تدعم البرمجيات (SoftAP) إحدى ميزات واي فاي "الافتراضية" التي تستخدم التلفزيون كنقطة اتصال لاسلكية، مما يتيح للضيوف توصيل أجهزتهم بـ SoftAP. كما يدعم التلفزيون وضع الجسر، مما يسمح للمسؤولين بإدارة بيانات SoftAP داخل الغرفة مثل مستوى الإشارة وكلمات مرور SoftAP وما إلى ذلك.

* يجب ضبط SoftAP في قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
* قد لا يتم تشغيل النسخ المتطابق الذكي في نفس الوقت.

تلفزيون يعرض قطعة فنية باستخدام وضع المعرض المستند إلى منصة webOS.

مزيد من الابتكارات منصة webOS 5.0 من إل جي

استكشف أحدث ميزات تلفزيونات إل جي الذكية واكتشف أجهزة التلفزيون التي توفر تقنية مبتكرة ووضوحًا رائعًا وألوانًا واقعية. تمكّنك أوضاع الشاشة والمعرض المضافة حديثًا من استخدام التلفزيون كساعة مخصصة وقطعة فنية تنسجم مع مساحتك وحياتك.

جهاز تلفزيون يعرض رسائل ترحيب مع الصور.

الشاشة/الفيديو الترحيبي

تتيح تلفزيونان لايت التجارية من إل جي تنوعًا أكبر في رسائل الترحيب بغرف الفنادق مما يجعل العملاء يشعرون بمزيد من الترحيب والعناية من خلال القدرة على عرض العديد من الصور.

شخص ما يتحكم في إعدادات التلفزيون باستخدام &quot;وضع الفندق&quot;.

وضع الفندق (وضع العرض العام)

يمكنك التحكم في إعدادات التلفزيون بمناطق العمل بداية من تحديد القناة وحتى مستوى الصوت . يمكنك استعادة الإعدادات الافتراضية على أجهزة التلفزيون إذا تطلب الأمر ذلك من خلال وضع العرض العام.

يساعد USB مع نسخة من إعداد تلفزيون آخر في إعداد تلفزيون جديد.

استنساخ USB

يسهل استنساخ البيانات عبر أجهزة USB من إدارة الشاشات المتعددة ويجعلها أكثر كفاءة من أجل عمليات تشغيل مثالية. يمكنك نسخ البيانات إلى USB لإحدى الشاشات وإرسالها إلى الشاشات الأخرى عبر مكون USB الإضافي، بدلاً من إعداد كل شاشة على حدة.

الاستماع للموسيقى من خلال مكبرات صوت التلفاز عن طريق توصيلها بهاتف خلوي عن طريق البلوتوث.

مزامنة الصوت عبر البلوتوث

تتيح ميزو مزامنة الصوت عبر البلوتوث للمستخدمين الاستماع إلى ملفات الموسيقى المجودة على جهاز جوال من خلال سماعات التلفزيون عبر اتصال البلوتوث.

*الأجهزة التي تدعم ميزة مزامنة الصوت عبر البلوتوث: الأجهزة التي تدعم نظام Android (أعلى من إصدار v4.4 KitKat)/وكذلك الأجهزة التي تعمل بنظام iOS.

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