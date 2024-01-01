سلسلة LU661H

webOS 3.5، وSmart Home التجارية، ومتصفح الويب، والتطبيقات المحملة مسبقًا، وتوافق خادم SDP، وتوافق جهاز التحكم عن بُعد السحري، وSoft AP، وWi-Fi (ac)، ومشاركة الشاشة (Miracast)، والمشاركة الذكية (DLNA)، وDIAL، وتشغيل الصوت عبر Bluetooth، ومزامنة صوت LG‏/bluetooth