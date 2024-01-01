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سلسلة LU661H

المواصفات

الدعم

سلسلة LU661H

49LU661H

سلسلة LU661H

(2)
طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • بوصة

    49"

  • نوع الإضاءة الخلفية

    LED (مباشر)

  • الدقة

    1,920 × 1,080 (بدقة FHD)

  • السطوع (كانديلا/متر مربع)

    400

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178 × 178

نظام البث

  • تناظري

    • (PAL/SECAM)

  • رقمي

فيديو

  • محرك XD

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    • 6 أوضاع (16:9، وأصلي، وعرض كامل، و4:3، وتكبير عمودي، وتكبير من جميع الاتجاهات)

الصوت

  • خرج الصوت

    10 واط + 10 واط

  • نظام السماعة

    2.0 قناة

  • وضع الصوت

    • 6 أوضاع (قياسي، وسينما، وصوت واضح 3، ورياضة، وموسيقى، وألعاب)

  • صوت واضح

    صوت واضح

حل الضيافة

  • نوع الحل

    Pro:Centric (Direct، وSmart، وV)

  • بث البيانات (IP وRF)

  • RF (2/1 مولف)

    • (مولف 1)

  • HCAP (EM/FLASH/HTML)※ خدمة Carousel (TLL/XML)

    GEM / Flash / HTML5

  • تطبيق Pro:Centric (الإصدار)

    PCA 3.8

  • DRM (إدارة الحقوق الرقمية)

    Pro:Idiom

الميزة

  • ذكي

    webOS 3.5، وSmart Home التجارية، ومتصفح الويب، والتطبيقات المحملة مسبقًا، وتوافق خادم SDP، وتوافق جهاز التحكم عن بُعد السحري، وSoft AP، وWi-Fi (ac)، ومشاركة الشاشة (Miracast)، والمشاركة الذكية (DLNA)، وDIAL، وتشغيل الصوت عبر Bluetooth، ومزامنة صوت LG‏/bluetooth

  • الضيافة

    وضع الفندق/PDM/قائمة المثبت، ووضع القفل (محدود)، وشاشة الترحيب، وإدخال الصور، وخريطة قناة واحدة، ومخرج السماعة الخارجية، والعرض الفوري، وشعار V-Lan، وواجهة RJP، وتوافق RJP، وإيقاف الصوت/مؤقت النوم، والتوفير الذكي للطاقة، ومراعاة العين أثناء الحركة، وتسمية توضيحية مختلطة

الوظيفة

  • الوظيفة

    EzManager، ونسخ USB، وتنبيه RF، وWOL، وSNMP، وعمليات تشخيص، وSI متوافقة (برنامج TV Link التفاعلي)، وHTNG-CEC (1.4)، وHDMI-CEC (1.4)، ومخرج IR، ورمز IR متعدد

مقبس الربط

  • الضبط الجانبي

    HDMI In 2.0، وUSB 2.0 (2)، وفتحة CI

  • الضبط الخلفي

    RF In (2)، وAV In (نوع مقبس الهاتف)، ومكون في (Y، وPb، وفيديو Pr)، ومدخل HDMI/HDCP، وRS-232C (التحكم والخدمة)، ومخرج سماعة رأس، وRJ45 (إيثرنت)، مخرج سماعة خارجية (2)

الأبعاد(وحدة القياس: ملم)

  • Vesa

    300 x 300

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بالحامل)

    1,110 x 705 x 303 / 14.5 kg

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)

    1,110 x 650 x 81.1 / 11.3 kg

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (العبوة)

    1,296 x 770 x 171 / 17.2 kg

الطاقة(وحدة القياس: واط)

  • الفولطية، هرتز

    100 ~ 240 فولت، 50/60 هرتز

  • الحد الأقصى

    114.2

  • الحد النموذجي

    89.5

  • توفير الطاقة (الحد الأدنى/الحد المتوسط/الحد الأقصى)

    71.6 / 49.2 / 26.9

  • وضع الاستعداد

    0.5↓

عام

  • المنطقة

    الشرق الأوسط وأفريقيا

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