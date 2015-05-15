About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

البحث عن بائع

تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت

75UR762H0GC

تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت

(4)
75UR762H0GC

تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت

تلفزيون معلق على جدار الفندق يتميز بشاشة مشرقة ومفعمة بالحيوية.

* 65 بوصة
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.

برو: سنتريك كلاود

تعمل تقنية برو: سنتريك دايركت على تحسين قابلية استخدام حل CMS للمؤسسات وتهيئة النظام السحابي، مما يعزز خدمة حلول طرف 3rd. كما يوفر قوالب تصميم متنوعة، وتحسين منصة جمع البيانات والتحليلات مع لوحة معلومات لافتة للنظر.

تعمل المرأة من خلال برو: سنتريك دايركت.

سهولة الوصول إلى تطبيق Netflix باستخدام برو: سنتريك دايركت

تقنية برو: سنتريك دايركت، الحل الإداري السهل والبسيط لمحتوى الفنادق ، يخلق تجربة لا تُنسى لعملائك. على وجه الخصوص ، يمكن تنشيط تطبيق Netflix بواسطة أي شخص لديه تقنية برو: سنتريك دايركت. مطلوب عضوية Netflix.

يتم عرض محتوى الفندق بما في ذلك تطبيق Netflix على شاشة التلفزيون داخل غرفة الفندق.

* webOS 5.0 فقط
* مطلوب PMS
* متوفر مع برو: سنتريك دايركت

تقنية برو: سنتريك دايركت

يوفر حل إدارة محتوى الفندق برو: سنتريك دايركت أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يسهل من أداء الخدمة وإدارة القائمة عن بُعد عبر شبكة IP من خلال نقرة واحدة. يتيح حل بروسنتريك دايركت للمستخدمين تعديل واجهاتهم بسهولة خلال توفير واجهة مخصصة وإدارة لكل أجهزة التلفزيون داخل الغرف بكفاءة. يوفر إصدار PCD الأخير إمكانيات التحكم داخل الغرفة استناداً إلى إنترنت الأشياء بالإضافة إلى وظيفة التحكم الصوتي من خلال معالجة اللغة الطبيعية (NLP) من إل جي. ستكون الوظائف ذات الصلة بإنترنت الأشياء والصوت نقطة انطلاقك للتحضير لغرف الفنادق من الجيل التالي من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل برو: سنتريك دايركت عبر الخادم.

* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.

إطار نحيف يجعل من التلفزيون هدفاً متطوراً

تم تصميم سلسلة UR762H ذات الإطار النحيف لتندمج مع أي تصميم داخلي وتوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي انقطاع.

يعرض التلفزيون ذو الإطار النحيف الشاشة بصور واقعية لتعزيز تجربة المشاهد.

يتسم التلفزيون بوجود SoftAP، وهي إحدى ميزات الواي فاي "الافتراضية" لأجهزة التلفزيون الأخرى.

ميزة SoftAP

تعد نقطة الوصول التي تدعم البرمجيات (SoftAP) إحدى ميزات واي فاي "الافتراضية" التي تستخدم التلفزيون كنقطة اتصال لاسلكية، مما يتيح للضيوف توصيل أجهزتهم بـ SoftAP. كما يدعم التلفزيون وضع الجسر، مما يسمح للمسؤولين بإدارة بيانات SoftAP داخل الغرفة مثل مستوى الإشارة وكلمات مرور SoftAP وما إلى ذلك.

* يجب ضبط SoftAP في قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
* قد لا يتم تشغيل النسخ المتطابق الذكي في نفس الوقت.

الاستماع للموسيقى من خلال مكبرات صوت التلفاز عن طريق توصيلها بهاتف خلوي عن طريق البلوتوث.

مزيد من الابتكارات منصة webOS 5.0 من إل جي

استكشف أحدث ميزات تلفزيونات إل جي الذكية واكتشف أجهزة التلفزيون التي توفر تقنية مبتكرة ووضوحًا رائعًا وألوانًا واقعية. تمكّنك أوضاع الشاشة والمعرض المضافة حديثًا من استخدام التلفزيون كساعة مخصصة وقطعة فنية تنسجم مع مساحتك وحياتك.

يتسم التلفزيون بوجود SoftAP، وهي إحدى ميزات الواي فاي "الافتراضية" لأجهزة التلفزيون الأخرى.

الشاشة/الفيديو الترحيبي

تتيح تلفزيونان لايت التجارية من إل جي تنوعًا أكبر في رسائل الترحيب بغرف الفنادق مما يجعل العملاء يشعرون بمزيد من الترحيب والعناية من خلال القدرة على عرض العديد من الصور.

الاستماع للموسيقى من خلال مكبرات صوت التلفاز عن طريق توصيلها بهاتف خلوي عن طريق البلوتوث.

وضع الفندق (وضع العرض العام)

يمكنك التحكم في إعدادات التلفزيون بمناطق العمل بداية من تحديد القناة وحتى مستوى الصوت . يمكنك استعادة الإعدادات الافتراضية على أجهزة التلفزيون إذا تطلب الأمر ذلك من خلال وضع العرض العام.

يتسم التلفزيون بوجود SoftAP، وهي إحدى ميزات الواي فاي "الافتراضية" لأجهزة التلفزيون الأخرى.

استنساخ USB

يسهل استنساخ البيانات عبر أجهزة USB من إدارة الشاشات المتعددة ويجعلها أكثر كفاءة من أجل عمليات تشغيل مثالية. يمكنك نسخ البيانات إلى USB لإحدى الشاشات وإرسالها إلى الشاشات الأخرى عبر مكون USB الإضافي، بدلاً من إعداد كل شاشة على حدة.

الاستماع للموسيقى من خلال مكبرات صوت التلفاز عن طريق توصيلها بهاتف خلوي عن طريق البلوتوث.

مزامنة الصوت عبر البلوتوث

تتيح ميزو مزامنة الصوت عبر البلوتوث للمستخدمين الاستماع إلى ملفات الموسيقى المجودة على جهاز جوال من خلال سماعات التلفزيون عبر اتصال البلوتوث.

*الأجهزة التي تدعم ميزة مزامنة الصوت عبر البلوتوث: الأجهزة التي تدعم نظام Android (أعلى من إصدار v4.4 KitKat)/وكذلك الأجهزة التي تعمل بنظام iOS.

طباعة

جميع المواصفات

المعلومات

  • الفئة

    Pro:Centric Smart

التصميم

  • اسم الأداة

    UM73

  • نوع الحامل

    ثنائي القوائم

  • لون الواجهة

    Ceramic Black

الفيديو

  • HDR_HDR 10 Pro

    نعم

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    نعم

الصوت (الصوت)

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • مكبّر الصوت (مخرج الصوت)

    20 واط

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم (جاهز، مطلوب MMR)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

شاشة العرض

  • الحجم (بوصة)

    55

  • الدقة

    دقة 4K ‏(3840 × 2160)

  • السطوع (العادي)

    400 nit

نظام البث

  • رقمي

    DVB-T2/C/S2

  • تناظري (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)

    نعم

حل الضيافة

  • Pro:Centric Smart

    نعم

  • webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)

    نعم

  • Pro:Centric Direct

    نعم

  • Pro:Centric V

    نعم

  • Pro:Centric Server

    نعم

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    نعم

  • Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)

    نعم

  • Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)

    نعم

الوظائف الذكية

  • إصدار webOS

    webOS 5.0

  • متصفح الويب

    نعم

  • التوافق مع Magic Remote

    نعم (جاهز)

  • Mood Display

    نعم

  • Gallery Mode

    نعم

  • واي فاي

    نعم

  • Bluetooth

    نعم

  • Soft AP

    نعم

  • Screen Share

    نعم

  • DIAL

    نعم

  • تشغيل الصوت عبر Bluetooth

    نعم

  • التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)

    نعم

  • IoT

    نعم

مزايا الضيافة

  • EzManager

    نعم

  • USB Cloning

    نعم

  • الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي

    نعم

  • WOL

    نعم

  • SNMP

    نعم

  • التقنيات التشخيصية

    نعم (IP عن بُعد)

  • HTNG-CEC (إصدار)

    نعم (1.4)

  • Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)

    نعم (1.4)

  • مخرج IR

    نعم (RS-232C‏، HDMI)

  • رمز IR المتعددة

    نعم

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    نعم

  • Welcome Video

    نعم

  • Welcome Screen (Splash Image)

    نعم

  • Insert Image

    نعم

  • One Channel Map

    نعم

  • External Speaker Out / Line Out

    نعم (مخرج مكبّر الصوت الخارجي)

  • Instant ON

    نعم

  • V-Lan Tag

    نعم

  • Port Block

    نعم

  • Lock mode

    نعم (محدود)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    نعم

  • خرج الطاقة الخارجية

    نعم

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

الوظيفة الرأسية (المستشفيات)

  • وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية

    نعم

الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • ساعة التوقيت الفعلي (RTC)

    نعم

  • مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

    نعم

  • BEACON

    نعم

  • Video Tag

    نعم (2 فيديو)

الميكانيكية

  • متوافق مع معايير VESA

    300 × 300 ملم

  • قفل Kensington

    نعم

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1244 × 786 × 231 ملم

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    1360 × 835 × 175 ملم

  • الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1244 × 726 × 87.1 ملم

  • الوزن عند الشحن

    19.5 kg

  • عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    17.0/17.0/17.0/23.8 ملم

  • عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    15.5/15.5/15.5/22.3 ملم

  • الوزن مع الحامل

    14.5 kg

  • الوزن من دون الحامل

    14.3 kg

مواصفات الطاقة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    تيار متردد 100~240 فولت 60/50 هرتز

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    162 واط

  • استهلاك الطاقة (العادي)

    133 واط

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    دون 0.5 واط

قياسي

  • الأمان

    CB

  • EMC

    CE

  • غير ذلك

    N/A

الملحقات

  • نوع وحدة التحكم عن بُعد

    S-Con / MMR (اختياري)

  • سلك الطاقة

    نعم (1.55M / Angle Type)

عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)

  • فئة ErP

    N/A

  • استهلاك الطاقة عند التشغيل

    N/A

  • نسبة الإنارة (%)

    N/A

  • متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)

    N/A

عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)

  • فئة SDR

    N/A

  • وضع تشغيل SDR

    N/A

  • فئة HDR

    N/A

  • وضع تشغيل HDR

    N/A

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • USB (الإصدار)

    نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)

  • مدخل RF

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مخرج صوت رقمي (بصري)

    نعم

  • مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

    نعم

  • مخرج سماعة الرأس

    نعم

  • فتحة CI

    نعم (CI+ 1.4)

  • RJ45 (غرض الاستخدام)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)

    نعم (D-Sub ذو 9 سنون)

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 