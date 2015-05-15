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تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت
تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت
تلفزيون معلق على جدار الفندق يتميز بشاشة مشرقة ومفعمة بالحيوية.
* 65 بوصة
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.
برو: سنتريك كلاود
تعمل المرأة من خلال برو: سنتريك دايركت.
سهولة الوصول إلى تطبيق Netflix باستخدام برو: سنتريك دايركت
يتم عرض محتوى الفندق بما في ذلك تطبيق Netflix على شاشة التلفزيون داخل غرفة الفندق.
* webOS 5.0 فقط
* مطلوب PMS
* متوفر مع برو: سنتريك دايركت
تقنية برو: سنتريك دايركت
الرجل يقوم بمعالجة المحتويات وإعدادات التلفزيون داخل الفندق باستخدام حل برو: سنتريك دايركت عبر الخادم.
* قد لا تدعم إصدارات PCD بعض الميزات.
إطار نحيف يجعل من التلفزيون هدفاً متطوراً
يعرض التلفزيون ذو الإطار النحيف الشاشة بصور واقعية لتعزيز تجربة المشاهد.
* يجب ضبط SoftAP في قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
* قد لا يتم تشغيل النسخ المتطابق الذكي في نفس الوقت.
*الأجهزة التي تدعم ميزة مزامنة الصوت عبر البلوتوث: الأجهزة التي تدعم نظام Android (أعلى من إصدار v4.4 KitKat)/وكذلك الأجهزة التي تعمل بنظام iOS.
جميع المواصفات
المعلومات
-
الفئة
Pro:Centric Smart
التصميم
-
اسم الأداة
UM73
-
نوع الحامل
ثنائي القوائم
-
لون الواجهة
Ceramic Black
الفيديو
-
HDR_HDR 10 Pro
نعم
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
نعم
الصوت (الصوت)
-
صوت الذكاء الاصطناعي
نعم
-
مكبّر الصوت (مخرج الصوت)
20 واط
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم (جاهز، مطلوب MMR)
-
مزامنة صوت LG
نعم
شاشة العرض
-
الحجم (بوصة)
55
-
الدقة
دقة 4K (3840 × 2160)
-
السطوع (العادي)
400 nit
نظام البث
-
رقمي
DVB-T2/C/S2
-
تناظري (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)
نعم
حل الضيافة
-
Pro:Centric Smart
نعم
-
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
نعم
-
Pro:Centric Direct
نعم
-
Pro:Centric V
نعم
-
Pro:Centric Server
نعم
-
Quick Menu (Customizable Portal)
نعم
-
Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)
نعم
-
Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)
نعم
الوظائف الذكية
-
إصدار webOS
webOS 5.0
-
متصفح الويب
نعم
-
التوافق مع Magic Remote
نعم (جاهز)
-
Mood Display
نعم
-
Gallery Mode
نعم
-
واي فاي
نعم
-
Bluetooth
نعم
-
Soft AP
نعم
-
Screen Share
نعم
-
DIAL
نعم
-
تشغيل الصوت عبر Bluetooth
نعم
-
التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)
نعم
-
IoT
نعم
مزايا الضيافة
-
EzManager
نعم
-
USB Cloning
نعم
-
الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي
نعم
-
WOL
نعم
-
SNMP
نعم
-
التقنيات التشخيصية
نعم (IP عن بُعد)
-
HTNG-CEC (إصدار)
نعم (1.4)
-
Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)
نعم (1.4)
-
مخرج IR
نعم (RS-232C، HDMI)
-
رمز IR المتعددة
نعم
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
نعم
-
Welcome Video
نعم
-
Welcome Screen (Splash Image)
نعم
-
Insert Image
نعم
-
One Channel Map
نعم
-
External Speaker Out / Line Out
نعم (مخرج مكبّر الصوت الخارجي)
-
Instant ON
نعم
-
V-Lan Tag
نعم
-
Port Block
نعم
-
Lock mode
نعم (محدود)
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
نعم
-
خرج الطاقة الخارجية
نعم
-
وضع توفير الطاقة
نعم
الوظيفة الرأسية (المستشفيات)
-
وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية
نعم
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
ساعة التوقيت الفعلي (RTC)
نعم
-
مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
نعم
-
BEACON
نعم
-
Video Tag
نعم (2 فيديو)
الميكانيكية
-
متوافق مع معايير VESA
300 × 300 ملم
-
قفل Kensington
نعم
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1244 × 786 × 231 ملم
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
1360 × 835 × 175 ملم
-
الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1244 × 726 × 87.1 ملم
-
الوزن عند الشحن
19.5 kg
-
عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
17.0/17.0/17.0/23.8 ملم
-
عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
15.5/15.5/15.5/22.3 ملم
-
الوزن مع الحامل
14.5 kg
-
الوزن من دون الحامل
14.3 kg
مواصفات الطاقة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
تيار متردد 100~240 فولت 60/50 هرتز
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
162 واط
-
استهلاك الطاقة (العادي)
133 واط
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
دون 0.5 واط
قياسي
-
الأمان
CB
-
EMC
CE
-
غير ذلك
N/A
الملحقات
-
نوع وحدة التحكم عن بُعد
S-Con / MMR (اختياري)
-
سلك الطاقة
نعم (1.55M / Angle Type)
عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)
-
فئة ErP
N/A
-
استهلاك الطاقة عند التشغيل
N/A
-
نسبة الإنارة (%)
N/A
-
متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)
N/A
عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)
-
فئة SDR
N/A
-
وضع تشغيل SDR
N/A
-
فئة HDR
N/A
-
وضع تشغيل HDR
N/A
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (3 لكل وحدة)
-
USB (الإصدار)
نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)
-
مدخل RF
نعم (2 لكل وحدة)
-
مخرج صوت رقمي (بصري)
نعم
-
مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
نعم
-
مخرج سماعة الرأس
نعم
-
فتحة CI
نعم (CI+ 1.4)
-
RJ45 (غرض الاستخدام)
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)
نعم (D-Sub ذو 9 سنون)
-
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