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سلسلة LT340H

المواصفات

الدعم

سلسلة LT340H

43LT340H0GB

سلسلة LT340H

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جميع المواصفات

الشاشة

  • بوصة

    بوصة 43

  • الدقة

    (FHD بدقة) 1,920x1,080

  • نوع وحدة الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • السطوع (كانديلا/متر مربع)

    400

نظام البث

  • رقمي

    نعم (DVB - T2 / C / S2)

  • فيديو

    HDR / HDR Dolby Vision

الصوت

  • خرج الصوت

    واط10 + واط10

  • نظام السماعة

    قناة 2.0

حل الضيافة

  • نوع الحل

    Pro:Centric (V)‎

  • بث البيانات (IP وRF)

    نعم (فقط RF)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Service Carousel (TLL/XML)

    GEM

  • Pro:Centric Server

    PCS400R

الميزات

  • الضيافة

    القائمة السريعة (3.0) ، EzManager، نسخ USB، تشخيصات ذاتية (USB)‏، HTNG-CEC (1.4)‏، Simplink‏(HDMI-CEC‏، 1.4)‎، مخرج IR، رمز IR متعدد، وضع الفندق / قائمة المثبت، وضع القفل (محدود)، فيديو / شاشة ترحيبية، إدخال صورة، خريطة قناة واحدة، مخرج سماعة خارجية، توافق مع RJP، تشغيل USBتلقائي، إيقاف تشغيل تلقائي / موقت السكون، ادخار الطاقة الذكي، العناية بحركة العين، منظم الوقت، نظام مكافحة السرقة (قفل Kensington: (غطاء خلفي بحجم 32 بوصة))، غطاء حماية Chromecast Dongle من السرقة (اختياري)

مقبس الربط

  • الضبط الجانبي

    HDMI In (1.4), USB (2.0), CI Slot ,سماعة خارجية

  • الضبط الخلفي

    مدخل HDMI ‏(1.4)،‏ USB، مدخل RF ‏(2)، مدخل AV، مدخل Component (نوع RCA5)، مخرج صوت رقمي (بصري)، مدخل RGB - كمبيوتر شخصي، مدخل صوت الكمبيوتر الشخصي (مشاركة مع صوت المكوّن)، RS-232C (التحكم والخدمة)، RJ45 (خدمة)، مخرج سماعة خارجية: مخرج سماعة 1، 4 واط (استيريو، يمين: 2.0 واط، اليسار: 2.0 واط، 8 أوم)

البُعد(الوحدة: ملم/كجم)

  • Vesa

    200x200

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بالحامل)

    977 x‏ 615 x‏ 187 / 8.1

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)

    977 x‏ 575 x‏ 71.7 (80.8) / 8.0

  • العرض x الارتفاع x العمق / الوزن (الشحن)

    1,060 x‏ 660 x‏ 152 / 10.5

الطاقة(وحدة القياس: واط)

  • الفولطية، هرتز

    50/60 ،240 ~ 100

  • الحد النموذجي

    64

  • وضع الاستعداد

    0.5↓

عام

  • المنطقة

    الشرق الأوسط وأفريقيا

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