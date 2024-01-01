سلسلة LT340H

القائمة السريعة (3.0) ، EzManager، نسخ USB، تشخيصات ذاتية (USB)‏، HTNG-CEC (1.4)‏، Simplink‏(HDMI-CEC‏، 1.4)‎، مخرج IR، رمز IR متعدد، وضع الفندق / قائمة المثبت، وضع القفل (محدود)، فيديو / شاشة ترحيبية، إدخال صورة، خريطة قناة واحدة، مخرج سماعة خارجية، توافق مع RJP، تشغيل USBتلقائي، إيقاف تشغيل تلقائي / موقت السكون، ادخار الطاقة الذكي، العناية بحركة العين، منظم الوقت، نظام مكافحة السرقة (قفل Kensington: (غطاء خلفي بحجم 32 بوصة))، غطاء حماية Chromecast Dongle من السرقة (اختياري)