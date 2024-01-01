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سلسلة LT340H
جميع المواصفات
الشاشة
-
بوصة
بوصة 43
-
الدقة
(FHD بدقة) 1,920x1,080
-
نوع وحدة الإضاءة الخلفية
مباشر
-
السطوع (كانديلا/متر مربع)
400
نظام البث
-
رقمي
نعم (DVB - T2 / C / S2)
-
فيديو
HDR / HDR Dolby Vision
الصوت
-
خرج الصوت
واط10 + واط10
-
نظام السماعة
قناة 2.0
حل الضيافة
-
نوع الحل
Pro:Centric (V)
-
بث البيانات (IP وRF)
نعم (فقط RF)
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Service Carousel (TLL/XML)
GEM
-
Pro:Centric Server
PCS400R
الميزات
-
الضيافة
القائمة السريعة (3.0) ، EzManager، نسخ USB، تشخيصات ذاتية (USB)، HTNG-CEC (1.4)، Simplink(HDMI-CEC، 1.4)، مخرج IR، رمز IR متعدد، وضع الفندق / قائمة المثبت، وضع القفل (محدود)، فيديو / شاشة ترحيبية، إدخال صورة، خريطة قناة واحدة، مخرج سماعة خارجية، توافق مع RJP، تشغيل USBتلقائي، إيقاف تشغيل تلقائي / موقت السكون، ادخار الطاقة الذكي، العناية بحركة العين، منظم الوقت، نظام مكافحة السرقة (قفل Kensington: (غطاء خلفي بحجم 32 بوصة))، غطاء حماية Chromecast Dongle من السرقة (اختياري)
مقبس الربط
-
الضبط الجانبي
HDMI In (1.4), USB (2.0), CI Slot ,سماعة خارجية
-
الضبط الخلفي
مدخل HDMI (1.4)، USB، مدخل RF (2)، مدخل AV، مدخل Component (نوع RCA5)، مخرج صوت رقمي (بصري)، مدخل RGB - كمبيوتر شخصي، مدخل صوت الكمبيوتر الشخصي (مشاركة مع صوت المكوّن)، RS-232C (التحكم والخدمة)، RJ45 (خدمة)، مخرج سماعة خارجية: مخرج سماعة 1، 4 واط (استيريو، يمين: 2.0 واط، اليسار: 2.0 واط، 8 أوم)
البُعد(الوحدة: ملم/كجم)
-
Vesa
200x200
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بالحامل)
977 x 615 x 187 / 8.1
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)
977 x 575 x 71.7 (80.8) / 8.0
-
العرض x الارتفاع x العمق / الوزن (الشحن)
1,060 x 660 x 152 / 10.5
الطاقة(وحدة القياس: واط)
-
الفولطية، هرتز
50/60 ،240 ~ 100
-
الحد النموذجي
64
-
وضع الاستعداد
0.5↓
عام
-
المنطقة
الشرق الأوسط وأفريقيا
-
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