UT662M Series

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
أجهزة تلفاز للمستشفيات حاصلة على تصنيف UL مع إمكانية توصيل محتوى UHD
تلفاز مثبت على جدار غرفة المستشفى وممرضة تشير إليه وهي تشرح للمريض.
* قد يختلف شكل المنتج الفعلي عن الصورة أعلاه.
وظائف مخصصة للمستشفيات
مريض يرقد على السرير يتحكم في التلفاز من خلال مكبر صوت وسائدي متصل بـ UT662M.
عدم مكبرات الصوت الوسائدية
تلفاز المستشفيات مجهز بواجهة توصيل متوافقة مع مكبرات الصوت الوسائدية* التي تتحكم في الصوت والفيديو بالتلفاز مباشرةً من سرير المريض.
* لا توفر LG مكبر الصوت الوسائدي. (يُباع بشكل منفصل)
دعم أنظم الاتصال بالتمريض
من خلال نظام الاتصال بالتمريض الذي يوفره مكبر الصوت الوسائدي المتصل بتلفاز المستشفيات من LG، يمكن الاتصال بفريق العمل بالمستشفى على الفور في حالة الطوارئ.
حاصل على تصنيف الملاءمة للمستشفيات UL
حل إدارة
المستشفيات Pro:Centric
رجل يدير بعض المحتويات والإعدادات الخاصة بالتلفاز في المستشفى مستخدمًا حل Pro:Centric Direct من خلال الخادم.
نقطة الوصول البرمجية (Soft AP)
مع ميزة Wi-Fi الافتراضية، يمكن توصيل الأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول بالتلفاز بمنتهى السهولة.
*ينبغي ضبط نقطة الوصول البرمجية (Soft AP) في قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفاز.
** يمكن تشغيل عكس الصورة الذكي في الوقت ذاته.
* يلزم توفر وحدة التحكم عن بُعد Magic Motion. (يُباع بشكل منفصل)
* وحدة تحكم عن بُعد تدعم العديد من الإشارات تحت الحمراء يتم شراؤها بشكل منفصل
جميع المواصفات
المعلومات
-
الفئة
Pro:Centric Smart
التصميم
-
اسم الأداة
UM73
-
نوع الحامل
بدون حامل (للملحقات: 1 عمود) * 32~55 بوصة: دوّار / أخرى: مثبت
-
لون الواجهة
Ceramic BK
الفيديو
-
HDR_HDR 10 Pro
نعم
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
نعم
الصوت (الصوت)
-
صوت الذكاء الاصطناعي
نعم
-
مكبّر الصوت (مخرج الصوت)
20W
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم (جاهز، مطلوب MMR)
شاشة العرض
-
الحجم (بوصة)
55
-
الدقة
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
السطوع (العادي)
400 nit
نظام البث
-
رقمي
DVB-T2/C/S2
-
تناظري (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)
نعم
حل الضيافة
-
Pro:Centric Smart
نعم
-
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
نعم
-
Pro:Centric Direct
نعم
-
Pro:Centric V
نعم
-
Pro:Centric Server
نعم
-
Quick Menu (Customizable Portal)
نعم
-
Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)
نعم
-
Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)
نعم
الوظائف الذكية
-
إصدار webOS
Webos 4.5
-
متصفح الويب
نعم
-
التوافق مع Magic Remote
نعم (جاهز)
-
واي فاي
نعم
-
Bluetooth
نعم
-
Soft AP
نعم
-
Screen Share
نعم
-
تشغيل الصوت عبر Bluetooth
نعم
-
HDMI-ARC
نعم (HDMI2)
-
التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)
نعم
-
IoT
نعم
مزايا الضيافة
-
EzManager
نعم
-
USB Cloning
نعم
-
الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي
نعم
-
WOL
نعم
-
SNMP
نعم
-
التقنيات التشخيصية
نعم (IP عن بُعد)
-
HTNG-CEC (إصدار)
نعم (1.4)
-
Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)
نعم (1.4)
-
مخرج IR
نعم (RS-232C، HDMI)
-
رمز IR المتعددة
نعم
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
نعم
-
Welcome Video
نعم
-
Welcome Screen (Splash Image)
نعم
-
Insert Image
نعم
-
One Channel Map
نعم
-
Instant ON
نعم
-
Lock mode
نعم (محدود)
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
نعم
-
وضع توفير الطاقة
نعم
الوظيفة الرأسية (المستشفيات)
-
مكبر صوت وسائدي
نعم
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
ساعة التوقيت الفعلي (RTC)
نعم
-
مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
نعم
-
BEACON
نعم
الميكانيكية
-
متوافق مع معايير VESA
300x300 mm
-
قفل Kensington
نعم
-
فتحة برغي أمنية/للتركيب في الدولاب
نعم (لا بد من وجود حامل)
-
لوحة التثبيت السفلي (لسهولة التركيب)
نعم (لا بد من وجود حامل)
الأبعاد/الوزن
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
1360x810x175 mm
-
الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1244x726x87.1 mm
-
عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
17.0/17.0/17.0/23.8 mm
-
الوزن عند الشحن
19.3 kg
-
عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
15.5/15.5/15.5/22.3 mm
-
الوزن من دون الحامل
14.3 kg
مواصفات الطاقة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
AC 100~240V 50/60Hz
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
170W
-
استهلاك الطاقة (العادي)
150W
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
قياسي
-
الأمان
CB, UL Hospital
-
EMC
CE
الملحقات
-
نوع وحدة التحكم عن بُعد
S-Con / MMR (اختياري)
-
سلك الطاقة
YES (1.55M / Angle Type)
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
USB (الإصدار)
نعم (2 لكل وحدة/ 2.0)
-
مدخل RF
نعم (2 لكل وحدة)
-
مخرج صوت رقمي (بصري)
نعم
-
RJ45 (غرض الاستخدام)
1 (Ethernet)
-
RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)
نعم (قابس الهاتف)
-
LG SVC فقط (من نوع قابس الهاتف)
نعم
-
واجهة مكبر الصوت الوسائدي (6 سنون)
نعم
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.