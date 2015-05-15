UT662M Series

تضفي إمكانية استنساخ البيانات عبر USB مزيدًا من الكفاءة على عمليات إدارة الشاشات المتعددة لضمان التشغيل المثالي. بدلاً من إعداد كل شاشة واحدة تلو الأخرى، يمكن نسخ البيانات إلى USB لشاشة واحدة وإرسالها إلى الشاشات الأخرى من خلال مكوّن USB الإضافي.

