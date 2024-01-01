شاشة عرض خارجية عالية السطوع حاصلة على تصنيف IP

يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا حسب الإضاءة المحيطة. يتم زيادة السطوع في الضوء لتحسين الرؤية، في حين يتم تقليله في الظلام لإدارة الطاقة بكفاءة. كما أن شاشة العرض XE3P تستخدم لوحة M+‎ التي يمكن أن توفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة ووفورات في التكاليف عن طريق تقليل استهلاك الطاقة.



* قد يختلف تأثير توفير التكاليف حسب الاستهلاك الفعلي للطاقة وطرق الفوترة والسياسات الخاصة بالدولة والموقع المعني.

** خفّضت M+ IPS استهلاك الطاقة بنسبة 35% تقريبًا من الوحدات الحرارية البريطانية (IEC62087،‏ 10 دقائق) مقارنةً بـ RGB IPS، وتم اختبارها تحت السطوع نفسه (@fulllwhite، 400 شمعة في المتر المربع). (باللون الأبيض الكامل، 400 شمعة).