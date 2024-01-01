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شاشة عرض خارجية عالية السطوع حاصلة على تصنيف IP
حلول UL Solutions
شاشة عرض بخصائص مقاومة لتلون الشاشة تم التحقق منها
شاشة عرض خارجية
سهلة الصيانة وذات أداء يدوم
هناك أربع شاشات XE3P مثبتة في منطقة طلب السيارات في مطعم البرجر، وتعرض قوائم البرجر والصور بوضوح حتى في ضوء الشمس الساطع.
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
شاشة عرض خارجية حاصلة على تصنيف IP
تقدم LG حلولاً فنية متقدمة مجهزة بالعديد من المستشعرات، مما يوفر عمليات تشغيل موثوقة وفعالة. في الأماكن المتعددة تحت ضوء الشمس، تبرز شاشة العرض XE3P محتواك، مما يقلل من المخاوف بشأن الأعباء التشغيلية المفرطة.
شاشة عرض XE3P مثبتة في المنطقة الخارجية بجوار مبنى المدرسة، للاحتفال البارز بحفل التخرج. شاشتا عرض XE3P مثبتتان أمام كشك التذاكر في مدينة ملاهي، لعرض معلومات شراء التذاكر بوضوح، حتى في ضوء الشمس القوي. شاشة عرض XE3P مثبتة في مضمار السباق تعرض بوضوح السباق والمعلومات ذات الصلة.
رؤية عالية تحت
أشعة الشمس القوية
بفضل السطوع العالي الرائع الذي يصل إلى 3,500 شمعة (نموذجي)، تقدم شاشة العرض XE3P الخارجية المحتوى بوضوح وتجذب انتباه المارة. من خلال تقنية IPS، يمكن للمشاهدين التفاعل مع المحتوى بزوايا عرض واسعة.
شاشة عرض XE3P مثبتة في الشارع، وامرأة تنظر إلى إعلان عالي الجودة على الشاشة.
تقنية مضادة لتلون الشاشة من LG
من خلال التركيز على مكامن المشكلات الرئيسية، طورنا تقنية "مضادة لتلون الشاشة" جديدة مصممة للقضاء على اصفرار الشاشة والدوائر السوداء. بفضل الحل الحراري المُحسّن، يمكن لشاشة العرض XE3P تقديم جودة عرض ثابتة تدوم طويلاً.
الشاشة على اليسار بها اصفرار، مما يقلل من جودتها، ولكن مع شاشة العرض XE3P، الحاصلة على اعتماد UL لميزات مقاومة تلون الشاشة، تكون الشاشة، كما يتضح على اليمين، واضحة، مما يحافظ على جودة العرض.
أول شاشة عرض في العالم حاصلة على اعتماد UL للخصائص المقاومة لتلون الشاشة
لقد حصلنا، خصوصًا في ما يتعلق بمقاومة اصفرار الشاشة، على أول اعتماد من UL للخصائص المقاومة لتلون الشاشة. يمكن لشاشة العرض XE3P الحاصلة على اعتماد UL تقليل المخاوف بشأن اصفرار الشاشة، وهي المشكلة الأكثر شيوعًا ولكنها صعبة بالنسبة لمنتجات الشاشات الرقمية الخارجية.
العديد من شاشات العرض الخارجية مثبتة في مطعم برجر، حيث تعرض القائمة وصور الطعام بشكل ساطع وواضح.
* للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة https://verify.ul.com/verifications/1382.
** أول اعتماد في العالم من UL في مجال التصنيع.
موثوقية التصنيف IP56
شاشة العرض XE3P محكمة الغلق بتصميم IP56 لضمان التشغيل الموثوق. وقد تم تصميمها لحمايتها من الماء وكذلك الغبار، وهو ميزة أساسية في الاستخدامات الخارجية.
الزجاج الواقي بتصنيف IK10
تتميز شاشة العرض XE3P بالزجاج الواقي بتصنيف IK10، وهو مقوى ورقائقي لتحمل الظروف الخارجية القاسية، مما يقلل من الأضرار الناجمة عن الصدمات الخارجية. يمكن أن يقلل ذلك من عمليات الاستبدال غير الضرورية لوحدة LCD وقد يؤدي إلى الصيانة ميسورة التكلفة.
تشغيل في درجات حرارة متنوعة
يمكن استخدام شاشة العرض XE3P تحت نطاق واسع من درجات حرارة التشغيل من -30 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية.
* تم إجراؤه بواسطة اختبار داخلي من LG، درجة حرارة التشغيل: -30 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (بدون ضوء الشمس المباشر؛ مع ضوء الشمس المباشر في نظام التبريد)، -30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (مع ضوء الشمس المباشر)
طلاء مطابق
طلاء مطابق* يحمي لوحة الدارات الكهربية ولوحة الطاقة من الغبار ومسحوق الحديد والرطوبة وما إلى ذلك
* أغشية رقيقة واقية/ أغشية تنفس ترشح بخار الماء والمخلفات الصلب
الإدارة الفعالة للطاقة
يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا حسب الإضاءة المحيطة. يتم زيادة السطوع في الضوء لتحسين الرؤية، في حين يتم تقليله في الظلام لإدارة الطاقة بكفاءة. كما أن شاشة العرض XE3P تستخدم لوحة M+ التي يمكن أن توفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة ووفورات في التكاليف عن طريق تقليل استهلاك الطاقة.
* قد يختلف تأثير توفير التكاليف حسب الاستهلاك الفعلي للطاقة وطرق الفوترة والسياسات الخاصة بالدولة والموقع المعني.
** خفّضت M+ IPS استهلاك الطاقة بنسبة 35% تقريبًا من الوحدات الحرارية البريطانية (IEC62087، 10 دقائق) مقارنةً بـ RGB IPS، وتم اختبارها تحت السطوع نفسه (@fulllwhite، 400 شمعة في المتر المربع). (باللون الأبيض الكامل، 400 شمعة).
إدارة سهلة للطاقة
توفر شاشة العرض XE3P إعدادات السطوع المضبوطة مسبقًا والمناسبة للمواقع وبيئات الاستخدام المختلفة، مما يتيح إدارة استهلاك الطاقة بسهولة وفعالية وفقًا لسيناريوهات مختلفة.
* الوضع اليدوي: الحد الأقصى 95%، الحد الأدنى 5%
وضع التمييز: الحد الأقصى 100%، الحد الأدنى 20%
الوضع الأساسي: الحد الأقصى 70%، الحد الأدنى 10%
الوضع القريب: الحد الأقصى 50%، الحد الأدنى 10%
اتصال Wi-Fi وBluetooth مضمن
تتيح تقنيات Wi-Fi وBluetooth المدمجة نقل المحتوى وتوزيعه لاسلكيًا بسهولة، وتساعد على منع الاستيلاء على البيانات، وضمان تشغيل الجهاز بشكل مريح وفعال. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد شاشة العرض. XE3P بمصباح دليلي يوفر معلومات في الوقت الفعلي، باستخدام بيانات الموقع لعرض المحتوى.
يتم توصيل الشاشات المثبتة داخل المقهى وخارجه عبر Wi-Fi وBluetooth، مما يسهل إدارة المحتوى بسلاسة.
تنبيه التخريب
إذا اكتشف المستشعر أن شاشة العرض XE3P تتعرض لصدمة تتجاوز حدًا معينًا أو انحرافًا عن زاوية تركيبها الأصلية، فإنه يرسل تنبيهًا إلى المسؤول، مما يتيح الاستجابة السريعة لمشكلات مثل التخريب.
إذا اكتشفت شاشة العرض تأثيرًا خارجيًا يتجاوز حدًا معينًا، فسيتم إرسال تنبيه تلقائيًا إلى المسؤول.
تركيب سهل
لسهولة التركيب، تم تزويد شاشة العرض XE3P بأداة ضبط استواء ذاتية لفحص المستويات الأفقية والرأسية في أثناء التركيب، مما يقلل من عبء أعمال التركيب.
* قد تختلف إتاحة ميزة أداة ضبط الاستواء حسب الطراز.
أداء عالي بفضل webOS 6.1
LG webOS 6.1 الذي تمت ترقيته في نظام SoC* ومحرك الويب يتوفر في شاشة العرض XE3P مما يمنح تنفيذًا سلسًا للعديد من المهام. تعزز شاشة العرض XE3P راحة المستخدم من خلال واجهة المستخدم الرسومية سهلة الاستخدام**، كما أنها تسهل تطوير التطبيقات بسهولة من خلال التوافق مع لغات البرمجة مثل HTML وJavaScript وCSS.
* SoC: واجهة المستخدم الرسومية (GUI)
الخاصة بالنظام المُحمَّل على رقاقة **: واجهة المستخدم الرسومية
المراقبة عبر الويب
يتميز برنامج LG Control Manager*، وهو برنامج المراقبة المدمج على الويب، بسهولة الاستخدام ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول الكامل من أي مكان وفي أي وقت من هاتفه المتحرك أو الكمبيوتر الشخصي مع إمكانية الوصول إلى البيانات الحالية والسابقة. كما تمكِّن المستخدم من مراقبة الوحدة وعمل التعديلات والتحكم في الوحدة عن بعد في الوقت الفعلي.
* ممكّن بواسطة اتصال شبكة LAN سلكية
شركاء المحتوى الاحترافي
سيؤدي إقران XE3P مع حلول SW* من LG إلى تحسين الاستفادة منه.
* يباع بشكل منفصل
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