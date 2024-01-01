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شاشة FHD خارجية مع تصنيف IP حجم 49 بوصة 4000 شمعة
*لوح الربع الموجي
* الصور لأغراض التوضيح فقط
* يشير تصنيف IK إلى درجة المقاومة ضد التأثيرات الخارجية على مقياس من 0 إلى 10. (يشير الرقم 10 إلى أعلى مستوى من الحماية.)
* لا تدعم فئات XE4F إمدادات الطاقة
* الصورة لأغراض التوضيح فقط
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
49
-
تقنية لوحة العرض
IPS / M+
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
1920 x 1080 (FHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)
-
نسبة التباين
1,300:1
-
نسبة التباين الديناميكي
500,000:1
-
التدرج اللوني
NTSC 67%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 3%
-
العمر الافتراضي
50,000 ساعة (العادي)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
الشفافية
غير متوفر
-
QWP (لوحة ربع موجة)
نعم
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2
-
مدخل جهاز العرض
نعم (HDCP 2.2)
-
مدخل DVI-D
لا
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل صوت
لا
-
مدخل RS232C
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
YES (2ea, LAN 1ea / HDbaseT 1ea)
-
مدخل IR
لا
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (2 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
لا
-
مخرج الصوت
لا
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
نعم
-
مخرج RS232C
نعم
-
مخرج RJ45(LAN)
نعم
-
مخرج IR
لا
-
ميزة Daisy Chain
لا
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm
-
الوزن (الرأس)
32Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
-
وزن العبوة
37Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1153 x 656.2 x 88.0mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1287 x 797 x 207mm
-
مقبض
لا
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
غير متوفر
زجاج حماية
-
السمك
5mm
-
درجة الحماية
YES (IK10)
-
مقوى / تعزيز كيميائي
تقوية بالتعديل الحراري
-
مضاد للانعكاس
نعم
-
الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)
نعم
-
مقاومة للكسر
نعم
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
16GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
نعم
-
مستشعر البكسل
نعم
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر BLU
نعم
-
مستشعر الرطوبة
نعم
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
نعم
-
مؤشر الطاقة
نعم
-
تشغيل المفتاح المحلي
لا
-
مروحة (مُدمج)
نعم
الميزات - البرامج
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
webOS 4.0
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مدير مجموعة
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
صورة شعار التمهيد
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
نعم
-
RS232C Sync
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
نعم
-
PIP
نعم
-
PBP
نعم (2 صورة بجانب صورة)
-
ميزة مشاركة الشاشة
لا
-
علامة الفيديو
نعم (4 علامة فيديو)
-
التشغيل عبر URL
نعم
-
دوران الشاشة
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
نعم
-
مدير التحكم
نعم
-
شهادة Cisco
لا
-
Crestron Connected
لا
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
وضع PM
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
مجهز للشبكة
لا
-
المنارة
لا
-
HDMI-CEC
نعم
-
تعيين خادم SI
نعم
-
webRTC
نعم
-
Pro:Idiom
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
لا
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
-30 °C to 50 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
5 % to 100 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
300W (Full White) 144W (IEC 62087)
-
الحد الأقصى
350W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
1023 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
3.5W(WOL Off), 8W(WOL on)
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
لا
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ErP / Energy Star
نعم / لا
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
لا
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
التوافق مع البرامج
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
لا
-
SuperSign Cloud
لا
-
Promota
لا
-
Mobile CMS
لا
-
Connected Care
نعم
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
الملحقات
-
أساسية
Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws
-
اختياري
لا
ميزات خاصة
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
Max. 15 degree
-
تصنيف الحماية IP
IP56
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
نعم
الميزات المخصَّصة - اللمس
-
حجم الكائن المتاح للمس
غير متوفر
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
غير متوفر
-
الدقة (النوع)
غير متوفر
-
واجهة
غير متوفر
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
دعم نظام التشغيل
غير متوفر
-
نقاط اللمس المتعددة
غير متوفر
-
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