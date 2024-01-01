About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة خارجية

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

البحث عن بائع

شاشة خارجية

75XE3C-B

شاشة خارجية

(0)

جهاز تحكم ذكي في السطوع1

مستشعر السطوع الذاتي

جهاز تحكم ذكي في السطوع

يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لمستوى الإضاءة المحيطة. يزداد السطوع في الضوء لتحسين الرؤية، بينما يتم خفضه في الظلام لتقليل استهلاك الطاقة.
رؤية واضحة: النظارات الشمسية المستقطبة1
لوحة موجة الربع (QWP)

رؤية واضحة: النظارات الشمسية المستقطبة

تتضمن الشاشة تقنية معواق أسلوب نوع الفيلم (FPR) مع لوحة موجة الربع والتي تتيح رؤية واضحة حتى عندما يرتدي المشاهد نظارة شمسية مستقطبة.

ألوان حقيقية وزاوية مشاهدة واسعة1

تكنولوجيا لوحة IPS

ألوان حقيقية وزاوية مشاهدة واسعة

تمد تكنولوجيا لوحة IPS من إل جي المستخدم بتحكم أفضل في شاشة الكريستال المسال وهو ما يمكن من مشاهدة الشاشة افتراضيًا من أي زاوية.
طلاء مطابق1

طلاء مطابق

في أغلب الأحيان من الممكن لا محالة أن يتعرض المنتج للأتربة والماء أثناء الصيانة. يعمل الشريط الواقي التطابقي الموجود على كل لوحة دائرية رئيسية على التخلص من هذه المشكلات بحمايتهما من الأتربة وبرادة الحديد والرطوبة، وما إلى ذلك.

الحماية من الغبار والرطوبة1

تصميم IP56

الحماية من الغبار والرطوبة

تتميز سلاسل XE بتصميم IP56 لضمان التشغيل الموثوق به. تتميز بالمقاومة للماء إضافة إلى مقاومة العوامل الجوية مثل التأثيرات الضارة للشمس والمطر والثلج والغبار والرياح.

دورة هواء عالية الكفاءة1

حلول المعالجة الحرارية

دورة هواء عالية الكفاءة

موثوقية رائعة في درجات الحرارة العالية. تعتمد تقنية المعالجة الحرارية الحاصلة على براءة اختراع على كفاءة التبريد للحرارة المنبعثة من كل جزء من المنتج وعدم السماح للهواء الخارجي بالدخول.
حماية ضد التأثيرات الخارجية1
طبقة لاصقة شفافة (OCA)

حماية ضد التأثيرات الخارجية

يضمن الزجاج الأمامي المقوى والمصفح توفير حماية مثالية من الظروف الخارجية، مما يقلل من أضرار تأثير تلك الظروف.
* 9.5 ملم (75 بوصة)، 7.5 ملم (55 بوصة)

* الصوة لأغراض التوضيح فقط.

المراقبة عبر الويب والأجهزة المحمولة1

مدير تحكم مدمج

المراقبة عبر الويب والأجهزة المحمولة

سهولة التحكم في جميع الأوقات، حيث تسمح المراقبة عبر الويب المدمجة باللوحة بتشخيص مجموعة متنوعة من المعلمات في الوقت الحقيقي عبر مستشعر الدوران ودرجة الحرارة والبكسل والباب والضوء المحيط.
ملحقات الحامل سهل الاستخدام1
تهيئة اختيارية

ملحقات الحامل سهل الاستخدام

حامل اختياري يتيح التثبيت الحر للوحة مع تسهيل معالجة الكابلات.
طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    75

  • تقنية لوحة العرض

    IPS / M+

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    3,000nit (Typ.), 2,400nit (Min.)

  • نسبة التباين

    1,200:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 3%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم / لا

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    نعم

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 1.3)

  • مدخل DVI-D

    نعم

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    لا

  • مدخل USB

    USB3.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    لا

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    نعم

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 110/73.3/73.3/230mm

  • الوزن (الرأس)

    180Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    247Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1075.6 x 2361.6 x 218.9mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1075.6 x 2361.6 x 218.9mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1292 x 2296 x 468mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    غير متوفر

زجاج حماية

  • السمك

    9.5mm

  • درجة الحماية

    YES (P2A)

  • مقوى / تعزيز كيميائي

    تقوية بالتعديل الحراري

  • مضاد للانعكاس

    نعم

  • الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)

    نعم

  • مقاومة للكسر

    نعم

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    نعم

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    نعم

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    نعم

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 3.0

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    لا

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    لا

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    نعم (2 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    لا

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    لا

  • Pro:Idiom

    لا

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    -30 °C to 50 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    5 % to 100 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    750W (Full White) 403W (IEC 62087)

  • الحد الأقصى

    1000W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    2559 BTU/Hr(Typ.), 3412 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    1W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / UL / cUL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    لا / لا

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    لا

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    لا

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller, Manual, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB cable, HDMI cable

  • اختياري

    Enclosure Stand (ST-750X), Handle

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    نعم

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • حجم الكائن المتاح للمس

    غير متوفر

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    غير متوفر

  • الدقة (النوع)

    غير متوفر

  • واجهة

    غير متوفر

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • دعم نظام التشغيل

    غير متوفر

  • نقاط اللمس المتعددة

    غير متوفر

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 