لافتة فائقة العرض (Ultra Stretch)

تتوفر صيانة أسهل وأسرع مع حل الخدمة السحابية الاختياري ConnectedCare*. وتتابع هذه الخدمة حالة شاشات العرض في أماكن عمل العملاء عن بُعد من أجل تشخيص الأعطال وتقديم خدمات التحكم عن بُعد، ما يمنح العملاء حالة من الاستقرار في تشغيل أعمالهم.

