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لافتة فائقة العرض (Ultra Stretch)

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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لافتة فائقة العرض (Ultra Stretch)

86BH5F-M

لافتة فائقة العرض (Ultra Stretch)

(0)
front view
لافتات مرنة للغاية، شاشة1 عريضة مقاس 58: 9 مناسبة للمساحة

لافتات مرنة للغاية، شاشة عريضة مقاس 58: 9 مناسبة للمساحة

تعد الشاشة 86BH5F هي الشاشة الأكثر ملاءمة لتقديم أشكال جديدة من الإعلانات والمعلومات متعددة الإرسال بتنسيق شاشة عريضة تبلغ 58: 9. يمكنها إضفاء الحيوية على المساحة المتبقية وغير المستخدمة من خلال تثبيتها دون قيود.
تنسيق عريض ممتد 58: 9

تنسيق عريض ممتد 58: 9

إنها شاشة عريضة فريدة بنوع 58:9 بار والتي توفر مرونة أكبر بكثير في تشغيل المحتوى * من شاشة العرض التقليدية بنسبة 16: 9.

* محتوى الفيديو فقط. (الصورة غير مدعومة)

دقة Ultra HD تبلغ (3,840 × 600)

دقة Ultra HD تبلغ (3,840 × 600)

توفر دقة Ultra HD تجربة مشاهدة غامرة بألوان زاهية وصور واضحة.
88BH5F-04-Multi Screen Mode مع 4PBP-Special-Digital Signage-ID_1577412499026

وضع الشاشات المتعددة مع 4PBP

تتيح لك ميزة صورة جانب صورة (PBP) عرض محتوى متعدد في شاشة واحدة بما يصل إلى أربعة أجزاء. من المفيد والملائم جدًا تقديم إعلانات أو معلومات متنوعة في نفس الوقت بدون معايرة.
مشهد من القرميد مع منظر غامر

مشهد من القرميد مع منظر غامر

يمكن أن يُظهر الموديل 86BH5F مشهدًا مبلطًا بتكوين يصل إلى 15 × 15. سيكون هذا هو الخيار الأفضل إذا كنت ترغب في استخدام شاشة كبيرة ، أو توفير تأثير مرئي لعملائك بطريقة مختلفة.
تصميم معتمد من IP5x

تصميم معتمد من IP5x

تضمن شهادة IP5x Dust-Proof أن المنتج محمي تمامًا من الغبار، مما يقلل من مخاطر تدهور الأداء.
تجربة مستخدم سهلة الاستخدام

تجربة مستخدم سهلة الاستخدام

تم تجهيز 86BH5F بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام لتبسيط تدفقات النهج، وتجميع الوظائف المتشابهة معًا، وتعتمد واجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام لسهولة الاستخدام. عند استخدام الشاشة في الوضع الرأسي، يمكن أيضًا ضبط OSD* وفقًا لذلك.

*العرض على الشاشة : العرض على الشاشة

إدارة سلسلة LAN Daisy

إدارة سلسلة LAN Daisy

باستخدام ميزة الشبكة المرتبطة بسلسلة ديزي، يمكنك تنفيذ أوامر، مثل التحكم والمراقبة وحتى تحديث البرامج الثابتة.
المراقبة في الوقت الحقيقي مع ConnectedCare

المراقبة في الوقت الحقيقي مع ConnectedCare

تتوفر صيانة أسهل وأسرع مع حل الخدمة السحابية الاختياري ConnectedCare*. وتتابع هذه الخدمة حالة شاشات العرض في أماكن عمل العملاء عن بُعد من أجل تشخيص الأعطال وتقديم خدمات التحكم عن بُعد، ما يمنح العملاء حالة من الاستقرار في تشغيل أعمالهم.

* خدمة ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة Signage365Care من LG. يختلف التوفر حسب المنطقة.

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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    86

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    58:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 600 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,100:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 3%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2/1.3)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(2 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    نعم

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    المدخلات: HDMI ، DP ، DVI-D / الإخراج: DP

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 5.9/4.4/4.4/5.9mm

  • الوزن (الرأس)

    20.5Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    38.2Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    2158.3 x 348.5 x 81.7mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    2290 x 599 x 228mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    600 x 200 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    نعم

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.0

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    نعم (4 صورة بجانب صورة)

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    لا

  • التشغيل عبر URL

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    لا

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    لا

  • webRTC

    لا

  • Pro:Idiom

    لا

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    220W

  • الحد الأقصى

    240W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    751 BTU/Hr(Typ.), 819 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    100W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES(EU Only) / NO

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (Piggyback)

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    لا

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    نعم

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, DP cable, RS-232C Cable, IR/Light sensor receiver, Manual

  • اختياري

    OPS Kit(KT-OPSF)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    IP5X

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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