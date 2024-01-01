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شاشة لافتة عرض مقاس 49 ودقة UHD من إل جي

الميزات

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المواصفات

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شاشة لافتة عرض مقاس 49 ودقة UHD من إل جي

شاشة لافتة عرض مقاس 49 ودقة UHD من إل جي

49UM5N-H
  • مظهر أمامي مع صورة ملء الفراغات
  • مظهر أمامي
  • مظهر جانبي - 45 درجة
  • مظهر جانبي - 90 درجة
  • مظهر جانبي + 45 درجة
  • مظهر جانبي + 90 درجة
  • مظهر علوي
  • مظهر خلفي (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
  • مظهر خلفي 2 (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
  • مظهر خلفي 3 (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
  • الصورة مأخوذة من الجانب الأيمن العلوي
  • مظهر خلفي جانبي - 45 درجة (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
  • صورة مُقربة للزاوية اليمنى السفلية (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
  • صورة مُقربة للزاوية اليسرى السفلية (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
مظهر أمامي مع صورة ملء الفراغات
مظهر أمامي
مظهر جانبي - 45 درجة
مظهر جانبي - 90 درجة
مظهر جانبي + 45 درجة
مظهر جانبي + 90 درجة
مظهر علوي
مظهر خلفي (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
مظهر خلفي 2 (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
مظهر خلفي 3 (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
الصورة مأخوذة من الجانب الأيمن العلوي
مظهر خلفي جانبي - 45 درجة (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
صورة مُقربة للزاوية اليمنى السفلية (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)
صورة مُقربة للزاوية اليسرى السفلية (* تختلف صورة المنتج عن شكله الحقيقي، حيث أنها تختلف قليلاً على حسب خيار كل بوصة.)

الميزات الرئيسية

  • الدقة: 3,840 x 2,160 (UHD)
  • السطوع (قياسي): 500 شمعة
  • المعالجة السطحية (ضباب):% 28
  • عرض الحافة: 12.4 ملم (علوي/سفلي) 11.4 ملم (أيسر/أيمن)
  • الواجهة: HDMI (3) / منفذ DP / USB 2.0/ RS232C / RJ45 / الصوت / IR
  • منصة webOS الذكية
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شاشة لافتة UHD مع منصة
LG webOS الذكية وأمان متقدم

شاشة توضّح المحتويات التي تتم مناقشتها في الاجتماع مثبّتة على حائط غرفة الاجتماعات.

* 65 بوصة
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط.

شاشة عالية الدقة

إنها تقدم دقة أعلى بأربع مرات من شاشات FHD، وهو ما عمل على إرضاء العميل بصريًا. بالإضافة إلى أن الطلاء المُضاد للتوهج الموجود بالشاشة يقلل من الانعكاسات في البيئات المُضيئة، مما يزيد الوضوح وإمكانية القراءة ويمنح العملاء شاشة مريحة.

منصة webOS مريحة

تم تجهيز UM5N-H ببرنامج SoC عالي الأداء الذي يسمح بأداء مهام متعددة بدون مشغل وسائط منفصل. توفر منصة webOS أدوات تطوير التطبيقات بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام تعزز راحة المستخدم، مما يتيح الاتصال السهل مع المستشعرات الخارجية وتطبيقات webOS الشريكة لإنشاء بيئة صديقة لـ SI.

قوة تحمل تمنحك الموثوقية

مُحسن لبيئات عمل الأعمال التجارية، UM5N-H محمي ضد الملح والغبار ومسحوق الحديد والرطوبة بفضل الطلاء المطابق على لوحة الطاقة، مما يسمح بالتشغيل المستقر. بالإضافة إلى أن ميزاتها التي تركز على العملاء، مثل IP5x والإمالة بمقدار 30 درجة ومراقبة الصدمات، تقدم الموثوقية والرضا.

 

تتميز UM5N-H بطلاء مطابق على لوحة الطاقة لحماية الشاشة حتى في البيئات المالحة أو الرطبة.

مُصمم للاستفادة من المساحة

تم تصميم UM5N-H بحواف رفيعة وإدارة بسيطة للكابلات، مما يوفر المساحة. مع مداخل الطاقة المخفية المتخصصة، يمكن تثبيته بالقرب من الحائط، مع ترك مساحة 13 ملم فقط مع الحامل النحيف.

 

يتم تثبيت UM5N-H مع الحواف الرفيعة بالقرب من الحائط، مما يعرض تصميمًا خلفيًا مُحسَّنًا لتوفير المساحة باستخدام نظام بسيط لإدارة الكابلات.

* ستختلف صورة المنتج قليلاً عن المظهر الفعلي للمنتج بسبب الاختلاف الناتج عن خيار كل بوصة.

ميزات أمان مُحسّنة

يوفر UM5N-H ميزات أمان، بما في ذلك تقنية حماية النواة المحسنة (EKP) من LG، والتي تحمي البيانات المهمة من الوصول الخارجي أو الهجمات. تحمل لافتة LG UHD أيضًا شهادة موثوقة في مجال أمن المعلومات، والحفاظ على بيانات العملاء والشركات بشكل آمن. على سبيل المثال، هذا النموذج حاصل على اعتماد ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

الاستدامة

مع الالتزام بالابتكار والاستدامة، تسعى LG باستمرار لخلق مستقبل أفضل للمصنعين والمستهلكين والأجيال القادمة. مع التركيز على تقليل النفايات، وزيادة إعادة التدوير، وإدارة الطاقة بكفاءة، تسعى LG جاهدة لتحقيق الاستدامة، والحصول على العديد من الشهادات مثل FCC EMC Class B.

حلول SuperSign

SuperSign هو حل إدارة محتوى متكامل وسهل الاستخدام لمحتوى اللافتات الرقمية الإبداعية والمنظمة في مساحتك الخاصة، مما يربط العملاء بمجموعة من الخدمات مع تجارب مستخدم مريحة. هناك مجموعة متنوعة من الإصدارات مثل SuperSign Cloud، لذا اكتشف الإصدار الذي يناسبك واستمتع به.

 

ينشيء مديرو المقاهي قوائم سيتم عرضها على الشاشة المثبتة على جدار المقهى باستخدام برنامج إدارة المحتوى.

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