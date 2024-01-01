شاشة لافتة عرض مقاس 65 ودقة UHD من إل جي

يوفر UM5N-H ميزات أمان، بما في ذلك تقنية حماية النواة المحسنة (EKP) من LG، والتي تحمي البيانات المهمة من الوصول الخارجي أو الهجمات. تحمل لافتة LG UHD أيضًا شهادة موثوقة في مجال أمن المعلومات، والحفاظ على بيانات العملاء والشركات بشكل آمن. على سبيل المثال، هذا النموذج حاصل على اعتماد ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.