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شاشة UHD الكبيرة مع نظام تشغيل LG webOS وأمان متقدم
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.
سطوع عالي
مع سطوع رائع يبلغ 700 شمعة تعرض شاشة UH7N-M المحتوى بوضوح حتى في المتاجر الساطعة.
شاشة كبيرة لافتة للنظر
شاشة كبيرة تجذب انتباه الناس بشكل فعال. الطراز الذي يأتي بمقاس 86 بوصة يدعم 120 هرتز، مما يتيح تشغيل المحتوى بسلاسة.
* طراز 75 بوصة يدعم 60Hz
عمليات تشغيل متعددة الاستخدامات مع منافذ USB متعدد
بفضل دعمه لمنفذي USB، يوفر طراز UH7N-M خيارات استخدام متعددة الاستخدامات. على سبيل المثال، يمكن تشغيل المحتوى على الشاشة أثناء استخدام أجهزة أخرى متصلة في الوقت نفسه. يتضمن ذلك مهام مريحة مثل تنزيل ملفات PPT من أجهزة التخزين الخارجية أثناء استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح أثناء الاجتماع.
شاشة عالية الدقة
إنها تقدم دقة أعلى بأربع مرات من شاشات FHD، وهو ما عمل على إرضاء العميل بصريًا. بالإضافة إلى أن الطلاء المُضاد للتوهج الموجود بالشاشة يقلل من الانعكاسات في البيئات المُضيئة، مما يزيد الوضوح وإمكانية القراءة ويمنح العملاء شاشة مريحة.
منصة webOS مريحة
تم تجهيز UH7N-M ببرنامج SoC عالي الأداء الذي يسمح بأداء مهام متعددة بدون مشغل وسائط منفصل. توفر منصة webOS أدوات تطوير التطبيقات بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام تعزز راحة المستخدم، مما يتيح الاتصال السهل مع المستشعرات الخارجية وتطبيقات webOS الشريكة لإنشاء بيئة صديقة لـ SI.
قوة تحمل تمنحك الموثوقية
تم تحسين شاشة UH7N-M لبيئات العمل، وهي محمية ضد التأثير المحتمل للملح والغبار وبراد الحديد والرطوبة من خلال تطبيق الطلاء المطابق على لوحة الطاقة. بالإضافة إلى أن ميزاتها التي تركز على العملاء، مثل IP5x والإمالة بمقدار 30 درجة ومراقبة الصدمات، تقدم الموثوقية والرضا.
ُصمم للاستفادة من المساحة
تم تصميم طراز UH7N-M بحواف رفيعة وإدارة بسيطة للكابلات، مما يوفر المساحة.
* ستختلف صورة المنتج قليلاً عن المظهر الفعلي للمنتج بسبب الاختلاف الناتج عن خيار كل بوصة.
ميزات أمان مُحسّنة
يوفر UH7N-M ميزات أمان، بما في ذلك تقنية حماية النواة المحسنة (EKP) من LG، والتي تحمي البيانات المهمة من الوصول الخارجي أو الهجمات. تحمل لافتة LG UHD أيضًا شهادة موثوقة في مجال أمن المعلومات، والحفاظ على بيانات العملاء والشركات بشكل آمن. على سبيل المثال، هذا النموذج حاصل على اعتماد ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.
حلول SuperSign
SuperSign هو حل إدارة محتوى متكامل وسهل الاستخدام لمحتوى اللافتات الرقمية الإبداعية والمنظمة في مساحتك الخاصة، مما يربط العملاء بمجموعة من الخدمات مع تجارب مستخدم مريحة. هناك مجموعة متنوعة من الإصدارات مثل SuperSign Cloud، لذا اكتشف الإصدار الذي يناسبك واستمتع به.
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