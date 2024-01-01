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لافتة UHD

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لافتة UHD

لافتة UHD

86UH5N-M
  • Front view with infill image
  • Front view
  • -45 degree side view
  • -90 degree side view
  • +45 degree side view
  • +90 degree side view
  • Rear view
  • Top view
  • Image taken from the top right
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
Image taken from the top right

الميزات الرئيسية

  • الدقة: 3840 × 2160 (UHD)
  • السطوع: 500 شمعة (قياسي)
  • المعالجة السطحية (التشويش): 25%
  • عرض الإطار: 13.4 ملم
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شاشة لافتات UHD كبيرة الحجم بتصميم نحيف

Signage installed on the interior walls of the shopping mall displays advertisements vividly.

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.

شاشة كبيرة لافتة للنظر

شاشة كبيرة تجذب انتباه الناس بشكل فعال. الطراز الذي يأتي بمقاس 86 بوصة يدعم 120 هرتز، مما يتيح تشغيل المحتوى بسلاسة.

The company lounge features a sizable UH5N-M installed on the wall. The large screen vividly displays images, easily capturing people’s attention.

عمق نحيف مع إطار متساوٍ

على الرغم من شاشته الكبيرة، إلا أن طراز UH5N-M يتميز بعمق نحيف، وهو أمر مفيد للتصميم الداخلي. لتجنب المشكلات البصرية عند الضبط على الوضع العمودي، يحافظ الإطار على سمك موحد على الجوانب الأربعة، مما يوفر تناسقًا متساويًا في الأعلى والأسفل واليسار واليمين. لذلك، فهو نموذج مناسب لمختلف خيارات التصميم.

In the cosmetic shop, the UH5N-M is mounted on the wall, and its slim design and uniform bezel seamlessly blend with the interior.

عمليات تشغيل متعددة الاستخدامات مع منافذ USB متعدد

بفضل دعمه لمنفذي USB، يوفر طراز UH5N-M خيارات استخدام متعددة الاستخدامات. على سبيل المثال، يمكن تشغيل المحتوى على الشاشة أثناء استخدام أجهزة أخرى متصلة في الوقت نفسه. يتضمن ذلك مهام مريحة مثل تنزيل ملفات PPT من أجهزة التخزين الخارجية أثناء استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح أثناء الاجتماع.

A man in the meeting room is conducting the meeting using both a mouse and keyboard, which are connected to the UH5N-M and used simultaneously.

شاشة عالية الدقة

إنها تقدم دقة أعلى بأربع مرات من شاشات FHD، وهو ما عمل على إرضاء العميل بصريًا. بالإضافة إلى أن الطلاء المُضاد للتوهج الموجود بالشاشة يقلل من الانعكاسات في البيئات المُضيئة، مما يزيد الوضوح وإمكانية القراءة ويمنح العملاء شاشة مريحة.

منصة webOS مريحة

تم تجهيز UH5N-M ببرنامج SoC عالي الأداء الذي يسمح بأداء مهام متعددة بدون مشغل وسائط منفصل. توفر منصة webOS أدوات تطوير التطبيقات بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام تعزز راحة المستخدم، مما يتيح الاتصال السهل مع المستشعرات الخارجية وتطبيقات webOS الشريكة لإنشاء بيئة صديقة لـ SI.

قوة تحمل تمنحك الموثوقية

صُممت شاشة UH5N-M المحسّنة لبيئات العمل، وهي محمية ضد الصدأ والغبار بفضل الطلاء المطابق وشهادة IP5x، مما يسمح بتشغيل مستقر.

The UH5N-M has conformal coating to protect the display even in salty or humid environments.

ميزات أمان مُحسّنة

يوفر UH5N-M ميزات أمان متقدمة، بما في ذلك تقنية حماية النواة المحسنة (EKP) من LG، والتي تحمي البيانات المهمة من الوصول الخارجي أو الهجمات. تحمل لافتة LG UHD أيضًا شهادات موثوقة في مجال أمن المعلومات، والحفاظ على بيانات العملاء والشركات بشكل آمن. على سبيل المثال، هذا النموذج حاصل على اعتماد ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

The UH5N-M provides security features to protect important data from external access or attacks.

حلول SuperSign

SuperSign هو حل إدارة محتوى متكامل وسهل الاستخدام لمحتوى اللافتات الرقمية الإبداعية والمنظمة في مساحتك الخاصة، مما يربط العملاء بمجموعة من الخدمات مع تجارب مستخدم مريحة. هناك مجموعة متنوعة من الإصدارات مثل SuperSign Cloud، لذا اكتشف الإصدار الذي يناسبك واستمتع به.

Cafe managers are creating menus that will be displayed on the display installed on the cafe wall using content management software.

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • معدل التحديث

    120هرتز

  • نسبة التباين

    1200:1

  • التدرج اللوني

    BT709 95%

  • العمر الافتراضي

    50000 ساعة (الحد الأدنى)

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    Yes(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • مدخل RS232C

    Yes(1)، مقبس هاتف بأربعة سنون

  • مدخل RJ45(LAN)

    Yes(1)

  • مدخل IR

    Yes(1)

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A‏ (2)

  • مخرج الصوت

    Yes(1)

  • مخرج RS232C

    Yes(1)، مقبس هاتف بأربعة سنون

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    أسود

  • عرض الحواف

    13.4 ملم

  • الوزن (الرأس)

    52.7 كجم (يُحد لاحقًا)

زجاج حماية

  • السمك

    غير متوفر

  • درجة الحماية

    غير متوفر

  • مضاد للانعكاس

    غير متوفر

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    16جيجابايت

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