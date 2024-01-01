على الرغم من شاشته الكبيرة، إلا أن طراز UH5N-M يتميز بعمق نحيف، وهو أمر مفيد للتصميم الداخلي. لتجنب المشكلات البصرية عند الضبط على الوضع العمودي، يحافظ الإطار على سمك موحد على الجوانب الأربعة، مما يوفر تناسقًا متساويًا في الأعلى والأسفل واليسار واليمين. لذلك، فهو نموذج مناسب لمختلف خيارات التصميم.