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لافتة UHD

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لافتة UHD

لافتة UHD

86UH7N-M
  • Front view with infill image
  • Front view
  • -45 degree side view
  • -90 degree side view
  • +45 degree side view
  • +90 degree side view
  • Rear view
  • Detail view
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Detail view

الميزات الرئيسية

  • الدقة: 3840 × 2160 (UHD)
  • السطوع: 700 شمعة (قياسي)
  • المعالجة السطحية (التشويش): %25‏

شاشة UHD الكبيرة مع نظام تشغيل LG webOS وأمان متقدم

تم تركيب الشاشة على عمود في المطار، وهي مُعرَّضة لأشعة الشمس الساطعة. على الرغم من البيئة الساطعة، إلا أن الإعلانات على الشاشة واضحة للعيان.

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض توضيحية فقط.

سطوع عالي

مع سطوع رائع يبلغ 700 شمعة تعرض شاشة UH7N-M المحتوى بوضوح حتى في المتاجر الساطعة.

يتم تثبيت شاشتين كبيرتين من شاشات UH7N-M على جدار متجر الاتصالات. تتميز شاشة UH7N-M بسطوع عالٍ، مما يجعلها مرئية بوضوح حتى تحت الإضاءة الساطعة للمتجر.

شاشة كبيرة لافتة للنظر

شاشة كبيرة تجذب انتباه الناس بشكل فعال. الطراز الذي يأتي بمقاس 86 بوصة يدعم 120 هرتز، مما يتيح تشغيل المحتوى بسلاسة.

تتميز صالة الشركة بوجود شاشة UH7N-M كبيرة الحجم مثبتة على الحائط. تعرض الشاشة الكبيرة الصور بوضوح، مما يجذب انتباه الناس بسهولة.

* طراز 75 بوصة يدعم 60Hz

عمليات تشغيل متعددة الاستخدامات مع منافذ USB متعدد

بفضل دعمه لمنفذي USB، يوفر طراز UH7N-M خيارات استخدام متعددة الاستخدامات. على سبيل المثال، يمكن تشغيل المحتوى على الشاشة أثناء استخدام أجهزة أخرى متصلة في الوقت نفسه. يتضمن ذلك مهام مريحة مثل تنزيل ملفات PPT من أجهزة التخزين الخارجية أثناء استخدام الماوس أو لوحة المفاتيح أثناء الاجتماع.

A man in the meeting room is conducting the meeting using both a mouse and keyboard, which are connected to the UH7N-M and used simultaneously.

شاشة عالية الدقة

إنها تقدم دقة أعلى بأربع مرات من شاشات FHD، وهو ما عمل على إرضاء العميل بصريًا. بالإضافة إلى أن الطلاء المُضاد للتوهج الموجود بالشاشة يقلل من الانعكاسات في البيئات المُضيئة، مما يزيد الوضوح وإمكانية القراءة ويمنح العملاء شاشة مريحة.

منصة webOS مريحة

تم تجهيز UH7N-M ببرنامج SoC عالي الأداء الذي يسمح بأداء مهام متعددة بدون مشغل وسائط منفصل. توفر منصة webOS أدوات تطوير التطبيقات بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام تعزز راحة المستخدم، مما يتيح الاتصال السهل مع المستشعرات الخارجية وتطبيقات webOS الشريكة لإنشاء بيئة صديقة لـ SI.

قوة تحمل تمنحك الموثوقية

تم تحسين شاشة UH7N-M لبيئات العمل، وهي محمية ضد التأثير المحتمل للملح والغبار وبراد الحديد والرطوبة من خلال تطبيق الطلاء المطابق على لوحة الطاقة. بالإضافة إلى أن ميزاتها التي تركز على العملاء، مثل IP5x والإمالة بمقدار 30 درجة ومراقبة الصدمات، تقدم الموثوقية والرضا.

يحتوي طراز UH7N-M على طلاء مطابق لحماية الشاشة حتى في البيئات المالحة أو الرطبة.

ُصمم للاستفادة من المساحة

تم تصميم طراز UH7N-M بحواف رفيعة وإدارة بسيطة للكابلات، مما يوفر المساحة.

يتم تثبيت UH7N-M مع الحواف الرفيعة بالقرب من الحائط، مما يعرض تصميمًا خلفيًا مُحسَّنًا لتوفير المساحة باستخدام نظام بسيط لإدارة الكابلات.

* ستختلف صورة المنتج قليلاً عن المظهر الفعلي للمنتج بسبب الاختلاف الناتج عن خيار كل بوصة.

ميزات أمان مُحسّنة

يوفر UH7N-M ميزات أمان، بما في ذلك تقنية حماية النواة المحسنة (EKP) من LG، والتي تحمي البيانات المهمة من الوصول الخارجي أو الهجمات. تحمل لافتة LG UHD أيضًا شهادة موثوقة في مجال أمن المعلومات، والحفاظ على بيانات العملاء والشركات بشكل آمن. على سبيل المثال، هذا النموذج حاصل على اعتماد ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

توفر UH7N-M ميزات أمان لحماية البيانات المهمة من الوصول الخارجي أو الهجمات.

حلول SuperSign

SuperSign هو حل إدارة محتوى متكامل وسهل الاستخدام لمحتوى اللافتات الرقمية الإبداعية والمنظمة في مساحتك الخاصة، مما يربط العملاء بمجموعة من الخدمات مع تجارب مستخدم مريحة. هناك مجموعة متنوعة من الإصدارات مثل SuperSign Cloud، لذا اكتشف الإصدار الذي يناسبك واستمتع به.

ينشيء مديرو المقاهي قوائم سيتم عرضها على الشاشة المثبتة على جدار المقهى باستخدام برنامج إدارة المحتوى.
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