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شاشة UHD IR 75 بوصة بلوحة رقمية تفاعلية

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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شاشة UHD IR 75 بوصة بلوحة رقمية تفاعلية

75TR3DJ-B

شاشة UHD IR 75 بوصة بلوحة رقمية تفاعلية

(3)
مظهر أمامي مع صورة ملء الفراغات

تفاعل حقيقي للتقريب بين الأشخاص

عندما يقوم المعلم بوضع العلامات على TR3DJ، تظهر تلك العلامات على شاشات الأجهزة الإلكترونية للطلاب في نفس الوقت.

* 86 بوصة
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.

ثلاثة أطفال يرسمون على TR3DJ في نفس الوقت.

قدرات لمس متعددة

يمكن لسلسلة TR3DJ استخدام ما يصل إلى 20 نقطة من نقاط اللمس المتعدد في آن واحد. توفر هذه الميزة تجربة لمس تتسم بالحيوية مما يجعل التعاون أكثر سهولة
مستخدم يكتب عبارة "الأحلام تتحقق وتتحول إلى واقع" باستخدام القلم الإلكتروني على شاشة TR3DJ مع فجوة تبلغ 1 ملم بين الشاشة والزجاج المقسى.

رؤية محسنة مع الحد من تباين المناظر

بفضل وجود فجوة تبلغ 1 ملم بين الشاشة والزجاج المقوى، بما يدعم الحد من تباين المناظر، يمكن لسلسلة TR3DJ أن تقدم تجربة لمس دقيقة وكتابة ممتازة.
معلم وطفل يقومان بحل ألغاز الكلمات المتقاطعة على الشاشة باستخدام أقلام ستايلوس.

قلم مزدوج و
لون مزدوج

يأتي القلم بلونين مختلفين وبأحجام رأس مختلفة من 3 ملم و 8 ملم. تتيح الأقلام المزدوجة للمستخدمين إمكانية الكتابة أو الرسم في ذات الوقت.
يتم عرض نفس الصورة على شاشتين منفصلتين، مما يدل على قدرة TR3DJ على الكتابة والتعليق على جميع المصادر.

تجربة لمس كتابة تتسم بالسهولة

تتيح سلسلة TR3DJ إمكانية الكتابة والتعليق على المصادر، بحيث تتمتع بتجربة كتابة سهلة ومرضية.
صورة يظهر بها المعلم أثناء حضوره فصلًا دراسيًا مع مشاركة الشاشة المعروضة على جهاز الحاسوب المحمول لكل طالب.

الفئة الهوائية

تدعم الفئة الهوائية اتصال نحو 30 طالبًا وتوفر اجتماعات تفاعلية للأجهزة المحمولة على نفس الشبكة، مما يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات مثل التصويت والإجابة ومشاركة نصوص المشروعات. يمكن الوصول بسهولة إلى الفئة الهوائية من شريط أدوات TR3DJ الرئيسي.
تسمح فتحة الوظائف المدمجة للمستخدمين الاتصال بأجهزة سطح المكتب الخارجية بسهولة، مما يوفر المزيد من الوظائف الموسعة.

فتحة وظائف مدمجة

تدعم فئات شاشات TR3DJ فتحات الوظائف مما يتيح لك تركيب أجهزة العمل بسهولة ويسر في الجزء الخلفي من اللوحة الرقمية دون متاعب الاتصال بسطح المكتب الخارجي الأمر الذي يتيح المزيد من الوظائف الموسعة.

* العمليات: مواصفات قابلة للتوصيل
صورة توضح مشاركة شاشات أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بالطلاب وهاتف المعلم على الشاشة.

وظيفة مشاركة الشاشة الاحترافية

تتيح لك وظيفة مشاركة الشاشة الاحترافية عرض ما يصل إلى ست شاشات مشتركة أو ملفات على الشاشة في الوقت الفعلي، وقد عزز ذلك من قابلية الاستخدام عبر السماح للمستخدمين بمشاركة Chromecast والنسخ المتطابق لأجهزة أبل على نفس الشبكة دون الحاجة لتطبيقا إضافية.
ثلاثة أشخاص في غرفة اجتماعات، ويعقدون اجتماعًا افتراضيًا مع أشخاص آخرين يظهرون على الشاشة.

اتصال البلوتوث

تدعم فئات TR3DJ الاتصال عبر تقنية البلوتوث اللاسلكية بأجهزة مختلفة مثل مكبر الصوت والفأرة ولوحة المفاتيح وغير ذلك. إنها الشاشة المثالية لبناء بيئة مختلطة بحيث يمكن عقد الاجتماعات والفصول الدراسية عبر الإنترنت ودون اتصال بكل سلاسة.
امرأة تبحث عن المعلومات باستخدام متصفح الويب.

متصفح الويب

تدعم سلسلة TR3DJ متصفح الويب المدمج بنظام الأندرويد، بحيث يمكنك إجراء عمليات البحث عبر الويب بكل سهولة وسرعة، دون الاتصال بجهاز حاسوب لوحي أو شخصي خارجي.
تتيح وظيفة شريط الأدوات التحكم بسهولة في الوظائف المختلفة مثل الضوء الموجه والفئة الهوائية.

شريط الأدوات

يسمح لك شريط الأدوات بالعثور الأداة التي تحتاج إليها وتشغيلها بكل سهولة. تعمل ميزة التعليق التوضيحي على جميع أنواع الملفات تقريبًا، ويمكنك تمييز القسم الذي ترغب في التأكيد عليه باستخدام وظيفة تسليط الضوء. تساعدك ميزات العد التنازلي وساعة الإيقاف على إدارة وقت الفصول بشكل فعال.
معلم يقوم بالتدريس للطلاب داخل أحد الفصول مع استماع الطلاب لأصوات TR3DJ.

التجربة الصوتية

تدعم فئات شاشات TR3DJ مكبرات الصوت المدمجة بجانبي الإطار الأمامي والتي توفر تجربة صوتية واضحة.
يتعذر على أجهزة USB الاتصال بالشاشة لأسباب تتعلق بالأمن.

قفل USB

يعد وضع قفل USB إجراءً أمنياً يساعد على منع نسخ البيانات للأجهزة غير مصرح بها، وهو أمر ضروري للاستخدام في الأماكن التي يكون فيها الأمان أمرًا بالغ الأهمية.
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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    75

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    390nit (Typ., without Glass)

  • نسبة التباين

    1,200:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    لا

  • التدرج اللوني

    NTSC 68%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 25%

  • العمر الافتراضي

    30,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    16/7

  • رأسي/أفقي

    لا/نعم

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    لا

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مدخل RGB

    نعم

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    لا

  • مدخل USB

    USB3.0 من النوع A ‏(3 لكل وحدة)، USB2.0 من النوع A ‏(3 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    لا

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    USB2.0 من النوع B ‏(2 لكل وحدة)

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    لا

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 18.9/18.9/18.9/45.7mm

  • الوزن (الرأس)

    53.1Kg

  • وزن العبوة

    68.1Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1710 x 1020 x 87mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1863 x 1140 x 225mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    800 x 400 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    32GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر درجة الحرارة

    لا

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مؤشر الطاقة

    نعم

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

الميزات - البرامج

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    لا

  • Crestron Connected

    لا

  • التوفير الذكي للطاقة

    لا

  • وضع PM

    لا

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    لا

  • مجهز للشبكة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    260W

  • الحد الأقصى

    350W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    887 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ErP / Energy Star

    نعم / لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (الفتحة)

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    نعم

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    لا

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian

الملحقات

  • أساسية

    Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • حجم الكائن المتاح للمس

    Ø3 mm ↑

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    10ms ↓

  • الدقة (النوع)

    ±2.0mm

  • واجهة

    USB2.0

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    4mm (Anti-Glare)

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    0.87

  • دعم نظام التشغيل

    Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)

  • نقاط اللمس المتعددة

    الحد الأقصى 20 نقطة

الميزات المخصَّصة - لوحة إنشاء

  • وحدة المعالجة المركزية

    Dual core A73+Dual core A53

  • الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)

    3GB

  • وحدة معالجة الرسومات

    Dual Core Mail G51

  • المخزن

    32GB

  • اتصال Wi-Fi

    802.11a/b/g/n/ac

  • LAN

    شبكة جيجابت LAN

  • عبر تقنية Bluetooth

    Bluetooth 4.0

  • إصدار نظام التشغيل (Android)

    Android 8

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