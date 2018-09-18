شاشة UHD IR 86 بوصة بلوحة رقمية تفاعلية لمسية

تتيح لك وظيفة مشاركة الشاشة الاحترافية عرض ما يصل إلى ست شاشات مشتركة أو ملفات على الشاشة في الوقت الفعلي، وقد عزز ذلك من قابلية الاستخدام عبر السماح للمستخدمين بمشاركة Chromecast والنسخ المتطابق لأجهزة أبل على نفس الشبكة دون الحاجة لتطبيقا إضافية.

