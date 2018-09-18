We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة UHD IR 86 بوصة بلوحة رقمية تفاعلية لمسية
تفاعل حقيقي يقرب بين الأشخاص
عندما يقوم المعلم بوضع العلامات على TR3DJ، تظهر تلك العلامات على شاشات الأجهزة الإلكترونية للطلاب في نفس الوقت.
* 86 بوصة
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
86
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
3840 x 2160 (UHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
390nit (Typ., without Glass)
-
نسبة التباين
1,200:1
-
نسبة التباين الديناميكي
لا
-
التدرج اللوني
NTSC 68%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 28%
-
العمر الافتراضي
30,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
16/7
-
رأسي/أفقي
لا/نعم
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2/1.4
-
مدخل جهاز العرض
لا
-
مدخل DVI-D
لا
-
مدخل RGB
نعم
-
مدخل صوت
نعم
-
مدخل RS232C
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
لا
-
مدخل USB
USB3.0 من النوع A (3 لكل وحدة)، USB2.0 من النوع A (3 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
لا
-
مخرج الصوت
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
USB2.0 من النوع B (2 لكل وحدة)
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
لا
-
مخرج RJ45(LAN)
لا
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
T/R/L/B : 18.9/18.9/18.9/45.7mm
-
الوزن (الرأس)
67.5Kg
-
وزن العبوة
86.6Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1957 x 1160 x 87mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1863 x 1283 x 280mm
-
مقبض
نعم
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
800 x 600 mm
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
32GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
نعم
-
مستشعر درجة الحرارة
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
لا
-
مؤشر الطاقة
نعم
-
تشغيل المفتاح المحلي
نعم
الميزات - البرامج
-
صورة شعار التمهيد
نعم
-
PIP
لا
-
PBP
لا
-
ميزة مشاركة الشاشة
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
لا
-
Crestron Connected
لا
-
التوفير الذكي للطاقة
لا
-
وضع PM
لا
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
لا
-
مجهز للشبكة
لا
-
HDMI-CEC
نعم
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
370W
-
الحد الأقصى
500W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
1262 BTU/Hr(Typ.), 1706 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
نعم (10W × 2)
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE
-
ErP / Energy Star
نعم / لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
نعم (الفتحة)
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
نعم
التوافق مع البرامج
-
Connected Care
لا
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian
الملحقات
-
أساسية
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
-
اختياري
لا
ميزات خاصة
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
الميزات المخصَّصة - اللمس
-
حجم الكائن المتاح للمس
Ø3 mm ↑
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
10ms ↓
-
الدقة (النوع)
±2.0mm
-
واجهة
USB2.0
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
4mm (Anti-Glare)
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
0.87
-
دعم نظام التشغيل
Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)
-
نقاط اللمس المتعددة
الحد الأقصى 20 نقطة
الميزات المخصَّصة - لوحة إنشاء
-
وحدة المعالجة المركزية
Dual core A73+Dual core A53
-
الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)
3GB
-
وحدة معالجة الرسومات
Dual Core Mail G51
-
المخزن
32GB
-
اتصال Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac
-
LAN
شبكة جيجابت LAN
-
عبر تقنية Bluetooth
Bluetooth 4.0
-
إصدار نظام التشغيل (Android)
Android 8
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.